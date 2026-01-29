Ngoại trừ cửa và khung cửa sổ, toàn bộ các chi tiết trên chiếc siêu xe này đều được làm mới. Cụm đèn trước được thừa hưởng từ mẫu siêu xe Pagani Huayra Codalunga, trong khi cánh gió sau cỡ lớn lấy cảm hứng từ Pagani Imola.