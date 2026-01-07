Doanh số Ford tại Mỹ tăng 6% trong năm 2025

Ford ghi nhận doanh số tại Mỹ tăng 6% trong năm 2025 nhờ nhu cầu mạnh đối với xe hybrid và mẫu bán tải "giá rẻ" Maverick, bất chấp đà chững lại của xe điện.

Ford cho biết doanh số tại thị trường Mỹ trong năm 2025 đã tăng trưởng, nhờ nhu cầu gia tăng đối với các mẫu xe hybrid và dòng bán tải giá phải chăng, qua đó bù đắp phần nào đà chững lại của xe điện. Hãng xe có trụ sở tại Detroit ghi nhận doanh số cả năm tăng 6%, đạt 2.204.124 xe, so với mức 2.078.832 xe của năm trước.

Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi các hãng như Toyota, Hyundai và General Motors cũng báo cáo doanh số cả năm tăng, bất chấp một năm đầy biến động của ngành công nghiệp ôtô với các yếu tố như thuế quan và việc loại bỏ khoản ưu đãi thuế 7.500 USD dành cho xe thuần điện.

Ford cho biết người mua có xu hướng lựa chọn các phiên bản tiêu chuẩn, giá mềm hơn để đối phó với mặt bằng giá xe vẫn đang ở mức cao trên toàn ngành. Năm 2025 cũng là năm tốt nhất từ trước đến nay của Ford đối với mảng xe hybrid. Doanh số các mẫu xe hybrid tăng gần 22%, lên 228.072 chiếc, từ mức 187.426 chiếc của năm trước.

Nhu cầu đối với Maverick, mẫu bán tải cỡ nhỏ giá phải chăng, tiếp tục duy trì ở mức mạnh. Doanh số mẫu xe này tăng khoảng 18%, đạt 155.051 chiếc so với 131.142 chiếc của năm ngoái. Ông Andrew Frick, phụ trách mảng xe xăng và xe điện của Ford, cho biết: "Maverick thực sự tạo ra tác động lớn đối với cách chúng tôi giải bài toán khả năng chi trả trên thị trường".

Trong tháng 12/2025, Ford thông báo sẽ ghi nhận khoản xóa sổ tài sản trị giá 19,5 tỷ USD và dừng một số dự án xe điện, một ví dụ điển hình cho sự rút lui của ngành công nghiệp ôtô khỏi các mẫu BEV dưới tác động của các chính sách từ chính quyền Tổng thống Donald Trump và nhu cầu xe điện suy yếu.

Thay vì hướng đến các mẫu xe thuần điện đắt tiền, Ford bắt đầu triển khai các dòng BEV giá rẻ dựa trên nền tảng Ford Universal EV Platform, vốn có thể ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2027.

Nhằm tối ưu hóa bài toán chi phí đối với xe điện, Ford đã giới thiệu nền tảng Ford Universal EV Platform, vốn có thể tùy biến cho nhiều thiết kế khác nhau. Với mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD , hãng đang gấp rút ra mắt mẫu xe đầu tiên dựa trên nền tảng này, vốn cũng sẽ là một mẫu bán tải 30.000 USD có kích thước tương đồng với Ford Maverick. Bên cạnh đó, hãng đã chuyển đổi chiếc F-150 Lightning thế hệ thứ hai sang cấu hình EREV để giải quyết các vấn đề về trạm sạc cũng như khả năng di chuyển của bản BEV trước đây.