Tesla mất ngôi 'vua xe điện'

Doanh số toàn cầu giảm năm thứ hai liên tiếp, Tesla chính thức đánh mất danh hiệu hãng xe điện bán chạy nhất thế giới.

Theo InsideEVs, Tesla vừa công bố doanh số của quý IV và cả năm 2025 với mức sụt giảm lớn hơn nhiều so với dự kiến. Hãng xe điện của Elon Musk đang phải đối mặt thực tế cạnh tranh ngày một gay gắt, trong khi các chính sách ưu đãi xe điện ở nhiều quốc gia cũng bị thu hẹp hoặc loại bỏ hoàn toàn.

Riêng ở quý IV/2025, Tesla báo cáo doanh số 418.227 xe trên toàn cầu, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Model Y và Model 3 tiếp tục là nhóm sản phẩm chủ lực với 406.585 xe đã đến tay khách hàng thế giới.

Doanh số năm của Tesla giảm từ 1,78 triệu xe vào năm 2024 xuống còn 1,63 triệu xe trong năm ngoái, tương đương mức giảm 8,5% và đánh dấu năm giảm doanh số thứ hai liên tiếp. Với thành tích này, Tesla không còn là hãng ôtô thuần điện lớn nhất thế giới về doanh số.

Trước đó, doanh số Tesla từng lập đỉnh vào năm 2023 với hơn 1,8 triệu xe bàn giao thành công. Hãng xe điện của Elon Musk kể từ đó được cho là đã phải vật lộn để duy trì đà tăng trưởng trước “cơn bão” AI, trong khi danh mục sản phẩm cũng đã lỗi thời.

Tesla không chia sẻ doanh số theo từng khu vực cụ thể. Theo InsideEVs, đà suy giảm này chịu ảnh hưởng khá lớn từ việc Mỹ chấm dứt khoản ưu đãi thuế liên bang trị giá tối đa 7.500 USD dành cho xe điện.

Các quy định tiết kiệm nhiên liệu tại xứ cờ hoa vừa được chỉnh sửa cũng ảnh hưởng nhiều, hiện ưu ái các mẫu xe đốt trong hơn so với xe điện.

Quay trở lại doanh số 2025 của Tesla, nhóm “Các mẫu xe khác” gồm Cybertruck, Model X và Model S cũng giảm hơn một nửa doanh số trong quý IV. Hãng xe điện Mỹ chỉ bán được 11.642 xe thuộc nhóm này trong 3 tháng cuối năm 2025, tức khoảng 2,8% tổng lượng xe bàn giao toàn cầu ở cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm, doanh số chung của Cybertruck, Model X và Model S giảm mạnh 40% xuống còn hơn 50.000 xe, tương đương khoảng 3,1% trong tổng số 1,63 triệu xe trên toàn cầu.

Tesla từng kỳ vọng sẽ bán được 200.000 xe Cybertruck, nhưng đã thất bại với mục tiêu này do nhu cầu giảm bên cạnh loạt vấn đề khác.

Ở chiều hướng ngược lại, BYD đã trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, vượt qua chính đối thủ trực tiếp Tesla.

Trong cả năm 2025, BYD bán được 2,26 triệu xe thuần điện trên toàn cầu, đạt mức tăng trưởng 28%.