Doanh số xe điện hóa toàn cầu giảm trong tháng 1/2026

Doanh số xe điện hóa toàn cầu trong tháng 1/2026 đã chững lại do sự suy giảm mạnh tại 2 thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc, trong bối cảnh các chính sách thuế, trợ cấp và định hướng quản lý thay đổi, khiến người tiêu dùng và các hãng xe trở nên thận trọng hơn.

Theo dữ liệu mới được công bố của Benchmark Mineral Intelligence (BMI), lượng đăng ký xe điện hóa toàn cầu, vốn được xem như chỉ báo cho doanh số, đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn gần 1,2 triệu xe. Con số này bao gồm cả xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV).

Tại Trung Quốc, việc áp dụng thuế mua xe mới cùng với mức trợ cấp EV thấp hơn đã kéo doanh số giảm 20%, xuống dưới 600.000 xe, mức thấp nhất trong gần 2 năm. Trong khi đó, Bắc Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh hơn, tới 33%, với chỉ hơn 85.000 xe được bán ra. Riêng tại Mỹ, tháng 1/2026 là thời điểm có số EV bán ra thấp nhất kể từ đầu năm 2022.

BMI cho biết các nhà sản xuất ôtô toàn cầu có mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ đã ghi nhận tổng cộng khoảng 55 tỷ USD chi phí suy giảm giá trị và điều chỉnh giá trị tài sản trong năm qua, khi họ phải thu hẹp tham vọng xe điện trước thị trường Mỹ đầy thách thức dưới thời Tổng thống Donald Trump, cuộc chiến giá tại Trung Quốc và bức tranh ngày càng phức tạp của các dòng xe tại châu Âu.

Không chỉ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, vốn là 2 khu vực dẫn đầu về quy mô thị trường EV, cũng đã nới lỏng một số quy định nhằm hỗ trợ điện hóa, góp phần làm giảm động lực tăng trưởng trong ngắn hạn.

Xe điện hóa Trung Quốc 'xâm chiếm' châu Âu

Trái ngược với xu hướng tại Mỹ và Trung Quốc, doanh số EV ở châu Âu vẫn tăng 24% trong tháng trước, đạt hơn 320.000 xe, dù đây là tốc độ tăng chậm nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Tại các khu vực còn lại trên thế giới, doanh số tăng vọt 92%, lên gần 190.000 xe - mức cao nhất từ trước đến nay - nhờ các gói ưu đãi tại Thái Lan và tăng trưởng mạnh ở Hàn Quốc và Brazil.

Doanh số xe điện hóa tại châu Âu tăng 24% trong tháng 1/2026 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đây là thành tích thấp nhất kể từ tháng 2/2025. Các thương hiệu Trung Quốc chiếm một phần không nhỏ trong số lượng xe đăng ký mới.

Ông Charles Lester, quản lý dữ liệu tại BMI, cho biết: "Chúng tôi đang thấy số lượng xuất khẩu EV từ Trung Quốc được báo cáo ngày càng nhiều. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp diễn, với mục tiêu có một năm 2026 mạnh mẽ về xuất khẩu EV sang nhiều khu vực khác nhau, đặc biệt là Đông Nam Á, nơi đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong vài tháng gần đây".

Những người ủng hộ điện hóa nhấn mạnh sự cần thiết phải cắt giảm lượng khí CO₂ gây nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, các hãng xe cảnh báo rằng quá trình chuyển đổi quá nhanh sang xe thuần điện có thể đe dọa việc làm và lợi nhuận.

Xe hybrid, vốn được xem là giải pháp trung gian giữa xe điện thuần túy và xe động cơ đốt trong, ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Trong bối cảnh đó, xe hybrid, vốn được xem là giải pháp trung gian giữa xe thuần điện và xe động cơ đốt trong, ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu mild-hybrid (MHEV), vốn vẫn chủ yếu sử dụng nhiên liệu truyền thống, chỉ đóng góp ở mức khiêm tốn cho mục tiêu giảm phát thải.