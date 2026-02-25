Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Doanh số ôtô châu Âu suy giảm trong tháng 1/2026

  • Thứ tư, 25/2/2026 17:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Doanh số ôtô châu Âu bất ngờ sụt giảm trong tháng 1/2026 phản ánh những biến động lớn trong môi trường thương mại toàn cầu.

Thị trường ôtô châu Âu khởi đầu năm mới với gam màu trầm khi doanh số xe mới trong tháng 1/2026 giảm so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 6/2025.

Doanh số ôtô châu Âu giảm 3,5% trong tháng 1/2026

Dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho thấy đà đi xuống diễn ra tại nhiều thị trường lớn như Đức, Pháp, Bỉ và Ba Lan. Mức suy giảm mạnh nhất được ghi nhận tại Na Uy, nơi lượng đăng ký xe mới giảm tới khoảng 76% so với cùng tháng năm 2025.

doanh so oto, chau au, volkswagen, oto, byd, suy giam, doanh so anh 1

"Thủ phủ xe điện" Na Uy ghi nhận doanh số xe mới trong tháng 1/2026 giảm tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng quan, doanh số ôtô châu Âu đã giảm 3,5% so với tháng 1/2025.

Lượng xe bán ra trong tháng 1 tại Liên minh châu Âu, Anh, Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland đạt 961.382 xe, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo từng hãng, lượng đăng ký xe của Volkswagen giảm 3,8%, BMW giảm 5,7%, Renault giảm 15% và Toyota giảm 13,4%. Trong khi đó, BYD gây chú ý khi lượng đăng ký tăng vọt 165%.

doanh so oto, chau au, volkswagen, oto, byd, suy giam, doanh so anh 2

Dựa vào số lượng xe mới đăng ký tại từng quốc gia, các chuyên gia có thể dự đoán "sức khỏe" ngành công nghiệp ôtô tại châu Âu. Thương hiệu Trung Quốc BYD ghi nhận mức tăng trưởng 165%.

Một số hãng ghi nhận kết quả tích cực hơn. Stellantis tăng 6,7% và Mercedes-Benz tăng 2,8% trong tháng đầu năm. Riêng Tesla tiếp tục xu hướng suy giảm khi doanh số giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ 13 liên tiếp hãng xe điện Mỹ chứng kiến mức sụt giảm doanh số theo dữ liệu của ACEA.

Doanh số xe điện hóa tại châu Âu tăng trưởng

Ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu rộng. Các hãng xe truyền thống phải vật lộn cạnh tranh với các mẫu xe giá rẻ đến từ Trung Quốc, trong bối cảnh lộ trình trung hòa carbon bị trì hoãn.

doanh so oto, chau au, volkswagen, oto, byd, suy giam, doanh so anh 3

Lượng đăng ký xe xăng tại châu Âu trong tháng 1/2026 giảm khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh số xe điện hóa tăng khoảng 14%, chiếm 69% tổng lượng đăng ký mới.

Phân khúc chịu tác động nặng nề nhất là xe chạy xăng. Lượng đăng ký xe xăng trong tháng 1 giảm khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tại Pháp, mức giảm lên tới 49%, còn tại Đức là 30%. Tỷ trọng xe xăng trong tổng thị phần châu Âu từ mức gần một phần ba đã thu hẹp xuống chỉ còn hơn một phần năm trong kỳ báo cáo.

Ở chiều ngược lại, các dòng xe điện hóa tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng. Doanh số xe thuần điện (BEV) tăng khoảng 14%, xe plug-in hybrid (PHEV) tăng 32% và xe hybrid tự sạc tăng 6%. Tổng cộng, các dòng xe điện hóa chiếm tới 69% tổng lượng đăng ký mới trong tháng 1, tăng mạnh so với mức 59% của cùng kỳ năm 2025.

Việt Hà

Reuters

