Hãng xe Tesla bán vợt pickleball

  • Thứ bảy, 13/12/2025 12:14 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Ông trùm xe điện Mỹ - Tesla - vừa bất ngờ mở bán mẫu vợt pickleball đặc biệt, có giá lên đến 350 USD.

Hãng xe điện Tesla vừa bất ngờ hợp tác cùng Selkirk, giới thiệu mẫu vợt pickleball mang tên Plaid. Mẫu vợt đặc biệt này được kết hợp từ các công nghệ lõi của nhà sản xuất vợt Selkirk, cùng các tính toán về hệ số cản, thiết kế vợt nhằm tối ưu khả năng đánh.

Tại Giải vô địch Quốc gia USAP 2023, Tom Barnes, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển của Selkirk, lần đầu tiên gặp gỡ đội ngũ kỹ sư của Tesla. Lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ, Tom đã tạo ra một lô vợt Tesla màu đen trắng tùy chỉnh để tặng cho nhân viên Tesla.

Đến tháng 3/2024, Tom và một số nhà thiết kế của Tesla, bao gồm Giám đốc Thiết kế Sản phẩm của Tesla là Javier Verdura, mới bắt đầu thảo luận về cách khí động học được sử dụng trong phát triển xe Tesla có thể được áp dụng vào vợt pickleball. Một loạt các buổi chia sẻ thiết kế đã dẫn đến các nguyên mẫu ban đầu được sản xuất tại phòng thí nghiệm của Selkirk ở Idaho, nơi cả hai công ty sau đó đã tiến hành các vòng thử nghiệm hiệu suất lặp lại.

Vợt Pickleball Tesla Plaid mượn các yếu tố thiết kế từ những mẫu vợt Selkirk trước đây đồng thời giới thiệu một loạt công nghệ mới. Vợt được lắp ráp tại Mỹ và đạt chứng nhận USAP.

Đội ngũ Selkirk đã kết hợp công nghệ lõi PureFoam của mình với một Vòng TPU Power Ring mới được phát triển dành riêng cho chiếc vợt này.

vot pickleball, Tesla anh 1

Măt vợt và thân vợt được khắc logo Tesla lẫn tên thương hiệu. Ảnh: Tesla.

"Cấu trúc chu vi mới đã được thử nghiệm để giảm rung và ổn định bề mặt vợt, ngăn chặn sự biến dạng lâu dài thường thấy ở lõi tổ ong polymer", theo đại diện Selkirk.

Về phía Tesla, hãng xe thuần điện tập trung thử nghiệm hành vi luồng khí xung quanh vợt trong các đường vung vợt khác nhau, đánh giá "hệ số lực cản, mô hình thức khuấy động và cách các điều chỉnh hình học cụ thể ảnh hưởng đến khả năng tăng tốc".

Những phát hiện đó đã được chuyển hóa thành hình dáng kéo dài, chu vi không cạnh và lỗ hổng cổ vợt, một tính năng đặc trưng lần đầu tiên có trong các mẫu Selkirk trước đây. Tại Mỹ, vợt pickleball của Tesla và Selkirk được bán với giá 350 USD.

Đan Thanh

vợt pickleball Tesla Tesla Tesla xe điện Selkirk

  • Tesla

    Tesla

    Tesla, Inc. (trước đây là Tesla Motors) là một nhà sản xuất ô tô, công ty lưu trữ năng lượng và nhà sản xuất bảng năng lượng mặt trời ở Palo Alto, California. Được thành lập vào năm 2003, công ty chuyên về ôtô điện, lưu trữ năng lượng pin lithium-ion, và các tấm quang điện mặt trời (thông qua công ty con SolarCity). Công ty lần đầu gây chú ý bằng việc ra mắt mẫu xe Tesla Roadster, chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dòng xe chạy điện thứ hai là mẫu Model S trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

    Bạn có biết: Công ty được đặt tên theo kỹ sư điện và nhà vật lý người Serbia là Nikola Tesla bởi các đồng sáng lập viên của công ty Martin Eberhard và Marc Tarpenning

    • Ngày thành lập: 1/7/2003
    • Người sáng lập: Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk, JB Straubel
    • Trụ sở chính: Palo Alto, California (Mỹ)
    • Mã cổ phiếu: TSLA (NASDAQ)

    Website

Đọc tiếp

