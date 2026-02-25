Doanh số xe điện hóa tại Thái Lan lập kỷ lục trong tháng 1/2026

Doanh số xe điện hóa tại Thái Lan đã bùng nổ trong tháng 1/2026, lập kỷ lục mới cả về doanh số lẫn tỷ lệ thâm nhập thị trường.

Doanh số xe điện hóa (gồm xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ) tại Thái Lan đã đạt hơn 44.000 xe trong tháng 1/2026 - mức cao nhất từng ghi nhận theo tháng tại quốc gia này. Tỷ lệ thâm nhập cũng tăng vọt lên 48%, thiết lập một kỷ lục mới và vượt xa mức đỉnh 37% từng được ghi nhận vào tháng 12/2025.

Doanh số xe điện hóa tại Thái Lan lập kỷ lục

Đà tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu được thúc đẩy bởi quyết định gia hạn thời hạn đăng ký xe trong khuôn khổ chương trình EV3. Trước đó, hạn chót đăng ký là tháng 12/2025 nhưng đã được lùi sang tháng 1/2026 theo thông báo ban hành vào tháng 11/2025. Đồng thời, thời hạn áp dụng cho chương trình EV3.5 cũng được kéo dài từ tháng 12/2027 sang tháng 1/2028.

Chương trình EV3 và EV3.5 đóng vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy xe điện, thông qua trợ cấp trực tiếp cho người tiêu dùng và ưu đãi thuế nhập khẩu đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), với điều kiện các hãng phải bù đắp bằng sản xuất xe điện nội địa trong tương lai.

Các chính sách này là trụ cột trong tham vọng đưa Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất xe điện hóa của Đông Nam Á. Đến nay, đã có 14 hãng sản xuất OEM thiết lập hoạt động lắp ráp EV tại nước này, giúp Thái Lan trở thành một mắt xích quan trọng không chỉ cho thị trường khu vực mà còn cho xuất khẩu.

Bên cạnh đó, doanh số tăng mạnh còn được hỗ trợ bởi thay đổi về thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Cụ thể, thuế đối với xe du lịch thuần điện (BEV) được giảm từ 8% xuống còn 2%, trong khi xe bán tải BEV được giảm từ 2% xuống 0%. Việc cắt giảm thuế này đã góp phần đáng kể vào việc kích cầu trong ngắn hạn.

Thái Lan kỳ vọng trở thành trung tâm xe điện hóa của khu vực

Dù tháng 1/2026 ghi nhận mức tăng đột biến, giới phân tích cho rằng đây có thể chỉ là hiện tượng nhất thời khi các hãng xe đẩy nhanh đăng ký trước hạn chót của chương trình EV3.

Hiện tại, đã có nhiều thương hiệu lớn trên thế giới lựa chọn Thái Lan làm nơi đặt nhà máy sản xuất xe điện, nhằm cung cấp cho nhu cầu nội địa lẫn xuất khẩu sang các thị trường xung quanh.

Trong trung và dài hạn, chương trình EV3.5 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng sản xuất nội địa, đặc biệt thông qua yêu cầu gia tăng tỷ lệ bù đắp sản lượng giữa xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu.

Hiện tại, tỷ lệ bù đắp được quy định ở mức 2 xe sản xuất nội địa cho mỗi 1 xe nhập khẩu. Từ năm 2027, tỷ lệ này sẽ tăng lên 3:1. Vào cuối năm 2025, chính phủ còn bổ sung ưu đãi mới khi quy định mỗi xe điện xuất khẩu từ Thái Lan sẽ được tính tương đương 1,5 xe trong việc đáp ứng nghĩa vụ sản xuất nội địa của các hãng.

Với những chính sách hợp lý và có lợi cho người tiêu dùng, Thái Lan dần trở thành một cường quốc xe điện hóa trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và trên thế giới nói chung.

Những điều chỉnh này cho thấy chiến lược của Thái Lan không chỉ nhằm kích cầu trong nước mà còn hướng đến xây dựng một nền tảng sản xuất và xuất khẩu EV bền vững, củng cố vị thế trung tâm xe điện hóa của khu vực trong những năm tới.