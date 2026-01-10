Xe điện cỡ nhỏ của Kia xuất hiện

|
Kia vừa giới thiệu mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ đầu tiên tại Triển lãm ôtô Brussels 2026. Đây là xe điện giá thấp nhất của Kia trong dải sản phẩm, có chiều dài khoảng 4.100 mm.
|
Đầu xe thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, vuông vức từ các "đàn anh" EV3 và EV5 cùng hệ thống đèn chiếu sáng đặt dọc đặc trưng.
|
Đuôi xe vuông vức, mang lại cảm giác mạnh mẽ với các chi tiết ốp kim loại ở cản sau. Logo thương hiệu đặt ở trung tâm.
|
Kia EV2 sở hữu vòm bánh xe cơ bắp, đi cùng bộ mâm đa chấu kích thước 16-19 inch tùy phiên bản.
|
Khoang lái gây bất ngờ với hệ thống ba màn hình hiển thị tích hợp hệ điều hành ccNC phiên bản thấp hơn nhằm tiết kiệm chi phí, vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng như cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), chìa khóa kỹ thuật số và hỗ trợ đỗ xe từ xa.
|
Hàng ghế 2 bọc da tổng hợp. Người mua có thể lựa chọn cấu hình 4 hoặc 5 chỗ ngồi, với hàng ghế sau có thể trượt và ngả để tối ưu hóa chỗ để chân hoặc mở rộng khoang hành lý lên tới 403 lít.
|
Phiên bản tiêu chuẩn trang bị pin 42,2 kWh đi kèm motor điện công suất 145 mã lực, cho phép xe di chuyển quãng đường khoảng 317 km sau mỗi lần sạc. Phiên bản pin 61 kWh sẽ ra mắt muộn hơn cùng với biến thể GT-Line, nâng tầm hoạt động lên mức 448 km.
|
Kia EV2 được sản xuất tại Slovakia và đây là bản dành riêng cho thị trường châu Âu. Với giá khoảng 30.000 EUR, EV2 được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe đô thị gây bão ở thị trường này trong tương lai, khi các quy định về việc chuyển đổi xăng tại châu Âu này càng khắc khe.
