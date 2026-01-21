Bí ẩn đằng sau chiếc Toyota Crown màu hồng

Là mẫu xe luôn khoác trên mình sự quyền lực và sang trọng, Toyota Crown bất ngờ hóa trẻ trung với phối màu hồng lạ mắt.

Toyota Crown từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự quyền lực tại Nhật Bản, thường xuất hiện trong màu đen hoặc xám đặc trưng của xe công vụ. Tuy nhiên gần đây, một chiếc Crown màu hồng lại vừa được giới thiệu với lớp decal màu hồng tươi, in logo quả dâu. Vậy tại sao lại có sự khác biệt này?

Thực tế dây là dự án đặc biệt của Toyota kỷ niệm 80 năm thành lập hệ thống đại lý Tochigi Toyota, đồng thời tôn vinh tỉnh Tochigi, địa phương sản xuất dâu tây hàng đầu của xứ sở mặt trời mọc.

Chiếc Toyota Crown đặc biệt dành cho tỉnh Tochigi (Nhật Bản). Ảnh: Toyota.

Diện mạo của Ichigo Crown được thiết kế bắt mắt với lớp nền màu hồng đậm kết hợp hiệu ứng trắng mịn, gợi hình ảnh món dâu tây dầm kem. Trên thân xe, hãng đã khéo léo lồng ghép hình ảnh các loại dâu nổi tiếng nhất vùng như Tochiotome, Tochiaika và Skyberry, cùng bộ ba linh vật ngộ nghĩnh của tỉnh.

Dù có ngoại hình "ngọt ngào", chiếc xe vẫn sở hữu sức mạnh đáng nể với hệ truyền động Hybrid 2.5L sản sinh công suất 234 mã lực, đảm bảo sự vận hành êm ái và cao cấp đúng chất của dòng Crown Z-grade.

Chiếc xe độc bản này đang được trưng bày tại các sự kiện cộng đồng ở tỉnh Tochigi. Và đương nhiên, đây không phải là một bản thương mại được mở bán rộng rãi.

Tại Nhật Bản, Toyota Crown có giá khởi điểm khoảng 7,3 triệu Yên (tương đương 48.500 USD ). Đây cũng là dòng xe có giá bán cao gần nhất của Toyota, chỉ xếp sau dòng sedan siêu sang Century.