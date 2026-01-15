Toyota tiếp tục là tập đoàn ôtô bán chạy nhất thế giới

Toyota tiếp tục giữ vững ngôi vị tập đoàn ôtô bán chạy nhất thế giới năm thứ sáu liên tiếp, bỏ xa Volkswagen trong bối cảnh cuộc đua doanh số toàn cầu ngày càng khốc liệt.

Toyota lần đầu giành danh hiệu tập đoàn ôtô bán chạy nhất thế giới vào năm 2020 và duy trì thành tích này cho đến nay. Dù số liệu cả năm 2025 vẫn chưa được công bố đầy đủ, "gã khổng lồ" ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản đã sớm có lý do để ăn mừng.

Doanh số 11 tháng của Toyota cũng đủ vượt qua thành tích cả năm của Volkswagen

Tập đoàn Volkswagen cho biết đã bàn giao 8,98 triệu xe trên toàn cầu trong năm ngoái, con số thấp hơn tổng doanh số của Toyota chỉ tính riêng giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025. Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2025, Toyota cùng các thương hiệu trực thuộc gồm Lexus, Daihatsu và Hino đã bán tổng cộng 10.327.976 xe, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Mặc dù chưa công bố chính thức doanh số toàn bộ năm 2025, Toyota đã chắc chắn nắm vị thế tập đoàn ôtô bán chạy nhất thế giới khi chỉ cần 11 tháng cũng đủ để vượt con số 8,98 triệu xe trong năm của Volkswagen.

Kết quả tháng 12 dự kiến sẽ sớm được công bố và nhiều khả năng sẽ tiếp tục nới rộng khoảng cách giữa Toyota và đối thủ đến từ Đức. Trong khi đó, doanh số của Tập đoàn Volkswagen giảm nhẹ 0,5% trong năm qua. Riêng thương hiệu Volkswagen giảm 1,4% còn 4,73 triệu xe, trong khi Audi cũng giảm 2,9% đạt 1.623.551 xe.

Triển vọng của Toyota trong thời gian tới vẫn rất tích cực. Hãng đang chuẩn bị ra mắt Hilux thế hệ mới cùng Land Cruiser FJ có giá phải chăng hơn. Năm 2026 cũng sẽ là năm đầu tiên thế hệ thứ sáu của RAV4 được bán ra trên toàn cầu, đồng thời có thêm phiên bản "song sinh" Wildlander giá rẻ hơn dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Toyota và Volkswagen tiếp tục tung sản phẩm chủ lực trong năm 2026

Về phía Volkswagen, tập đoàn này cũng không đứng yên. Hãng đang chuẩn bị tung ra ID. Polo, mẫu xe điện cỡ nhỏ mới tại châu Âu có giá khởi điểm dưới 25.000 Euro, nhằm tiếp cận phân khúc phổ thông. Một biến thể crossover của mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt trước cuối năm, nhắm vào phân khúc then chốt của thị trường.

Trong năm 2026, cả Toyota và Volkswagen đều sẽ tung ra những sản phẩm chủ lực tại nhiều thị trường, bao gồm các dòng xe điện hóa để tiếp tục hành trình trở thành tập đoàn ôtô có doanh số cao nhất thế giới.

Xa hơn, các mẫu Volkswagen ID.3 và ID.4 sẽ được làm mới lần nữa vào năm 2026. Đáng chú ý, Volkswagen ID. Era 9X vừa được giới thiệu tại Trung Quốc đánh dấu mẫu EREV (xe điện có phạm vi mở rộng) đầu tiên của tập đoàn này.

Trong khi cuộc đua giữa 2 tập đoàn Toyota và Volkswagen tiếp tục nóng lên, Hyundai và Kia cũng đang gia tăng sự hiện diện trên toàn cầu. Hai hãng xe Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 0,6% so với cùng kỳ, đạt tổng doanh số 7,27 triệu xe, qua đó giữ vị trí thứ ba trong ngành công nghiệp ôtô thế giới. Mục tiêu của Hyundai và Kia trong năm 2026 là nâng doanh số lên 7,51 triệu xe.