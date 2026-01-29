Mercedes-Benz Việt Nam có CEO mới

Hãng xe sang của Đức thông báo nhân sự cấp cao mới tại Việt Nam, trong bối cảnh 2026 sẽ là dịp kỷ niệm 100 năm kể từ khi tên thương hiệu Mercedes-Benz chính thức ra đời.

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa thông báo ông René Neumann sẽ đảm nhiệm vị trí CEO trong nhiệm kỳ mới từ tháng 1/2026.

Theo MBV, ông Gerd Bitterlich - cựu Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam - đã chính thức nghỉ hưu vào tháng 12/2025, khép lại hành trình 35 năm làm việc cho Mercedes-Benz trên toàn cầu.

Về phần mình, tân CEO của MBV René Neumann gia nhập Mercedes-Benz từ năm 2002 với vai trò thành viên nhóm Tư vấn quản lý liên kết. Trong hơn 2 thập kỷ đã qua, ông René Neumann đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhiều đơn vị kinh doanh, chức năng và thị trường khác nhau.

Riêng tại Romania, ông René Neumann từng đảm nhiệm vị trí CFO, đóng vai trò then chốt trong việc hình thành và phát triển cụm thị trường Đông Âu.

Năm 2020, tân CEO của MBV được bổ nhiệm làm CFO khu vực SEA2, phụ trách các thị trường Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Singapore.

Trước khi gia nhập MBV với vai trò tân CEO, ông René Neumann trên cương vị CFO của Mercedes-Benz Canada đã dẫn dắt tổ chức và mạng lưới phân phối vượt qua giai đoạn đầy thách thức của bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu cũng như những biến động liên quan đến thuế quan.

Trong năm 2026, MBV cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa hệ thống nhà phân phối theo chuẩn toàn cầu MAR20X. MBV đặt mục tiêu nâng cấp phần lớn nhà phân phối theo chuẩn MAR20X vào cuối năm 2027.

Cũng trong năm nay, MBV dự kiến ra mắt loạt mẫu xe đặc biệt, trải dài các phân khúc, nổi bật gồm G 500, AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, Mercedes-Maybach SL 680 phiên bản giới hạn hay Mercedes-AMG G 63 mới.

Tân CEO René Neumann cũng cho biết MBV đang cân nhắc khả năng giới thiệu mẫu xe thuần điện CLA hoàn toàn mới đến với khách hàng Việt Nam trong thời gian tới.

Với sự thay đổi nhân sự ở vị trí cấp cao cùng với kế hoạch sản phẩm đã được công bố, MBV đang được kỳ vọng có thể "thay tướng đổi vận". Năm ngoái, Mercedes đã chịu rất nhiều sức ép từ đối thủ đồng hương BMW vượt qua trên thị trường xe sang Việt Nam.