Cận cảnh siêu xe Bugatti W16 Mistral La Perle Rare của đại gia Canada

|
Kỷ nguyên của động cơ W16 đang bước vào hồi kết khi Bugatti lần lượt bàn giao những chiếc W16 Mistral cuối cùng. Vào tháng 12/2025, hãng đã trình làng siêu phẩm độc bản Bugatti W16 Mistral La Perle Rare thông qua chương trình Sur Mesure.
|
Chiếc xe được bàn giao cho một nhà sưu tập tại Canada. Trong tiếng Pháp, "La Perle Rare" có nghĩa là "viên ngọc trai quý hiếm", thể hiện qua chủ đề thiết kế của chiếc Bugatti.
|
Điểm nổi bật nhất là họa tiết "Vagues de Lumière", mô phỏng hiệu ứng thị giác ánh sáng trên bề mặt sơn của Bugatti thông qua phối màu trắng Ghost White và vàng cát Dune.
|
Bộ mâm phay kim cương tinh xảo kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau của chiếc siêu xe độc bản cũng được trang trí bởi phối màu này.
|
Bức tượng "Dancing Elephant" (chú voi nhảy múa) của Rembrandt Bugatti cũng được tái hiện như một họa tiết trang trí ngoại thất với đường nét được chế tác tinh xảo, mang lại hiệu ứng thị giác sống động và đầy tính nghệ thuật.
|
Như các mẫu xe độc bản trước đây, tên gọi của chiếc xe "La Perle Rare" được sơn thủ công đầy nghệ thuật với 2 tông màu trắng Ghost White và vàng cát Dune.
|
Nội thất của chiếc Bugatti W16 Mistral La Perle Rare được thiết kế với tông màu trắng/vàng kem tương tự ngoại thất, đi cùng những chi tiết mạ chrome sang trọng.
|
Tapi cửa được bọc da được trang trí bởi họa tiết "Vagues de Lumière" đặc trưng của Bugatti, qua đó càng tôn lên vẻ độc bản và đẳng cấp của mẫu xe triệu USD.
|
Biểu tượng "Dancing Elephant" tiếp tục được bắt gặp ở cần số và tựa đầu, trong khi tên gọi của chiếc xe "La Perle Rare" được thêu tỉ mỉ trên tựa tay trung tâm.
|
Trái tim của Bugatti W16 Mistral là khối động cơ W16 dung tích 8.0L trứ danh với 4 bộ turbo, sản sinh sức mạnh tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
|
Kết hợp với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Điều này giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây. Tốc độ tối đa của các chế độ EB/Autobahn và Handling giới hạn ở 380 km/h.
|
Khi sử dụng chìa khóa Speed Key, con số này lên đến 420 km/h. Vào tháng 11/2024, W16 Mistral đã lập kỷ lục mẫu xe mui trần nhanh nhất thế giới với vận tốc 453,91 km/h.
|
Tại thời điểm ra mắt, siêu xe Bugatti W16 Mistral có mức giá khởi điểm khoảng 5 triệu USD. Với nhiều tùy chọn cá nhân hóa, con số này có thể hơn 10 triệu USD.
|
Thương hiệu đến từ Molsheim (Pháp) chỉ sản xuất giới hạn 99 chiếc trước khi dừng hoàn toàn dây chuyền động cơ W16 để chuyển sang mẫu hypercar Bugatti Tourbillon.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.