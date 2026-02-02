Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bentley Continental GT S thế hệ mới mạnh 680 mã lực

  • Thứ hai, 2/2/2026 10:25 (GMT+7)
Dựa trên nền tảng High Performance Hybrid, Bentley Continental GT S và GTC S thế hệ mới mang phong cách thể thao hơn với nhiều tùy chọn độc đáo.

Dựa trên chiếc Bentley Continental GT thế hệ thứ 4, hãng xe sang đến từ Anh Quốc đã giới thiệu chiếc Bentley Continental GT S và Continental GTC S hoàn toàn mới.
Chiếc xe là sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế ngoại thất, thông số kỹ thuật nội thất và khung gầm năng động, "lấy cảm hứng từ dòng xe Supersports mới với khả năng tập trung vào người lái và khả năng xử lý linh hoạt".
Mẫu grand tourer này được trang bị cụm đèn LED Matrix được thiết kế tối màu phong cách Precision, vốn trước đây chỉ khả dụng trên chiếc Bentley Continental GT Speed.
Đi kèm là bộ mâm 10 chấu dạng Swept kích thước 22 inch màu bạc, hoặc các tùy chọn thiết kế phay tương phản hoặc sơn đen bóng toàn bộ bề mặt. Khách hàng có thể chọn kiểu mâm thể thao 22 inch với bề mặt đen bóng hoặc Pale Brodgar Satin.
Phần mui xếp trên Bentley Continental GTC S cũng được làm từ vải cao cấp, cho phép đóng/mở điện tử với chu kỳ khoảng 19 giây cùng vận tốc của xe lên đến 48 km/h.
Tương tự ngoại thất, nội thất của Bentley Continental GT S và GTC S mang đậm chất thể thao với bề mặt da 2 màu tương phản, ốp gỗ Piano Black hoặc tùy chọn sợi carbon hay mạ kim loại. Chất liệu Dinamica cũng xuất hiện ở vô lăng, cần số, tapi cửa...
Bentley Continental GT S được trang bị cấu hình High Performance Hybrid, bao gồm động cơ V8 twin-turbo 4.0L, sản sinh công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn 930 Nm.
Khung gầm Bentley Performance Active Chassis gồm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, thanh cân bằng điện tử 48V Bentley Dynamic Ride, vi sai chống trượt điện tử, đánh lái bánh sau, chức năng phân bổ mô-men xoắn cho cầu trước/sau và 2 bánh cùng cầu...
Sức mạnh được phân bổ qua hộp số 8 cấp ly hợp kép, cho phép mẫu grand tourer này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,5 giây, tốc độ tối đa hơn 305 km/h. Ở chế độ thuần điện, xe có thể di chuyển tối đa 80 km.
Sử dụng cấu hình High Performance Hybrid "nhẹ nhàng" hơn Ultra Performance Hybrid, Bentley Continental GT S và GTC S là sự cân bằng giữa phong cách thể thao cùng cảm giác lái thoải mái. Mức giá của mẫu grand tourer này chưa được công bố.

Việt Hà

Ảnh: Bentley

