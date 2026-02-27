Pokemon bất ngờ xuất hiện trên giao diện xe Hyundai

Hyundai vừa mang cả thế giới Pokemon vào khoang lái khi tung ra hai giao diện chủ đề Pikachu và Ditto cho hệ thống màn hình kỹ thuật số tại Hàn Quốc.

Trong bối cảnh xe hơi hiện đại ngày càng được trang bị khoang lái kỹ thuật số với diện tích màn hình rộng lớn, các hãng xe cũng có thêm "đất diễn" để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Tại Hàn Quốc, Hyundai đã tận dụng lợi thế này để mang lại hoài niệm tuổi thơ thông qua việc hợp tác chính thức với Pokemon Korea.

Hyundai kết hợp Pokemon với chủ đề Pikachu và Ditto

Bảng taplo kỹ thuật số của các mẫu Hyundai tại thị trường nội địa có thể nâng cấp thành một Pokedex. Người dùng được lựa chọn giữa 2 giao diện Pokemon Pikachu Quick Attack và Pokemon Ditto World, thay thế hoàn toàn bố cục tiêu chuẩn bằng phong cách đầy màu sắc và sinh động.

Pokémon Pikachu Quick Attack lấy chủ đề chính là chú chuột điện màu vàng Pikachu, một trong những nhân vật có sức hút lớn nhất thế giới và đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng.

Đây không đơn thuần là thay đổi hình nền. Hai chủ đề này tái thiết kế toàn bộ giao diện của cụm đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình cảm ứng giải trí 12.3 inch. Các nhân vật Pokemon xuất hiện xuyên suốt từ đồng hồ tốc độ, menu điều khiển, màn hình định vị cho đến biểu tượng hồ sơ người dùng.

Với chủ đề Pikachu, linh vật "chuột điện" màu vàng của Pokemon giữ vai trò trung tâm. Giao diện được phủ các chi tiết vui nhộn, hiệu ứng chuyển cảnh tia điện đặc trưng cùng giao diện chào mừng và tạm biệt mỗi khi người lái khởi động hoặc tắt xe.

Với khả năng biến hình, Ditto trong chủ đề Pokemon Ditto World mang đến nhiều Pokémon hơn, tuy nhiên đặc điểm chung của những thiết kế này là con mắt được thể hiện bằng 2 chấm nhỏ, vốn là do Ditto biến hình thành.

Chủ đề Ditto mang phong cách nhẹ nhàng hơn với tông tím chủ đạo và hiệu ứng chuyển động mềm mại. Đúng với khả năng biến hình của mình, Ditto xuất hiện cùng nhiều gương mặt quen thuộc như Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Snorlax, Meowth hay Spheal.

Giao diện Pokemon có mặt trên những mẫu xe nào?

Để kích hoạt các giao diện này, xe phải được trang bị hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới ccNC (connected car Navigation Cockpit) của Hyundai. Danh sách tương thích bao gồm Hyundai Staria, Hyundai Sonata, Hyundai Palisade, Hyundai Nexo, Hyundai Ioniq 6 và Hyundai Ioniq 9. Hyundai cho biết sẽ tiếp tục mở rộng sang các dòng xe khác trong thời gian tới.

Giao diện Pokémon chỉ khả dụng trên hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới ccNC tại Hàn Quốc, và giới hạn trên các mẫu xe Staria, Sonata, Palisade, Nexo, Ioniq 6 và Ioniq 9.

Hiện tại, chủ đề Pokemon chỉ được phân phối độc quyền tại Hàn Quốc thông qua BlueLink Store hoặc ứng dụng BlueLink của hãng. Sau khi mua, giao diện sẽ được liên kết vĩnh viễn với tài khoản người dùng và có thể bật/tắt bất cứ lúc nào trong phần cài đặt xe.

Mức giá trọn đời cho mỗi chủ đề là 29.900 won ( 21 USD ), rẻ hơn nhiều so với những thẻ bài Pokemon hiếm trên thị trường sưu tầm. Hiện chưa có thông tin chính thức về việc phát hành tại Bắc Mỹ hay châu Âu. Nếu các thỏa thuận bản quyền được mở rộng, khả năng Hyundai triển khai toàn cầu là hoàn toàn có thể.

Với giá chưa đến 21 USD , tùy chọn này dễ dàng được các tín đồ Pokémon yêu thích và đặt mua, thậm chí thu hút đối với những khách hàng chưa sở hữu xe Hyundai.

Pokémon là một trong những thương hiệu giải trí thành công nhất thế giới, khởi nguồn từ trò chơi điện tử và mở rộng sang anime, thẻ bài và phim ảnh. Qua gần ba thập kỷ, thương hiệu này đã xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ đông đảo ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành. Việc kết hợp cùng những sinh vật hoạt hình này giúp Hyundai tối ưu được fanbase hùng hậu của Pokémon, vốn dễ dàng "mở hầu bao" cho những chủ đề sưu tầm, phiên bản giới hạn hay các vật phẩm mang tính cá nhân hóa cao.