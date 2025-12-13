Kia Seltos Hybrid chính thức xuất hiện

Kia Ấn Độ đã chính thức xác nhận rằng một phiên bản Seltos Hybrid đang được phát triển, đánh dấu sự thay đổi chiến lược rõ ràng của thương hiệu.

Kia Seltos Hybrid dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng năm 2027 tại Ấn Độ, ngay trước khi tiêu chuẩn khí thải CAFE3 có hiệu lực. Thay vì chỉ là một biến thể bổ sung, phiên bản hybrid sẽ là một trong những tùy chọn hệ truyền động cốt lõi cho mẫu xe mới trong tương lai khi các quy tắc khí thải ngày càng thắt chặt.

Đối với những người mua đang cân nhắc bộ đôi xe hybrid mạnh mẽ là Toyota Urban Cruiser Hyryder và Maruti Suzuki Grand Vitara, xác nhận này đồng nghĩa với việc sẽ sớm có thêm một lựa chọn đáng cân nhắc trong cùng phân khúc. Sự thành công của hai mẫu xe đó đã chứng minh rằng một bộ phận khách hàng SUV cỡ trung sẵn sàng trả thêm chi phí ban đầu để đổi lấy hiệu suất nhiên liệu cực cao.

Kia luôn định vị Seltos là một chiếc SUV tập trung vào công nghệ và cảm giác cao cấp. Nếu không có hybrid, hãng có nguy cơ bỏ rơi những khách hàng chú trọng hiệu quả nhiên liệu cho các đối thủ.

Hệ truyền động được đề xuất có khả năng là động cơ xăng 1.6L kết hợp với một mô-tơ điện, tương tự như thiết lập mà Kia sử dụng trong các mẫu xe như Niro Hybrid ở thị trường quốc tế. Sự kết hợp này thường mang lại khoảng 141 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, đặt Seltos Hybrid ở mức hiệu suất dự kiến trong phân khúc này.

Tùy chọn động cơ hybrid của Kia Seltos được xác nhận sẽ sớm ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: Kia.

Sự chuyển đổi sang tùy chọn hybrid cho thấy kế hoạch dài hạn của Ấn Độ. Mục tiêu của Kia là để doanh số xe hybrid chiếm khoảng 25% tổng doanh số của hãng tại Ấn Độ vào năm 2030.

Động thái của Kia cũng phản ánh sự nhận thức rộng hơn rằng việc chuyển đổi sang ôtô điện hoàn toàn sẽ diễn ra dần dần. Công ty có lộ trình EV bao gồm các mẫu xe như EV9 và các EV thị trường đại chúng đã được lên kế hoạch, nhưng họ nhận thấy rằng một lượng lớn người mua chưa sẵn sàng đối phó với cơ sở hạ tầng sạc và kế hoạch phạm vi di chuyển.

Giá Kia Seltos mới sẽ phụ thuộc vào pin bổ sung cũng như các chi phí mà Kia phải gánh khi nhập khẩu toàn bộ linh kiện cho công nghệ hybrid.

Hiện tại, điều rõ ràng là Kia không bỏ qua sự chuyển dịch hybrid trong phân khúc SUV cỡ trung. Với việc nội địa hóa được tích hợp vào kế hoạch triển khai, Seltos Hybrid đang được định vị là một phần quan trọng trong dòng sản phẩm của thương hiệu tại Ấn Độ chứ không phải là một thử nghiệm ngách.