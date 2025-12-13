Hãng xe Tesla bán vợt pickleball

Ông trùm xe điện Mỹ - Tesla - vừa bất ngờ mở bán mẫu vợt pickleball đặc biệt, có giá lên đến 350 USD.

Hãng xe điện Tesla vừa bất ngờ hợp tác cùng Selkirk, giới thiệu mẫu vợt pickleball mang tên Plaid. Mẫu vợt đặc biệt này được kết hợp từ các công nghệ lõi của nhà sản xuất vợt Selkirk, cùng các tính toán về hệ số cản, thiết kế vợt nhằm tối ưu khả năng đánh.

Tại Giải vô địch Quốc gia USAP 2023, Tom Barnes, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển của Selkirk, lần đầu tiên gặp gỡ đội ngũ kỹ sư của Tesla. Lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ, Tom đã tạo ra một lô vợt Tesla màu đen trắng tùy chỉnh để tặng cho nhân viên Tesla.

Đến tháng 3/2024, Tom và một số nhà thiết kế của Tesla, bao gồm Giám đốc Thiết kế Sản phẩm của Tesla là Javier Verdura, mới bắt đầu thảo luận về cách khí động học được sử dụng trong phát triển xe Tesla có thể được áp dụng vào vợt pickleball. Một loạt các buổi chia sẻ thiết kế đã dẫn đến các nguyên mẫu ban đầu được sản xuất tại phòng thí nghiệm của Selkirk ở Idaho, nơi cả hai công ty sau đó đã tiến hành các vòng thử nghiệm hiệu suất lặp lại.

Vợt Pickleball Tesla Plaid mượn các yếu tố thiết kế từ những mẫu vợt Selkirk trước đây đồng thời giới thiệu một loạt công nghệ mới. Vợt được lắp ráp tại Mỹ và đạt chứng nhận USAP.

Đội ngũ Selkirk đã kết hợp công nghệ lõi PureFoam của mình với một Vòng TPU Power Ring mới được phát triển dành riêng cho chiếc vợt này.

Măt vợt và thân vợt được khắc logo Tesla lẫn tên thương hiệu. Ảnh: Tesla.

"Cấu trúc chu vi mới đã được thử nghiệm để giảm rung và ổn định bề mặt vợt, ngăn chặn sự biến dạng lâu dài thường thấy ở lõi tổ ong polymer", theo đại diện Selkirk.

Về phía Tesla, hãng xe thuần điện tập trung thử nghiệm hành vi luồng khí xung quanh vợt trong các đường vung vợt khác nhau, đánh giá "hệ số lực cản, mô hình thức khuấy động và cách các điều chỉnh hình học cụ thể ảnh hưởng đến khả năng tăng tốc".

Những phát hiện đó đã được chuyển hóa thành hình dáng kéo dài, chu vi không cạnh và lỗ hổng cổ vợt, một tính năng đặc trưng lần đầu tiên có trong các mẫu Selkirk trước đây. Tại Mỹ, vợt pickleball của Tesla và Selkirk được bán với giá 350 USD .