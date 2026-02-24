Land Rover đề xuất Thái Lan đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Trước nguy cơ doanh số xe sang sụt giảm vì điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, Jaguar Land Rover tại Thái Lan đề xuất chính phủ mới xem xét tách cơ chế thu thuế riêng cho phân khúc cao cấp nhằm đảm bảo công bằng và tránh thất thu ngân sách.

Ông Chanchai Mahanthakun, Tổng giám đốc Inchcape (Thailand) Co., Ltd. - nhà nhập khẩu và phân phối chính thức duy nhất các thương hiệu Jaguar Land Rover tại Thái Lan - cho biết việc điều chỉnh cơ cấu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sẽ tác động đáng kể đến phân khúc xe có giá trên 5 triệu baht (hơn 161.000 USD ).

Land Rover kiến nghị cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới tại Thái Lan

Theo ông Chanchai, doanh số phân khúc này có thể giảm khoảng 10% so với năm trước, vốn đạt khoảng 10.000 xe, do giá bán tăng sau khi thuế mới được áp dụng. Ông nhận định: "Cá nhân tôi cho rằng việc điều chỉnh cơ cấu thuế như vậy có thể khiến chính phủ thu được ít thuế hơn do doanh số của các thương hiệu giảm vì giá xe tăng cao. Vì vậy, có thể sẽ không bên nào thực sự được hưởng lợi từ thay đổi này".

Tổng giám đốc Inchcape (Thailand) Chanchai Mahanthakun cho biết mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới sẽ khiến doanh số xe sang tại Thái Lan giảm sút, khiến chính quyền không thể thu được nhiều thuế như mục đích ban đầu của cách tiếp cận này.

Đại diện công ty cũng kiến nghị các cơ quan liên quan và chính phủ mới xem xét điều chỉnh phương thức thu thuế đối với xe sang theo hướng công bằng hơn và tách biệt khỏi nhóm xe phổ thông. Theo lập luận của doanh nghiệp, mục tiêu của Chính phủ là thu hút đầu tư để xây dựng cơ sở sản xuất trong nước.

Tuy nhiên với các hãng xe sang, khả năng đầu tư sản xuất tại Thái Lan là rất thấp do quy mô đơn hàng tại thị trường nội địa và khu vực ASEAN không đủ lớn để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, các yếu tố về tiêu chuẩn toàn cầu và hình ảnh thương hiệu cũng khiến việc thiết lập nhà máy sản xuất nội địa trở nên kém khả thi.

Phân khúc xe sang có giá trên 5 triệu baht (hơn 161.000 USD ) tại Thái Lan đã giảm 5 - 10% trong năm 2025, và được dự đoán sẽ giảm trong năm 2026 khi tình hình kinh tế còn ảm đạm.

Về tổng thể thị trường, phân khúc xe giá trên 5 triệu baht trong năm 2025 được ghi nhận giảm khoảng 5 - 10% so với năm trước, chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế trong và ngoài nước cùng nhiều yếu tố tiêu cực khác. Doanh số của Inchcape (Thailand) trong năm 2025 đạt khoảng 140 xe, giảm 5% so với năm trước đó.

GIá xe Land Rover tại Thái Lan tăng 10% đến 15% trong năm 2026

Bước sang năm 2026, công ty nhận định tác động từ cơ cấu thuế tiêu thụ đặc biệt mới, kết hợp với bối cảnh kinh tế và chính trị trong nước, cùng dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan chỉ ở mức 1,9% - 2,5%, vốn thấp nhất khu vực, có thể khiến thị trường xe trên 5 triệu baht đi ngang hoặc tiếp tục suy giảm so với năm trước.

Mẫu SUV hạng sang Range Rover Autobiography LWB 3.0 P460e có giá lên đến 13,799 triệu baht ( 445.000 USD ), tăng hơn 42.000 USD so với mức giá vào năm 2025.

Mục tiêu doanh số năm 2026 hiện vẫn khó dự báo do nhiều yếu tố bất định. Công ty cho rằng kết quả có thể tương đương năm 2025 hoặc dao động trong khoảng 100 - 200 xe. Trong năm tới, hãng dự kiến ra mắt phiên bản nâng cấp 2026 của mẫu Land Rover Defender cùng một số phiên bản đặc biệt khác nhằm kích cầu tiêu dùng.

Hiện tại, mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới tại Thái Lan từ năm 2026 phụ thuộc vào công nghệ động cơ, dung tích xy-land và mức khí thải CO₂. Mặc dù đa số các mẫu Land Rover tại thị trường này sở hữu động cơ 2.0L cùng cơ cấu PHEV, mức thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ tăng từ 8% lên 15%, khiến giá của nhiều mẫu xe tăng ít nhất 10% trong năm nay.

Phiên bản đặc biệt Defender Trophy Edition vừa ra mắt tại Thái Lan với giá khởi điểm từ 7,799 triệu baht (hơn 251.000 USD ) nhờ vào động cơ 4 xy-land 2.0L PHEV. Nếu sử dụng động cơ 6 xy-lanh 3.0L MHEV, mức giá có thể tăng cao hơn nữa.

Hiện tại, Range Rover Autobiography LWB 3.0 P460e tại Thái Lan có giá từ 13,799 triệu baht ( 445.000 USD ), tăng mạnh so với mức 12,499 triệu baht ( 403.000 USD ). Trong khi đó, dòng Defender 110 X-Dynamic SE 2.0 P400e có giá từ 6,999 triệu baht ( 225.700 USD ), tăng so với mức 6,299 triệu baht ( 203.000 USD ).