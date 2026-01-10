Xe cào cào điện của Honda xuất hiện tại Việt Nam

Phần yên phẳng kéo dài từ vị trí bình xăng giả đến đuôi xe.Tem 68 được in trên nền trắng, đi kèm logo CR Electric và HRC. Do không có hệ thống ống xả, phần đuôi xe trở nên cân đối và gọn gàng hơn bản chạy xăng truyền thống.