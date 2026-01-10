Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe cào cào điện của Honda xuất hiện tại Việt Nam

  • Thứ bảy, 10/1/2026 10:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Honda mang xe địa hình thuần điện giới thiệu tại Việt Nam.

Xe cào cào thuần điện mang tên CR Electric Proto của Honda vừa xuất hiện tại Việt Nam. Đây là bản từng được dùng tại giải đua địa hình quốc tế FIM E-Xplorer World Cup 2024 của đội đua HRC. Xe khoác lên mình bộ tem phối màu Trắng - Đỏ - Xanh.

Nhìn tổng quan, Honda CR Electric Proto vẫn giữ nguyên DNA của dòng xe địa hình (motocross) với phần dè trước đặt cao, bảng số phía trước và thân xe thon gọn.

Phần yên phẳng kéo dài từ vị trí bình xăng giả đến đuôi xe.Tem 68 được in trên nền trắng, đi kèm logo CR Electric và HRC. Do không có hệ thống ống xả, phần đuôi xe trở nên cân đối và gọn gàng hơn bản chạy xăng truyền thống.

Ngay phía trước là bảng số 68 với logo HRC và e-explorer.

Vì đây là mẫu cào cào điện, khu vực tay lái bên trái đã loại bỏ hoàn toàn tay côn, thay vào đó là một cụm công tắc chức năng.
Bánh trước sử dụng bộ niềng nan hoa D.I.D sơn đen, kết hợp cùng lốp gai chuyên dụng Dunlop. Hệ thống giảm xóc trước là loại hành trình ngược (upside-down) với phần ống phuộc màu vàng đồng.
Honda CR Electric Proto dùng xích tải để truyền lực đến bánh sau.
Thay thế cho động cơ đốt trong truyền thống là motor điện được đặt gọn trong khung sườn nhôm kép.
Honda CR Electric Proto được trang bị hệ thống làm mát bằng dung dịch tương tự các dòng xe chạy xăng hiệu năng cao.
Dù chưa mở bán bản thương mại, đây được xem là mẫu xe giới thiệu công nghệ truyền động thuần điện của Honda trên dòng xe đặc thù.

Đan Thanh

ảnh: Trần Hiền

