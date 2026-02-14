Doanh số xe điện tại Mỹ 'tụt dốc' lần đầu trong vòng 10 năm

Lượng đăng ký xe điện tại Mỹ năm 2025 giảm lần đầu sau ít nhất 10 năm, đặc biệt tháng 12 lao dốc tới 48%, trong khi chỉ có 121 chiếc VinFast được đăng ký mới trong tháng này.

Lượng xe điện đăng ký mới tại Mỹ đã giảm trong năm 2025 lần đầu tiên sau ít nhất một thập kỷ, sau khi Quốc hội bãi bỏ khoản tín dụng thuế liên bang. Tuy nhiên, cú sốc thực sự xuất hiện vào cuối năm, khi số đăng ký trong tháng 12 lao dốc gần một nửa so với cùng kỳ.

Lần đầu số xe điện đăng ký mới cả năm tại Mỹ giảm

Theo dữ liệu của S&P Global Mobility, số xe điện đăng ký mới trong năm 2025 giảm 0,4% so với năm trước, xuống còn 1,3 triệu chiếc (không bao gồm xe hybrid). Thị phần EV trong phân khúc xe du lịch hạng nhẹ giảm xuống 7,8% từ mức 8% của năm 2024. Trong khi đó, tổng số đăng ký xe tại Mỹ, bất kể loại nhiên liệu, vẫn tăng 2,2% lên 16,25 triệu xe.

Ông Tom Libby, chuyên gia phân tích của S&P Global Mobility, cho biết dữ liệu của hãng có từ năm 2016 và các ước tính của chính phủ cho thấy doanh số EV tại Mỹ đã tăng đều trong suốt đầu những năm 2010. Dữ liệu đăng ký thường được coi là thước đo thay thế cho doanh số bán, bởi một số hãng không tách riêng số xe giao tại Mỹ khỏi số liệu toàn cầu và cũng không công bố theo tháng.

Việc bãi bỏ khoản tín dụng thuế 7.500 USD đã góp phần gây ra sự sụt giảm mạnh trong những tháng cuối năm 2025, nhưng đà chững lại của nhu cầu thực chất đã bắt đầu từ năm 2024. Nguyên nhân chính là giá bán: ngay cả khi có nhiều ưu đãi từ chính phủ và hãng xe, giá niêm yết vẫn cao, khiến người tiêu dùng chuyển hướng sang xe hybrid.

Ngoài ra, những rào cản như hạ tầng sạc, lo ngại về phạm vi hoạt động cũng khiến người mua do dự khi thị trường bước qua giai đoạn "người dùng tiên phong".

Tăng trưởng xe điện giảm dần theo thời gian

Trước năm 2025, EV từng có giai đoạn tăng trưởng rất nhanh: năm 2021 tăng 88%, năm 2022 tăng 58%, năm 2023 tăng 52%, và đến 2024 chỉ còn tăng 11%. Nửa đầu năm 2025, số đăng ký EV vẫn tăng 7% trước khi thị trường "quay xe" bởi việc bãi bỏ ưu đãi thuế được thông qua vào tháng 7 và có hiệu lực từ ngày 30/9.

Riêng tháng 12/2025, số đăng ký EV giảm 48% so với cùng kỳ, chỉ còn 75.427 xe. Thị phần EV trong phân khúc xe du lịch hạng nhẹ tụt xuống 5,3%, so với 9,9% của một năm trước.

Dù vậy, ông Libby lưu ý thị phần này đã phục hồi so với tháng 11 (4,6%), cho thấy thị trường có thể dần ổn định khi các hãng tung thêm ưu đãi và giảm giá để bù đắp việc mất tín dụng thuế. Ông dự báo tăng trưởng trong tương lai sẽ rất từ tốn, nhờ hạ tầng sạc cải thiện và mức giá EV tiệm cận hơn với xe xăng cùng phân khúc.

Tesla vẫn là hãng xe điện số một tại Mỹ

Trong bối cảnh thị trường đi xuống, Tesla vẫn thể hiện khả năng "chống đỡ" tốt nhất trong ngành. Tháng 12/2025, số đăng ký mới của hãng giảm 35% so với cùng kỳ, còn 42.403 xe. Số lượng đăng ký mới của Model Y giảm 24% xuống 29.121 xe nhưng vẫn giữ vị trí số 1 trong số các mẫu EV bán chạy nhất tại Mỹ cả trong tháng và cả năm. Tuy nhiên, một số mẫu khác của Tesla sụt giảm mạnh, kéo tổng kết quả chung đi xuống.

Tính cả năm 2025, số đăng ký mới của Tesla giảm 6,8% còn 570.418 xe, thị phần EV của hãng xuống 44,9%.

Tính cả năm 2025, số đăng ký mới của Tesla giảm 6,8% còn 570.418 xe, thị phần của hãng xuống 44,9%, giảm 3,1% so với năm trước. Dù vậy, ông Libby nhấn mạnh Tesla "chưa đi đâu cả", với Model Y tạo ra mức độ trung thành thương hiệu hàng đầu ngành. CEO Elon Musk cho biết Tesla sẽ ngừng sản xuất Model S và Model X để dành không gian nhà máy cho việc sản xuất robot hình người.

Ford đứng thứ hai về thương hiệu xe điện trong tháng 12/2025, nhưng số đăng ký giảm mạnh 61% xuống 5.138 xe. Ford F-150 Lightning giảm 69% còn 1.447 xe, và đã chính thức dừng sản xuất trong tháng 12. Cả năm 2025, số đăng ký xe điện mới của Ford giảm 11% xuống 85.601 xe, khiến thị phần chỉ còn 6,7%.

Cadillac xếp thứ ba trong tháng 12 với số đăng ký tăng 12% lên 3.694 xe, nhờ bổ sung hai mẫu mới so với cuối năm 2024. Tính cả năm, số đăng ký EV của Cadillac tăng 73% lên 50.065 xe. Hyundai đứng thứ tư trong tháng 12 với số đăng ký giảm 53% còn 2.970 xe, nhưng cả năm 2025 vẫn tăng nhẹ 1,2% lên 65.376 xe.

Rivian xếp thứ năm trong tháng 12, giảm 44% xuống 2.810 xe; cả năm 2025 giảm 9,9% còn 43.732 xe. Cũng trong tháng này, chỉ có 121 chiếc VinFast được đăng ký mới tại Mỹ, giảm đến 64% so với tháng 12/2024.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thị trường xe điện Mỹ: từ giai đoạn tăng trưởng nóng sang giai đoạn điều chỉnh. Dù cú sốc ngắn hạn khá mạnh, nhiều chuyên gia tin rằng thị trường EV sẽ không sụp đổ, mà sẽ tiến lên theo quỹ đạo tăng trưởng chậm và bền vững.