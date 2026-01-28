Các hãng xe sang 'rục rịch' chuẩn bị đường đua năm mới

Sự chuẩn bị của loạt thương hiệu Audi, Mercedes, Porsche... được cho sẽ tạo ra không ít khó khăn cho các hãng xe sang mới như Lotus và Zeekr.

Khi thị trường ôtô Việt sắp hoàn thành tháng đầu tiên của năm 2026, vài hãng xe sang tại Việt Nam lại có những chuẩn bị của riêng mình cho đường đua năm mới.

Loạt động thái gần đây của nhiều thương hiệu như Audi, Mercedes hay Volvo được dự báo sẽ tạo ra những biến số thú vị trên đường đua doanh số ôtô hạng sang tại Việt Nam.

Audi thay nhà, đổi tướng

Hồi giữa tháng 1, Audi khai trương showroom tại phường Sài Gòn (TP.HCM). Đây là showroom đầu tiên của hãng xe Đức tại TP.HCM áp dụng mô hình Audi Progressive Showroom toàn cầu.

Showroom mới của Audi hiện đại hơn, điện hóa hơn và là bước đi dài của Audi sau quãng thời gian xáo trộn bởi thay đổi nhà nhập khẩu.

Audi ra mắt showroom tiêu chuẩn toàn cầu, giới thiệu Tổng giám đốc mới. Ảnh: Phúc Hậu.

Audi Việt Nam cũng công bố ông Joost van Houwelingen sẽ trở thành Tổng giám đốc tiếp theo, sau khi ông Ferry Enders hoàn thành nhiệm kỳ 2 năm tại thị trường Việt Nam.

Song song với ra mắt showroom mới và lãnh đạo mới, Audi tiết lộ sẽ trình làng nhiều mẫu xe trong năm nay, bao gồm các phiên bản thế hệ tiếp theo của Audi Q5 SUV, Q5 Sportback, Q3 SUV, Q3 Sportback, Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron cùng với S6 Sportback e-tron.

Loạt động thái của Audi Việt Nam được tiết lộ nhắm đến nâng tầm thương hiệu tại nước ta. Việt Nam cũng được Audi lựa chọn là một trong những thị trường trọng điểm của thương hiệu xe sang ở khu vực châu Á.

Mercedes-Benz có thể "đổi chủ"?

Gần đây, xuất hiện thông tin về khả năng Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) có thể sẽ sớm "đổi chủ".

Tasco Auto đã đề xuất mua lại 70% cổ phần của tập đoàn Mercedes-Benz AG trong liên doanh MBV và nếu thành công, Tasco sẽ "đón" thêm một hãng xe về chung nhà với những Volvo, Geely, Lynk & Co hay sắp tới là Lotus và Zeekrs.

Mercedes-Benz Việt Nam có thể "đổi chủ". Ảnh: MBV.

Thông tin này xuất hiện sau thời điểm MBV vừa thành công gia hạn hoạt động của nhà máy lắp ráp ôtô tại TP.HCM đến năm 2030. Tuy nhiên khi mà thuế nhập khẩu ôtô từ châu Âu sẽ về 0% vào năm 2030 theo nội dung hiệp định EVFTA, việc duy trì hoạt động nhà máy này với MBV nhìn chung chỉ mang tính "cầm cự".

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz gần như chắc chắn sẽ chuyển hoàn toàn sang bán ôtô nhập khẩu từ năm 2030, thay vì lắp ráp một phần danh mục sản phẩm như cách làm hiện tại.

Khi đó, giá bán của loạt ôtô thương hiệu Đức nhập khẩu châu Âu như dòng S-Class hay Mercedes-AMG G 63 có thể giảm đáng kể, qua đó cải thiện sức mua và gia tăng tính cạnh tranh.

Cho đến lúc đó, hoạt động kinh doanh của Mercedes-Benz tại Việt Nam vẫn có thể chứng kiến biến động lớn trong trường hợp màn "thâu tóm" của Tasco Auto diễn ra thành công.

Tasco có mối quan hệ chặt chẽ với tập đoàn Geely. Ảnh: Tasco.

Mối quan hệ giữa Geely - một trong những đối tác của tập đoàn Mercedes-Benz AG - với Tasco Auto có thể giúp thương hiệu ngôi sao 3 cánh củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam.

Diễn biến này càng được kỳ vọng nhiều hơn bởi khi năm 2025 khép lại, BMW có thể đã vượt qua Mercedes để trở thành hãng xe sang dẫn đầu doanh số thị trường ôtô Việt Nam.

Porsche, Volvo tập trung điện hóa

Khi ra mắt thế hệ mới của dòng sedan hạng sang S90, Volvo đã loại bỏ tùy chọn hybrid nhẹ MHEV. Giờ đây, Volvo S90 chỉ có duy nhất phiên bản trang bị động cơ hybrid cắm sạc PHEV kèm giá bán 2,75 tỷ đồng .

Cùng với S90, bản nâng cấp của Volvo XC60 cũng đã ra mắt khách hàng Việt Nam, gồm 2 phiên bản với giá bán lần lượt 2,299 tỷ đồng cho bản MHEV và 2,75 tỷ đồng cho bản PHEV.

Volvo S90 thế hệ mới đã ra mắt khách Việt. Ảnh: Đan Thanh.

Động thái của Volvo thêm lần nữa nhấn mạnh mục tiêu điện hóa của hãng xe sang Thụy Điển. Sau khi đã trình làng EC40 tại Việt Nam hồi cuối năm 2024, Volvo nhiều khả năng sẽ sớm mở rộng danh mục thuần điện với mẫu SUV cỡ lớn EX90.

Về phần mình, Porsche dường như vẫn đang khá "hài lòng" với sự hiện diện của Macan EV và Taycan trong đội hình.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Macan EV đang là một trong những dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu xe thể thao hạng sang Đức tại thị trường Việt Nam.

Macan EV đang là một trong những dòng xe bán chạy của Porsche tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Biến thể thuần điện của SUV cỡ trung Porsche Macan ra mắt chính thức khách hàng Việt Nam hồi cuối tháng 12/2024, gồm 4 phiên bản với giá bán 3,348- 5,86 tỷ đồng .

Thử thách chờ Lotus, Zeekr

Zeekr được xem là phiên bản hạng sang của thương hiệu Lynk & Co đã có mặt tại Việt Nam, còn Lotus sẽ đặt chân vào thị trường nước ta với vị thế của một thương hiệu xe thể thao cao cấp.

Về lý thuyết, cả Zeekr lẫn Lotus - đều dưới quyền phân phối của Tasco Auto - có thể được đặt chung mâm với những thương hiệu hạng sang quen mặt khách Việt như BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche hay Lexus.

Lotus và Zeekr sẽ sớm ra mắt khách Việt dưới quyền phân phối của Tasco. Ảnh: Zeekr, Lotus.

Dù có thể sở hữu định vị ngang hàng, không khó để nhận ra Lotus và Zeekr sẽ không dễ để cạnh tranh sòng phẳng với loạt thương hiệu xe sang đã có lịch sử gắn bó lâu đời với khách Việt.

Zeekr chọn bộ đôi 7X và 009 để chào sân khách Việt. Đây là nước đi khá hợp lý của thương hiệu thuộc tập đoàn Geely, bởi nếu 7X dễ chinh phục tệp khách hàng gia đình thì 009 sẽ là mẫu MPV hạng sang có thể nhắm đến nhóm khách hàng thuộc phân khúc cao cấp, có nhu cầu di chuyển với những mẫu xe sang trọng và rộng rãi.

Với Lotus, dự báo tỏ ra khó khăn hơn khá nhiều. Ngay khi vào Việt Nam, hãng xe hiệu suất cao có "gốc gác" Anh quốc đã lập tức tuyên bố sẽ thách thức vị trí dẫn đầu thị phần xe thể thao hạng sang mà Porsche đang nắm giữ.

Bộ ba đầu tiên trong danh mục sản phẩm Lotus mang đến thị trường Việt gồm Emira, Eletre và Emeya. Trong đó, Emira trang bị động cơ 2.0L tăng áp, còn Eletre và Emeya là những mẫu xe thuần điện.

Lotus vào Việt Nam với mục tiêu cạnh tranh trực tiếp Porsche cho vị trí dẫn đầu thị trường xe thể thao hạng sang. Ảnh: Lotus.

Chưa bàn đến tính khả thi của mục tiêu mà Lotus đề ra khi đặt chân vào Việt Nam, bản thân một thương hiệu xe thể thao định vị ở phân khúc cao đã mang tính "ngách", đặc thù bởi tệp khách hàng nhỏ và doanh số không cao.

Do đó, Lotus gần như sẽ chỉ là quân bài giúp Tasco và Geely xây dựng hình ảnh, hơn là một hãng xe sang với chiến lược cạnh tranh rõ ràng.