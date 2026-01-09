Tesla gặp rắc rối với hãng bia rượu Pháp

Tesla tiếp tục vướng vào câu chuyện tranh giành đăng ký nhãn hiệu với một hãng bia rượu của Pháp, liên quan đến tên gọi mẫu taxi tự hành.

Theo Carscoops, Tesla gần đây vướng phải một trở ngại liên quan đến công nghệ tự lái. Không phải vấn đề phần cứng hay phần mềm, rắc rối mới nhất mà Tesla phải giải quyết nằm ở tên nhãn hiệu Cybercab.

Hồ sơ từ Văn phòng sáng chế và thương hiệu Mỹ (USPTO) cho thấy Tesla không có quyền sở hữu tên gọi Cybercab. Hãng xe điện của Elon Musk vì thế phải chi tiền để sở hữu tên Cybercab, hoặc chấp nhận sử dụng cái tên khác cho mẫu xe taxi tự hành.

USPTO gần đây đã đình chỉ nỗ lực đăng ký nhãn hiệu Cybercab từ Tesla. Thông báo ban hành vào ngày 14/11/2025, nhấn mạnh USPTO đã từ chối do “khả năng gây nhầm lẫn” liên quan đến một cái tên đã được đăng ký.

Unibev - công ty Pháp nổi tiếng với các loại thức uống có cồn - đã nộp đơn đăng ký tên nhãn hiệu Cybercab vào ngày 28/10/2024.

Mốc thời gian này là 18 ngày kể từ thời điểm Tesla Cybercab ra mắt. Nguyên nhân Tesla không sớm đăng ký bảo hộ tên gọi cho Cybercab cho đến nay vẫn là một điều khó hiểu.

Theo nội dung trong thông báo tạm đình chỉ, đơn đăng ký của Tesla sẽ tiếp tục bị “đóng băng” cho đến khi hồ sơ nộp sớm hơn của Unibev hoặc được cấp đăng ký chính thức, hoặc bị hủy bỏ.

Trước vụ việc hiện tại, Unibev là cái tên từng có thời gian dài “đối đầu” Tesla ở mảng đăng ký nhãn hiệu. Unibev hiện sở hữu nhiều quyền với nhãn hiệu Teslaquila - cái tên mà Tesla từng cố gắng sử dụng cho thương hiệu rượu tequila của mình.

Chuyên trang Carscoops nhận định những diễn biến này cho thấy Unibev hiểu khá rõ thói quen xây dựng thương hiệu của Tesla.

Dù Tesla nỗ lực lập luận rằng họ nên được ưu tiên đăng ký nhãn hiệu Cybercab, hãng xe điện Mỹ đã thất bại và hiện chỉ có 2 giải pháp khả thi.

Một, Tesla có thể đàm phán với Unibev để giành quyền sử dụng nhãn hiệu Cybercab, đồng nghĩa Tesla phải chấp nhận chi trả một khoản tiền lớn. Unibev hiểu rõ nhu cầu của Tesla với nhãn hiệu Cybercab và theo nguồn tin từ Electrek, một cuộc đàm phán đang diễn ra giữa 2 bên.

Ở phương án thứ hai, Tesla sẽ phải chấp nhận từ bỏ nhãn hiệu Cybercab, mất toàn bộ số tiền đã đổ vào và tìm kiếm một tên gọi khác để đặt cho mẫu taxi tự hành.

Chuyên trang Carscoops lưu ý vẫn có khả năng Cybercab sẽ không có cơ hội ra mắt chính thức. Trong trường hợp đó, cái tên Cybercab sẽ trở nên vô giá trị.