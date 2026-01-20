Người Việt giảm mua, xe máy xăng mới ra mắt vẫn đội giá

Doanh số giảm nhẹ so với năm 2024, xe máy xăng tại Việt Nam vẫn ghi nhận tình trạng khan hàng, đội giá ở một số mẫu vừa ra mắt.

Thị trường xe tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm xe 2 bánh, đang đứng trước cơ hội điện hóa lớn chưa từng có.

Loạt chính sách mới nhắm đến giảm thiểu phát thải giao thông trung tâm các đô thị lớn một mặt giúp mở ra cơ hội phát triển cho xe máy điện, mặt khác được cho là có thể ít nhiều ảnh hưởng đà tăng trưởng của xe máy chạy xăng.

Giữa nhiều hoài nghi, xe máy chạy xăng vẫn thu hút nhiều sự quan tâm từ khách Việt. Một số mẫu xe vừa ra mắt gần đây thậm chí rơi vào tình trạng đội giá, khan hàng giữa cao điểm mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán.

Xe xăng vẫn hút khách

Khi Honda Vision phiên bản 2026 ra mắt với ít sự thay đổi và giá bán giữ nguyên, không nhiều người nghĩ rằng mẫu xe tay ga của Honda sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng đội giá.

Dù vậy theo khảo sát của Tri Thức - Znews, Honda Vision 2026 hiện được bán tại đại lý với giá cao hơn 1,22-1,67 triệu đồng. Thậm chí tại một địa chỉ kinh doanh xe máy ở TP.HCM, Honda Vision 2026 bản Tiêu chuẩn còn rơi vào tình trạng hết hàng.

Nhiều xe tay ga mới của Honda bị khan hàng, đội giá tại đại lý. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Cũng tại đại lý này, 2 mẫu xe máy tay ga được ưa chuộng Honda SH125i và Honda SH160i đã gần như "cháy hàng". Duy nhất phiên bản Thể thao của Honda SH125i vẫn còn xe, hiện được rao bán ở giá 94,99 triệu đồng - tức cao hơn gần 9,5 triệu đồng so với giá đề xuất.

Ở nhóm xe số, Yamaha PG-1 từ khi ra mắt lần đầu đã luôn là một trong những mẫu xe thường xuyên chứng kiến tình trạng khan hàng, đội giá. Đến khi thế hệ mới trình làng giữa tháng 9/2025, Yamaha PG-1 vẫn tiếp tục ghi nhận tình trạng giá xe ở đại lý cao hơn mức đề xuất.

Cụ thể, xe từng đội giá đến 4 triệu đồng ngay cả khi chưa có hàng về đại lý. Còn ở thời điểm hiện tại, khảo sát của Tri Thức - Znews cho thấy Yamaha PG-1 đang được bán với giá 32-38 triệu đồng cho 3 phiên bản - tức cao hơn tối đa 3,15 triệu đồng so với mức đề xuất chính hãng 30,9-34,85 triệu đồng.

Người Việt giảm mua xe máy xăng

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy trong cả năm 2025, lượng tiêu thụ xe máy của 5 thành viên đã giảm nhẹ.

Năm thành viên của VAMM gồm Honda Việt Nam, Yamaha Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki và SYM. Phần lớn trong số này có danh mục sản phẩm toàn xe máy xăng, chỉ Honda và Yamaha sở hữu các mẫu xe điện trong đội hình.

Do đó, việc VAMM báo cáo tổng doanh số trong năm 2025 giảm 1,5% về mức hơn 2,615 triệu xe, về cơ bản có thể nhìn nhận như cú "sảy chân" nhẹ của thị trường xe máy chạy xăng Việt Nam.

Báo cáo của VAMM cho thấy doanh số xe máy ở Việt Nam trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2025 đã giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên nếu xem xét diễn biến từ đầu năm, quý IV mới chính là kỳ bán hàng tốt nhất của thị trường xe 2 bánh chạy xăng tại Việt Nam.

Doanh số xe máy xăng hồi phục ở quý cuối năm, vẫn giảm so với năm trước Diễn biến doanh số xe máy tại Việt Nam trong năm 2025 (Số liệu: VAMM) Nhãn Quý I Quý II Quý III Quý IV

xe 673055 611236 621732 709034

Cú hồi phục khá mạnh ở quý IV chưa đủ để "kéo" doanh số thị trường cả năm vừa rồi, tuy nhiên được xem là tín hiệu tích cực với nhóm xe máy chạy xăng.

Nhóm xe này vẫn đang chịu áp lực không nhỏ từ xe máy điện, nhất là khi loạt chính sách chuẩn bị có hiệu lực từ năm 2026 sẽ hạn chế hoạt động của xe máy chạy xăng tại một số vùng thuộc các đô thị lớn.

Riêng với Honda, hãng này báo cáo doanh số xe máy ở Việt Nam đạt hơn 2,245 triệu chiếc trong năm 2025. Lượng tiêu thụ này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số 5 thành viên VAMM, đồng thời tương đương mức tăng 4,6% so với doanh số của riêng Honda Việt Nam hồi năm 2024.

Không chỉ sở hữu thị phần lớn nhất, Honda cũng đang là hãng xe truyền thống nghiêm túc nhất với nỗ lực điện hóa xe 2 bánh. Hãng đã có ICON e: và CUV e:, vừa chính thức ra mắt xe máy điện UC3 và chuẩn bị triển khai hệ thống tủ đổi pin tại các đại lý HEAD chính hãng.

Honda UC3 là xe máy điện mới nhất của hãng tại thị trường xe 2 bánh Việt Nam. Ảnh: Trần Hiền.

Những động thái của Honda được cho là nhắm đến gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, bảo vệ thị phần trước các thương hiệu xe máy thuần điện như VinFast và Yadea.

Nhìn chung, thị trường xe máy tại Việt Nam giai đoạn tháng 1-2/2026 được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh do trùng với cao điểm mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán.

Nhịp tăng trưởng xuất hiện ngay các tháng đầu năm có thể là nền tảng để toàn thị trường hướng đến doanh số tích cực trong năm nay, ở cả xe máy xăng lẫn nhóm xe 2 bánh chạy điện.