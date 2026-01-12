Lần đầu tiên sau 30 năm, lượng xe do các thương hiệu Nhật Bản sản xuất ở nước ngoài rồi nhập về bán trong nước đã lập kỷ lục mới, phản ánh sự dịch chuyển chiến lược sang các cứ điểm sản xuất chi phí thấp như Ấn Độ.

Ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản vừa ghi nhận một cột mốc chưa từng có trong 3 thập kỷ, khi lượng xe "nhập khẩu ngược" - tức xe do chính các thương hiệu Nhật Bản sản xuất ở nước ngoài rồi nhập về bán trong nước - tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Các hãng xe Nhật Bản phá kỷ lục "nhập khẩu ngược"

Theo dữ liệu do Hiệp hội Các nhà nhập khẩu ôtô Nhật Bản, nước này đã nhập khẩu 111.513 xe do các hãng nội địa sản xuất ở nước ngoài trong năm ngoái, tăng 19% so với năm trước và là mức cao nhất trong vòng 30 năm. Kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 1995, với 107.092 xe "nhập khẩu ngược".

Dòng SUV hạng B Suzuki Fronx được trưng bày tại một ga tàu cao tốc Shinkansen tại Nhật Bản. Đây là mẫu xe được lắp ráp bởi liên doanh Maruti Suzuki giữa Nhật Bản và Ấn Độ.

Trong số các hãng xe, Suzuki dẫn đầu với 43.266 xe được nhập khẩu về Nhật Bản trong năm ngoái, cao gấp 7 lần so với năm trước. Từ năm 2024, Suzuki đã bắt đầu nhập khẩu mẫu SUV cỡ nhỏ Fronx từ Ấn Độ để phân phối tại thị trường nội địa.

Đến tháng 4/2025, hãng tiếp tục đưa về Nhật phiên bản dẫn động 4 bánh của mẫu Jimny Nomade, cũng được sản xuất tại Ấn Độ. Theo giới phân tích, mức lương và chi phí sản xuất thấp hơn tại Ấn Độ giúp các mẫu xe này có tính cạnh tranh cao về giá khi bán tại Nhật.

Các mẫu xe lắp ráp tại Ấn Độ của Suzuki như Jimny Nomade hay Fronx có chi phí sản xuất thấp hơn, làm tăng tính cạnh tranh so với các đối thủ lắp ráp tại Nhật Bản.

Honda đứng thứ hai với 37.022 xe nhập khẩu ngược, dù con số này giảm 18% so với năm trước. Honda đã nhập khẩu mẫu SUV cỡ nhỏ WR-V từ Ấn Độ kể từ năm 2024. Mặc dù sản lượng năm ngoái suy giảm, quy mô nhập khẩu vẫn được đánh giá là ở mức cao. Đáng chú ý, mẫu xe điện hoàn toàn mới của Honda mang tên 0 Alpha dự kiến sẽ được nhập khẩu từ Ấn Độ về Nhật Bản từ năm tài chính 2027.

Nhiều hãng xe Nhật Bản sẽ "nhập khẩu ngược" từ Mỹ

Ở chiều ngược lại, một số hãng lớn ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Nissan chứng kiến lượng xe nhập khẩu ngược giảm 33%, xuống còn 9.595 xe. Toyota cũng giảm 33%, với 9.587 xe được nhập khẩu về thị trường nội địa trong năm qua.

Theo thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản, nhiều thương hiệu đang có kế hoạch đưa những mẫu xe lắp ráp tại Mỹ về Nhật Bản, nhằm mở rộng sự lựa chọn của người tiêu dùng cũng như giảm mức thâm hụt thương mại của Mỹ.

Tuy vậy, xu hướng này có thể thay đổi trong thời gian tới. Tháng trước, Toyota thông báo kế hoạch bắt đầu nhập khẩu 3 mẫu xe sản xuất tại Mỹ để bán tại Nhật Bản ngay trong năm nay, bao gồm Camry, Tundra và Highlander.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản dự kiến đơn giản hóa quy trình chứng nhận, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc nhập khẩu xe sản xuất tại Mỹ, sau các cuộc đàm phán thuế quan với Washington.

Bên cạnh Toyota, các hãng xe Nhật Bản khác cũng có kế hoạch mang về quốc gia châu Á những dòng sản phẩm đậm chất Mỹ như Honda Pilot, Honda Ridgeline, Nissan Murano, Nissan Pathfinder...

Không chỉ Toyota, Nissan và Honda cũng đang cân nhắc khả năng nhập khẩu ngược xe từ Mỹ về Nhật Bản. Diễn biến này cho thấy cấu trúc sản xuất và phân phối của ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản đang ngày càng mang tính toàn cầu, trong đó các thị trường có chi phí thấp như Ấn Độ đóng vai trò ngày càng quan trọng, còn nhập khẩu ngược dần trở thành một chiến lược dài hạn thay vì giải pháp tạm thời.