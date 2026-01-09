Toyota bZ4X dẫn đầu doanh số xe điện tại Nhật Bản 3 tháng liên tiếp

Mẫu Toyota bZ4X mới đang bứt phá mạnh tại Nhật Bản khi dẫn đầu doanh số xe thuần điện 3 tháng liên tiếp và nhận hơn 11.000 đơn đặt hàng chỉ trong chưa đầy một quý.

Toyota cho biết mẫu bZ4X thế hệ mới đã đứng đầu doanh số xe thuần điện (BEV) tại Nhật Bản kể từ tháng 10 đến tháng 12/2025. Riêng trong tháng 11 và tháng 12, Toyota bZ4X thậm chí còn dẫn đầu toàn bộ thị trường BEV, bao gồm cả Kei-car, vượt qua các đối thủ trong phân khúc. Tính đến cuối tháng 12, mẫu xe này đã nhận được 11.000 đơn đặt hàng.

Ưu điểm khiến Toyota bZ4X dẫn đầu doanh số xe điện tại Nhật Bản

Toyota bZ4X (hay bZ tại thị trường Mỹ) bản nâng cấp giữa vòng đời được giới thiệu vào tháng 3/2025. Về thiết kế, phiên bản mới áp dụng ngôn ngữ "hammerhead" (đầu búa) ở phần đầu xe, kết hợp cụm đèn trước và đèn định vị ban ngày LED, mang lại diện mạo hiện đại hơn so với trước đây.

Ra mắt toàn cầu vào tháng 3/2025, Toyota bZ4X phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã lập nên kỷ lục về doanh số xe bàn giao tại Nhật Bản trong 3 tháng liên tiếp.

Theo Toyota, bZ4X mới được nâng cấp toàn diện các thành phần cốt lõi liên quan đến khả năng vận hành và hiệu suất năng lượng, bao gồm hệ thống eAxle (cầu tích hợp động cơ điện) và bộ cấp điện trên xe ESU (Electricity Supply Unit).

Xe được phân phối với 3 cấu hình: dẫn động cầu trước (FWD) dung lượng pin 74,7 kWh, dẫn động bốn bánh (AWD) dung lượng pin 74,7 kWh và FWD dung lượng pin 57,7 kWh. Đáng chú ý, phiên bản FWD sử dụng pin 74,7 kWh đạt công suất tối đa 224 mã lực và tầm hoạt động lên tới 746 km, cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ về hiệu suất.

Với sự đa dạng về cấu hình dẫn động và pin, Toyota bZ4X đã làm hài lòng khách hàng tại Nhật Bản, vốn luôn hoài nghi về khả năng vận hành khi tầm hoạt động trong một chu kỳ sạc có thể hơn 740 km.

Trong khi đó, bản AWD được nâng công suất hệ thống từ 218 mã lực lên 342 mã lực, đồng thời rút ngắn thời gian sạc và kéo dài quãng đường di chuyển. Toyota nhấn mạnh định hướng phát triển bZ4X là một mẫu xe điện "do nhà sản xuất ôtô thực thụ chế tạo", với trải nghiệm lái tiếp tục được hoàn thiện.

Thị trường xe điện có dấu hiệu tích cực tại Nhật Bản

Doanh số bán ra trong 3 tháng cho thấy mức tăng trưởng bứt phá: tháng 10 đạt 1.106 xe (tăng 1.300% so với cùng kỳ), tháng 11 đạt 1.580 xe (tăng 3.000%) và tháng 12 đạt 762 xe (tăng 4.233%). Trong 2 tháng cuối năm, Toyota bZ4X đã vượt qua Honda N-ONE e: để dẫn đầu thị trường BEV, kể cả khi tính cả dòng Kei-car.

Toyota đang đẩy mạnh quá trình đa dạng hóa hệ thống vận hành từ BEV, HEV, PHEV và FCEV. Ngoài ra, trợ cấp CEV tại Nhật Bản cũng được tăng kể từ tháng 1/2026, giúp khách hàng có thêm động lực lựa chọn xe điện hóa.

Toyota hiện cũng đang giữ vị trí dẫn đầu doanh số ở nhiều dòng xe điện hóa khác như HEV, PHEV và FCEV, phản ánh hiệu quả của chiến lược "đa lộ trình" hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon. Việc doanh số xe thuần điện tăng mạnh cho thấy mảng BEV đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này.

Bên cạnh đó, trợ cấp CEV dành cho Toyota bZ4X sẽ được nâng từ 900.000 yen (hơn 5.700 USD ) lên 1,3 triệu yen (gần 8.300 USD ) kể từ tháng 1/2026. Các phiên bản cao cấp của Toyota bZ4X đều có tầm hoạt động vượt 700 km, qua đó giải tỏa đáng kể nỗi lo về quãng đường di chuyển, yếu tố được xem là then chốt thúc đẩy đà tăng trưởng doanh số của thế hệ BEV mới tại Nhật Bản.