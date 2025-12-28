Ford thừa nhận thua Hyundai và Toyota trong cuộc chiến giá

Đại diện Ford khẳng định thương hiệu không thể phân phối dải sản phẩm phổ thông tương tự các thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ La Nación của Argentina, Jim Farley thừa nhận rằng Ford đang trải qua một cuộc lột xác âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Sau nhiều thập kỷ theo đuổi những dòng xe nhỏ, phổ thông và có giá thành dễ tiếp cận như Fiesta hay Focus để đối đầu với các hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc, Ford đã nhận ra một sự thật nghiệt ngã là chi phí sản xuất của họ không thể cạnh tranh được với Toyota hay Hyundai, Kia.

Farley gọi tham vọng trở thành một nhà sản xuất "full-line", tức là có mặt ở mọi phân khúc giống như thời đại của mẫu Model T huyền thoại, là một sai lầm về mặt tài chính. Ông cho biết dù việc cố gắng là không sai, nhưng thực tế kinh doanh đã trở nên "gần như không thể" vì Ford thiếu lợi thế về chi phí so với các đối thủ từ châu Á.

Kết quả của chiến lược tái cấu trúc này được thể hiện rõ nét qua các con số tài chính hơn là số lượng xe rời nhà máy. Giai đoạn từ năm 2013 đến 2017, Ford luôn duy trì mức doanh số toàn cầu ấn tượng với hơn 6,3 triệu xe mỗi năm.

Những chiếc xe phổ thông như Ford Escape, Taurus hay Fusion bán chạy nhưng lợi nhuận thấp. Ảnh: Ford.

Tuy nhiên, con số này đã giảm dần và duy trì ổn định ở mức 4,2 đến 4,4 triệu chiếc trong những năm gần đây. Dù doanh số sụt giảm đáng kể về mặt đơn vị, nhưng doanh thu và lợi nhuận của hãng lại có những cải thiện tích cực. Lý do đơn giản là những chiếc xe Ford bán ra hiện nay có giá trị cao hơn và mang lại biên lợi nhuận lớn hơn nhiều so với những mẫu xe giá rẻ trước đây.

Thay vì bán hàng triệu chiếc xe nhỏ với lợi nhuận mỏng manh, Ford giờ đây tập trung vào những "siêu phẩm" như Mustang GTD cực đoan, Bronco Raptor chuyên trị địa hình hay F-150 Raptor R đầy mãnh lực. Đây là những sản phẩm được thiết kế để tạo ra sức hút vượt xa những nhu cầu thực dụng thông thường.

Bằng cách chấp nhận đứng ngoài cuộc chiến về giá với Toyota và Hyundai, Ford đang xây dựng một đế chế riêng dựa trên lòng trung thành của khách hàng và những giá trị độc bản mà chỉ những biểu tượng như Mustang hay dòng xe tải F-Series mới có thể mang lại.