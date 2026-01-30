Mercedes-Benz vừa công bố phiên bản nâng cấp giữa vòng đời S-Class 2026 với loạt nâng cấp sâu về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.

Mercedes-Benz vừa giới thiệu phiên bản S-Class mới với gói nâng cấp hiện đại nhất của thương hiệu. Theo hãng, hơn 50% các thành phần trên xe đã được phát triển mới, cập nhật hoặc tinh chỉnh. Đây được xem là lần nâng cấp toàn diện nhất của S-Class trong một vòng đời, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 140 năm kể từ khi ông Carl Benz phát minh ra ôtô vào năm 1886.

Mercedes-Benz S-Class cải tiến mạnh mẽ ngoại thất và nội thất

Mercedes-Benz S-Class mới được điều chỉnh thiết kế nhằm tăng mức độ nhận diện. Lần đầu tiên, mẫu sedan hạng sang này có tùy chọn ngôi sao Mercedes phát sáng trên nắp capo. Lưới tản nhiệt phát sáng có kích thước lớn hơn khoảng 20% so với trước. Cụm đèn pha DIGITAL LIGHT thế hệ mới sử dụng công nghệ micro-LED, cho vùng chiếu sáng độ phân giải cao rộng hơn khoảng 40%.

Mercedes-Benz S-Class bản nâng cấp giữa vòng đời sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu khi cụm đèn trước có họa tiết ngôi sao 3 cánh. Chi tiết này cũng xuất hiện tại cụm lưới tản nhiệt trước, giờ có thêm chức năng phát sáng.

Chương trình MANUFAKTUR Made to Measure cho phép khách hàng lựa chọn hơn 150 màu sơn ngoại thất và trên 400 màu nội thất, cùng dịch vụ tư vấn cá nhân. Mercedes-Benz cho biết mục tiêu của gói này là đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn.

Mercedes-Benz S-Class mới được trang bị tiêu chuẩn MBUX Superscreen cùng thế hệ MBUX mới nhất. Hệ thống hỗ trợ trợ lý ảo "Hey Mercedes" dựa trên AI, giao diện Zero Layer được cập nhật và hệ thống dẫn đường MBUX Surround Navigation sử dụng dữ liệu từ Google Maps.

Tất cả các phiên bản S-Class facelift đều sẽ được trang bị công nghệ "siêu màn hình" MBUX Superscreen, hệ thống hỗ trợ trợ lý ảo "Hey Mercedes" dựa trên trí tuệ nhân tạo và hệ thống dẫn đường MBUX Surround Navigation sử dụng dữ liệu từ Google Maps.

Khoang sau tiếp tục là điểm nhấn của S-Class với tùy chọn hàng ghế sau First-Class. Xe được trang bị hệ thống giải trí MBUX High-End Rear Seat Entertainment gồm hai màn hình 13.1 inch, hai bộ điều khiển MBUX có thể tháo rời và tính năng họp trực tuyến, phục vụ nhu cầu làm việc hoặc giải trí khi di chuyển.

Mercedes-Benz cũng bổ sung một số trang bị nhằm cải thiện sự thoải mái, như dây đai an toàn có sưởi, hệ thống điều hướng luồng gió kỹ thuật số Digital Vent Control và bộ lọc không khí điện mới kết hợp với ENERGIZING AIR CONTROL.

Hàng ghế sau nổi bật với tùy chọn ghế thương gia First-Class với 2 vị trí ngồi độc lập, hệ thống giải trí MBUX High-End Rear Seat Entertainment gồm 2 màn hình 13.1 inch, 2 bộ điều khiển MBUX có thể tháo rời, hệ thống 15 túi khí...

An toàn vẫn là dấu ấn không thể thiếu khi Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới được trang bị hệ thống bảo vệ thích ứng nâng cấp, bao gồm PRE-SAFE Impulse với cơ cấu căng đai chủ động và 15 túi khí, bảo vệ toàn diện cho mọi vị trí ngồi.

Mercedes-Benz S-Class sở hữu nhiều tùy chọn vận hành và tiện nghi

Dải động cơ của Mercedes-Benz S-Class mới bao gồm các phiên bản xăng V8, động cơ xăng và diesel 6 xy-lanh cùng tùy chọn PHEV. Xe sử dụng hệ thống treo AIRMATIC tiêu chuẩn hoặc tùy chọn E-ACTIVE BODY CONTROL. Hệ thống đánh lái trục sau là trang bị tiêu chuẩn với góc đánh lái 4,5º, có thể nâng lên 10º tùy cấu hình.

Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới vẫn được cung cấp đầy đủ các tùy chọn động cơ 6 xy-lanh đến V8, sử dụng nhiên liệu xăng cũng như diesel, công nghệ MHEV lẫn PHEV... phù hợp với tất cả nhu cầu sử dụng.

Mercedes-Benz nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái MB.DRIVE với cấu hình cảm biến mở rộng và kiến trúc máy tính mới. Phiên bản cao nhất MB.DRIVE ASSIST PRO có khả năng hỗ trợ lái liên tục trong môi trường giao thông đô thị đông đúc. Tính năng này dự kiến được triển khai trước tại Trung Quốc, sau đó đến Mỹ và các thị trường khác.

Trái tim công nghệ của S-Class mới là hệ điều hành Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), đóng vai trò như một siêu máy tính điều khiển toàn bộ các miền chức năng của xe. Kết nối với Mercedes-Benz Intelligent Cloud, MB.OS cho phép cập nhật phần mềm qua giao thức không dây (OTA).

Với các phiên bản cao cấp, khách hàng có thể lựa chọn chương trình MANUFAKTUR Made to Measure với hơn 150 màu sơn ngoại thất và trên 400 màu nội thất, cùng nhiều tùy chọn cá nhân hóa đặc sắc khác.

Với những nâng cấp toàn diện từ thiết kế, công nghệ, vận hành đến cá nhân hóa, Mercedes-Benz S-Class mới tiếp tục khẳng định vị thế chuẩn mực của phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, đồng thời cho thấy cách thương hiệu Đức định nghĩa tương lai của sự xa xỉ và đổi mới. Hiện tại, đây vẫn là dòng xe có doanh số tốt nhất trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, cạnh tranh với BMW 7 Series, Audi A8, Lexus LS...