Chi tiết Ford Mustang Dark Horse SC hoàn toàn mới

|
Sau khi được hé lộ trước trên các mạng xã hội, hãng xe đến từ Mỹ đã chính thức giới thiệu mẫu Ford Mustang Dark Horse SC hoàn toàn mới tại Detroit Auto Show 2026.
|
Phát triển trên nền tảng Mustang thế hệ thứ 17 (S650), Dark Horse SC chia sẻ công nghệ với mẫu "siêu xe" Ford Mustang GTD hơn là một bản nâng cấp từ Dark Horse hiện tại.
|
Về ngoại hình, Ford Mustang Dark Horse SC "cơ bắp" hơn với thiết kế ngoại thất được cải tiến, nổi bật với phần đầu lực lưỡng cùng 2 hốc gió cản trước cỡ lớn.
|
Nắp capo hợp kim nhôm được thiết kế với cơ cấu khóa mới, đặc biệt là sự xuất hiện với khu vực khe thoát gió cỡ lớn được ốp bằng chất liệu sợi carbon.
|
Theo thông tin từ nhà sản xuất, khi tháo khay thông gió trên nắp capo, chi tiết này có thể tạo ra một lực ép gấp 2,5 lần so với cấu hình trên chiếc Dark Horse tiêu chuẩn.
|
Xe được trang bị bộ mâm trọng lượng nhẹ kích thước 20 inch, đi kèm cùm phanh Brembo. Khách hàng có thể nâng cấp tùy chọn mâm sợi carbon và đĩa phanh carbon-ceramic.
|
Phần khuếch tán gió cản sau của Ford Mustang Dark Horse SC cũng được tinh chỉnh theo phong cách khí động học, đi kèm cửa ống xả kép hình thang so với dạng tròn trước đây.
|
Khoang lái của mẫu xe thể thao này không có nhiều sự khác biệt khi vẫn trang bị ghế đua Recaro, bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.4 inch và màn hình trung tâm 13.2 inch.
|
Thay vì sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên như trên Mustang Dark Horse, Ford Mustang Dark Horse SC sử dụng động cơ V8 siêu nạp 5.2L tinh chỉnh từ Mustang GTD.
|
Tuy nhiên, thông số của động cơ này vẫn chưa được công bố. Thông số của cơ cấu này trên Mustang GTD đạt công suất 826 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm.
|
Đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Các bộ phận bằng thép tiêu chuẩn của hệ thống treo MagneRide được nâng cấp bằng chất liệu forged và bổ sung thanh giằng trụ giảm xóc bằng magnesium siêu nhẹ.
|
Gói tùy chọn Track Pack giúp chiếc xe nhẹ hơn khoảng 68 kg so với bản tiêu chuẩn, đồng thời tạo ra một lực ép xuống mặt đường hơn 280 kg ở vận tốc 290 km/h.
|
Mức giá của Ford Mustang Dark Horse SC vẫn chưa được công bố. Hiện tại, Ford Mustang Dark Horse và Ford Dark Horse Premium có giá khởi điểm từ 64.080 USD và 69.075 USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.