CEO Mercedes-Benz cảnh báo mục tiêu điện hóa của châu Âu

CEO Mercedes-Benz Ola Källenius cảnh báo rằng việc EU nới lỏng mục tiêu xe điện, nếu kèm theo quá nhiều ràng buộc chi tiết, có thể làm suy yếu hiệu quả chuyển đổi và khiến thị trường ôtô châu Âu thu hẹp.

Phát biểu trước thềm ra mắt dòng S-Class mới - mẫu xe chủ lực mà Mercedes-Benz kỳ vọng sẽ giúp hãng lấy lại đà tăng trưởng sau một năm 2025 đầy khó khăn, CEO Ola Källenius cho rằng dù EU đã "mở cửa" nhất định cho các phương án linh hoạt hơn, nhưng những ràng buộc đi kèm có thể khiến thị trường chịu tác động tiêu cực.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố các đề xuất vào tháng 12/2025, theo đó điều chỉnh lại lộ trình vốn được xem là lệnh cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong mới từ năm 2035. Động thái này được đưa ra sau sức ép từ Đức, Italy cùng nhiều nhà sản xuất ôtô lớn, trong đó có Mercedes-Benz.

Ông Källenius nhận định: "Cánh cửa hiện tại mới chỉ được mở hé", song nhấn mạnh rằng các hạn chế cụ thể trong kế hoạch có thể làm triệt tiêu lợi ích của việc nới lỏng mục tiêu. Hiện tại, CEO Mercedes-Benz đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA).

Theo đề xuất của EU, các thương hiệu vẫn có thể tiếp tục bán xe plug-in hybrid (PHEV) và xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV) sau mốc 2035. Tuy nhiên, để bù đắp phần thiếu hụt trong việc cắt giảm khí CO₂, các nhà sản xuất sẽ phải dựa vào các biện pháp khác như sử dụng thép phát thải thấp hơn hoặc nhiên liệu bền vững hơn.

Trong khi các quốc gia Bắc và Tây Âu dẫn đầu về doanh số xe điện, phần lớn Nam và Đông Âu vẫn chật vật bắt nhịp, buộc châu Âu phải cân nhắc nới lỏng mục tiêu phát thải trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện không phát thải.

Kế hoạch này, vốn vẫn cần được các quốc gia thành viên EU phê chuẩn, còn bao gồm các mục tiêu điện hóa mang tính ràng buộc đối với đội xe của doanh nghiệp, được xây dựng dựa trên mức GDP bình quân đầu người của từng quốc gia. Ông Källenius cảnh báo rằng cách tiếp cận này tiềm ẩn rủi ro lớn đối với nhu cầu thị trường. Ông nói: "Có nguy cơ rất lớn là quy mô thị trường sẽ bị thu hẹp trong quá trình chuyển đổi".