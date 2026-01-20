VinFast ra mắt MPV 7 - xe điện 7 chỗ cho gia đình Việt

Ngày 20/1, VinFast chính thức công bố mẫu ôtô điện VF MPV 7 - dòng xe đa dụng 7 chỗ được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu gia đình với không gian rộng rãi, công nghệ thông minh.

VF MPV 7 là phiên bản cao cấp của Limo Green - mẫu xe hàng đầu thị trường ở phân khúc MPV, với trang bị và thiết kế vượt trội, hướng đến tập khách hàng gia đình.

Về tổng thể, xe được thiết kế dựa trên "tỷ lệ vàng" của dòng xe đa dụng, với bốn bánh được đẩy sát ra các góc nhằm tối đa hóa không gian cabin. Các đường nét ngoại thất kết hợp hài hòa, tạo cảm giác thanh thoát. Đầu xe mang đậm dấu ấn thương hiệu với dải LED định vị hình chữ V đặc trưng.

Xe được trang bị gương chiếu hậu chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Đặc biệt, bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn 19 inch mang lại dáng vẻ bề thế, thể thao nổi bật cho VF MPV 7 so với mẫu xe cùng phân khúc.

VF MPV 7 có giá khuyến nghị 819 triệu đồng, nhận đặt trước từ 20/1.

Về chi tiết, xe sở hữu chiều dài cơ sở 2.840 mm, đảm bảo không gian nội thất thoáng đãng vượt tầm phân khúc và sự thoải mái tối đa cho cả 7 người ngồi.

Khoang lái được thiết kế hiện đại và tiện nghi với vô-lăng D-Cut bọc da, tích hợp phím bấm đa chức năng, cần số điện tử đặt sau vô-lăng, màn hình thông tin - giải trí kích thước lớn 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay, ghế bọc da nhân tạo, hệ thống điều hòa tự động tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM 2.5 và cửa gió ở cả 3 hàng ghế… Với dung tích khoang hành lý có thể mở rộng lên đến 1.240 L khi gập các hàng ghế sau, VF MPV 7 sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở cho cả gia đình.

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin có dung lượng 60,13 kWh, cho quãng đường di chuyển lên đến 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). VF MPV 7 sở hữu công nghệ sạc nhanh tiên tiến, cho phép nạp lại năng lượng từ 10% lên 70% trong vòng 30 phút, đảm bảo sự tiện lợi cho người dùng.

Thiết kế nội thất theo hướng tối giản, hiện đại, phù hợp tập khách hàng gia đình.

Đặc biệt, xe được trang bị tiện nghi vượt trội với trợ lý ảo thông minh hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt tự nhiên đa vùng miền, ứng dụng theo dõi và định vị xe từ xa qua điện thoại… Ngoài ra, VF MPV 7 được trang bị hệ thống an toàn chủ động và thụ động tiên tiến hàng đầu phân khúc, với cấu trúc khung gầm chắc chắn cùng các tính năng như hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, ga tự động…

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc Kinh doanh Ôtô VinFast toàn cầu - cho biết: "Với triết lý đặt khách hàng làm trọng tâm, VF MPV 7 là lời giải cho nhu cầu về chiếc xe xanh an toàn, rộng rãi và kinh tế cho gia đình đa thế hệ. Chúng tôi tin rằng VF MPV 7 sẽ tạo nên chuẩn mực thiết kế và công nghệ mới cho dòng xe MPV, biến mỗi hành trình của gia đình Việt thành trải nghiệm tận hưởng công nghệ và tiện nghi đẳng cấp, đồng thời góp phần kiến tạo tương lai xanh bền vững cho thế hệ mai sau".

VF MPV 7 có giá niêm yết 819 triệu đồng (đã gồm VAT), được áp dụng đầy đủ ưu đãi hấp dẫn của chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" đang được VinFast triển khai trên toàn quốc trong năm 2026. Xe được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).

VinFast nhận đặt cọc sớm cho VF MPV 7 từ 20/1 đến 15/2 qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Khách hàng đặt cọc trong giai đoạn này được tặng gói bảo hiểm thân vỏ có thời hạn hai năm (có thể quy đổi thành tiền mặt).

Dự kiến, những chiếc VF MPV 7 đầu tiên được bàn giao cho khách hàng trong tháng 2 năm nay.