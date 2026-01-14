Ford Mustang vẫn là xe thể thao bán chạy nhất tại Mỹ vào năm 2025

Ford Mustang tiếp tục giữ ngôi xe thể thao bán chạy nhất tại Mỹ, trong bối cảnh toàn phân khúc năm 2025 chứng kiến doanh số lao dốc vì giá xe tăng cao và sức mua suy yếu.

Dù xe thể thao từ lâu chỉ chiếm một phân khúc ngách của thị trường ôtô, nơi người mua chấp nhận nhiều đánh đổi để trải nghiệm cảm giác lái, doanh số của nhóm xe này trong năm 2025 vẫn cho thấy một bức tranh khá ảm đạm.

Nổi bật nhất vẫn là Ford Mustang, tiếp tục giữ vững vị thế xe thể thao bán chạy nhất tại Mỹ với khoảng cách rất lớn so với các đối thủ. Trong năm 2025, hãng xe đến từ Detroit bán được 45.333 chiếc Ford Mustang, tăng 3% so với năm trước. Đây là tín hiệu tích cực hiếm hoi, cho thấy mẫu "pony car" biểu tượng này đã đảo chiều xu hướng giảm doanh số kéo dài trước đó.

Trái ngược với Mustang, Chevrolet Corvette trải qua một năm khó khăn khi doanh số giảm mạnh 26,4%, từ 33.330 xe xuống còn 24.533 xe. Mức sụt giảm này phản ánh rõ sự thu hẹp của thị trường xe hiệu năng cao trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng với chi tiêu.

Dodge thậm chí còn chứng kiến cú lao dốc nghiêm trọng hơn. Sau khi khai tử Challenger vào tháng 12/2023 và thay thế bằng các phiên bản coupe và sedan của Charger thế hệ mới, doanh số cộng gộp Charger/Challenger trong năm 2025 chỉ đạt 9.562 xe, giảm tới 84,5% so với mức 61.810 xe của năm trước đó.

Ở phân khúc xe thể thao cỡ nhỏ, Nissan Z gây bất ngờ khi bán chạy gần gấp đôi Toyota Supra. Doanh số Nissan Z tăng vọt 73,4%, đạt 5.487 xe, trong khi Supra dù tăng 12,9% vẫn chỉ đạt 2.953 xe. Đây là một trong những mức tăng trưởng ấn tượng nhất toàn phân khúc.

Mazda MX-5 Miata là mẫu xe thể thao duy nhất khác ghi nhận tăng trưởng trong năm 2025, với doanh số 8.727 xe, tăng 7,7% so với năm trước. Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của một mẫu roadster giá tương đối dễ tiếp cận, thiên về trải nghiệm lái thuần túy.

Thuế quan ảnh hưởng đến sức mua xe thể thao

Giá xe tăng cao và các yếu tố thuế quan đã tác động tiêu cực rõ rệt đến doanh số. Volkswagen Golf GTI và Golf R, hai mẫu hot hatch vốn được ưa chuộng, lần lượt giảm 24,4% và 20,9%. Thuế nhập khẩu đã đẩy giá Golf R vượt mốc 50.000 USD , trong khi Golf GTI hiện có giá gần 36.000 USD , cao hơn khoảng 6.000 USD so với năm 2020, khiến nhiều khách hàng quay lưng.

Subaru WRX cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống khi doanh số giảm 41,1%, còn 10.930 xe. Subaru cho biết họ ưu tiên sản xuất Forester và Forester Hybrid tại nhà máy Gunma (Nhật Bản), và chiến lược này dường như không thay đổi trong suốt năm 2025.

Subaru BRZ chứng kiến doanh số giảm 13,8%, còn 2.881 xe. Đáng chú ý, Subaru đã tăng giá khởi điểm của BRZ đời 2025 thêm gần 1.000 USD , dù những thay đổi không quá lớn, ngoài việc bổ sung chế độ lái Sport cho các bản số sàn. Doanh số BRZ hiện chỉ bằng khoảng 1/3 Toyota GR86, mẫu xe "anh em" cũng giảm 13,0% xuống còn 9.940 xe.

Với sự chênh lệch giữa doanh số của các mẫu xe khác nhau trong năm 2025, thị trường xe hiệu năng trong năm 2026 được đánh giá là khá căng thẳng khi đối mặt với những rào cản địa chính trị, tình hình kinh tế thay đổi và quá trình điện hóa đang chuyển biến phức tạp.

Ở phía đối tác châu Âu, BMW Z4 - mẫu xe có nền tảng cơ khí tương đồng với Supra - gần như đi ngang, với doanh số 2.113 xe, chỉ giảm 0,8%. Toyota bán được nhiều hơn BMW 840 chiếc, cho thấy lợi thế thương hiệu của Toyota tại thị trường Mỹ.

Nhìn chung, doanh số xe thể thao tại Mỹ trong năm 2025 là một bức tranh pha trộn, nhưng gam màu chủ đạo vẫn là đi xuống. Ford Mustang là điểm sáng hiếm hoi khi phục hồi thành công, trong khi nhiều mẫu xe "vừa thú vị vừa rẻ" như BRZ hay GR86 đều giảm mạnh. Các mẫu hot hatch của Volkswagen thậm chí còn chịu cú sốc lớn hơn khi giá xe mới tiếp tục tăng, đẩy những chiếc xe thiên về cảm xúc lái ngày càng xa tầm với của nhiều người tiêu dùng.