Xe điện cỡ nhỏ của Kia xuất hiện

Kia EV2 được sản xuất tại Slovakia và đây là bản dành riêng cho thị trường châu Âu. Với giá khoảng 30.000 EUR, EV2 được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe đô thị gây bão ở thị trường này trong tương lai, khi các quy định về việc chuyển đổi xăng tại châu Âu này càng khắc khe.