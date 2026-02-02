Bentley Continental GT S thế hệ mới mạnh 680 mã lực

Dựa trên chiếc Bentley Continental GT thế hệ thứ 4, hãng xe sang đến từ Anh Quốc đã giới thiệu chiếc Bentley Continental GT S và Continental GTC S hoàn toàn mới.

Chiếc xe là sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế ngoại thất, thông số kỹ thuật nội thất và khung gầm năng động, "lấy cảm hứng từ dòng xe Supersports mới với khả năng tập trung vào người lái và khả năng xử lý linh hoạt".

Mẫu grand tourer này được trang bị cụm đèn LED Matrix được thiết kế tối màu phong cách Precision, vốn trước đây chỉ khả dụng trên chiếc Bentley Continental GT Speed.

Phần mui xếp trên Bentley Continental GTC S cũng được làm từ vải cao cấp, cho phép đóng/mở điện tử với chu kỳ khoảng 19 giây cùng vận tốc của xe lên đến 48 km/h.

Tương tự ngoại thất, nội thất của Bentley Continental GT S và GTC S mang đậm chất thể thao với bề mặt da 2 màu tương phản, ốp gỗ Piano Black hoặc tùy chọn sợi carbon hay mạ kim loại. Chất liệu Dinamica cũng xuất hiện ở vô lăng, cần số, tapi cửa...

Sức mạnh được phân bổ qua hộp số 8 cấp ly hợp kép, cho phép mẫu grand tourer này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,5 giây, tốc độ tối đa hơn 305 km/h. Ở chế độ thuần điện, xe có thể di chuyển tối đa 80 km.

Sử dụng cấu hình High Performance Hybrid "nhẹ nhàng" hơn Ultra Performance Hybrid, Bentley Continental GT S và GTC S là sự cân bằng giữa phong cách thể thao cùng cảm giác lái thoải mái. Mức giá của mẫu grand tourer này chưa được công bố.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.