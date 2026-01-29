|
Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập thương hiệu Horacio Pagani, hãng siêu xe Italy đã ra mắt kiệt tác Pagani Huayra 70 Trionfo giới hạn 3 chiếc toàn cầu.
Đặc biệt hơn, dù đã được thay thế bởi Utopia, Pagani vẫn tiếp tục ra mắt các thiết kế bespoke dựa trên mẫu siêu xe Huayra, vốn như cách hãng từng làm với dòng Zonda.
Chiếc Pagani Huayra 70 Trionfo đầu tiên sở hữu phần thân vỏ màu xanh Transparent Verde Smeraldo hoàn toàn bằng sợi carbon, kết hợp các chi tiết tương phản màu cam.
Ngoại trừ cửa và khung cửa sổ, toàn bộ các chi tiết trên chiếc siêu xe này đều được làm mới. Cụm đèn trước được thừa hưởng từ mẫu siêu xe Pagani Huayra Codalunga, trong khi cánh gió sau cỡ lớn lấy cảm hứng từ Pagani Imola.
Như thường lệ, xe được trang bị cụm ống xả sau 4 cửa đặc trưng của Pagani, được chế tác từ vật liệu Inconel. Thiết kế khí động học phía sau cũng được làm mới hoàn toàn.
Nội thất kết hợp các chất liệu cao cấp với tông màu chủ đạo đen/cam. Các chi tiết khác như đường chỉ may hay trang trí tay cầm cần số có màu cam tương phản.
Pagani chưa công bố trang bị vận hành của siêu xe này. Đối với siêu phẩm Huayra Codalunga Speedster, Pagani sử dụng động cơ V12 twin-turbo 6.0L 864 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm, tương đương với công suất của Utopia.
Đi kèm với động cơ này là hộp số sàn 7 cấp của Xtrac và hệ dẫn động cầu sau. Chưa rõ phiên bản đặc biệt chỉ có cấu hình mui trần Roadster hay sẽ có thêm bản Coupe.
Chiếc Pagani Huayra 70 Trionfo đầu tiên đã được bàn giao cho chủ sở hữu vào tháng 12/2025, vốn là một nhà sưu tập sống tại Ohio (Mỹ) với mức giá không được tiết lộ.
Trước đó vào nhân sinh nhật thứ 60 của ông Horacio Pagani, hãng cũng cho ra mắt chiếc Zonda HP Barchetta, bao gồm 3 chiếc dành cho khách hàng và 1 chiếc thuộc bộ sưu tập riêng của nhà sáng lập thương hiệu.
