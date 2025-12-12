Sedan giá rẻ - xe Hàn chịu thua, xe Nhật về đích sớm

Cuộc đua doanh số ở nhóm sedan giá rẻ đã có kết quả, bất chấp thị trường xe Việt vẫn còn một tháng nữa mới khép lại năm 2025.

Phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam từng là "chiến trường" khốc liệt giữa xe Hàn Quốc và ôtô Nhật Bản. Trong đó, Hyundai Accent là một trong những nhân vật chính, cùng với Toyota Vios, Honda City tạo thành cuộc đua tam mã khá hấp dẫn.

Tuy nhiên trong năm nay, nhóm sedan giá rẻ này lại chứng kiến sự hụt hơi thấy rõ từ ôtô Hàn Quốc. Trước khi thị trường xe Việt bước vào tháng cuối năm, kết quả cuộc đua doanh số ở phân khúc sedan cỡ B xem như đã ngã ngũ.

Tăng tốc mạnh mẽ, xe Nhật về đích sớm

Với doanh số lần lượt 1.554 xe và 1.550 xe bán ra trong tháng 11, Toyota Vios và Honda City tiếp tục là những cái tên dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B.

Thành tích nhỉnh hơn 4 xe so với đối thủ đồng hương còn giúp Toyota Vios trở thành sedan duy nhất góp mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất tháng cuối năm.

Lũy kế sau 11 tháng, Toyota Vios tích lũy được doanh số 11.452 xe, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B.

Honda City đang trong đà tăng trưởng tốt, tuy nhiên doanh số lũy kế sau 11 tháng vẫn chỉ tạm thời ở mức 9.214 xe.

Toyota Vios là sedan cỡ B bán chạy nhất Doanh số phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam sau 11 tháng (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Toyota Vios Honda City Hyundai Accent Mazda2 Mitsubishi Attrage Kia Soluto

xe 11452 9214 6300 4743 1579 270

Khoảng cách hơn 2.000 xe giữa bối cảnh thị trường xe Việt 2025 chỉ còn một tháng nữa sẽ khép lại, Toyota Vios xem như chắc suất dẫn đầu phân khúc sedan giá rẻ.

Hai đại diện Nhật Bản còn lại trong phân khúc sedan cỡ B gồm Mazda2 và Mitsubishi Attrage bán được lần lượt 591 xe và 123 xe. Sau 11 tháng, Mazda2 tích lũy được doanh số 4.743 xe, còn lượng tiêu thụ từ đầu năm của Mitsubishi Attrage là 1.579 xe.

Xe Hàn nỗ lực giai đoạn cuối năm

Sau khi giảm doanh số liên tục trong giai đoạn tháng 5-8, Hyundai Accent dần tìm lại đà tăng trưởng dịp cuối năm. Trong tháng 11, TC Motor cho biết đã bàn giao thành công 656 xe Hyundai Accent cho khách hàng Việt Nam.

Dù ghi nhận tăng trưởng, Hyundai Accent đã đứng ngoài đường đua doanh số phân khúc sedan cỡ B. Sau 11 tháng, mẫu sedan Hàn Quốc tích lũy được doanh số 6.300 xe, tương đương trung bình gần 573 xe/tháng.

Hyundai Accent tìm lại đà tăng trưởng dịp cuối năm Diễn biến doanh số Hyundai Accent trong năm 2025 (Số liệu: TC Motor) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

xe 530 455 1049 568 638 553 504 332 406 609 656

Khoảng cách hiện tại giữa Hyundai Accent với cái tên dẫn đầu Toyota Vios là hơn 5.150 xe. Hyundai Accent còn không thể cạnh tranh vị trí bán chạy thứ nhì phân khúc bởi doanh số lũy kế của Honda City đang trội hơn gần 3.000 xe.

Sau khi Suzuki Ciaz ngừng bán, Kia Soluto bất đắc dĩ trở thành cái tên thay thế cho vị trí cuối bảng thống kê doanh số phân khúc sedan cỡ B.

Dù đang "đội sổ", Kia Soluto vẫn ghi nhận đà tăng trưởng về sức bán trong tháng 11. Mẫu sedan thương hiệu Kia đạt doanh số 33 xe, cao hơn 11 xe so với tháng trước, giúp doanh số lũy kế sau 11 tháng cán mốc 270 xe.

Chờ làn sóng hybrid

Cuộc chiến Hàn-Nhật trong phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam trong năm 2025 gần như đã ngã ngũ. Danh hiệu sedan giá rẻ được khách Việt chọn mua nhiều nhất cũng chắc chắn sẽ thuộc về Toyota Vios - hiện sở hữu doanh số lũy kế 11.452 xe.

Trong năm tới, khả năng cao những động thái của từng hãng trong chiến lược điện hóa sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua doanh số, bao gồm cả nhóm sedan giá rẻ.

Honda City và Toyota Vios đang là những mẫu xe được đồn đoán sớm có phiên bản hybrid tại Việt Nam.

Lúc này, khách hàng Thái Lan đã được giới thiệu City Hybrid và Vios Hybrid. Đây là cơ sở để tin rằng phiên bản HEV của Honda City, Toyota Vios sẽ sớm ra mắt thị trường Việt.

Toyota Yaris Ativ - hay Toyota Vios - đã ra mắt phiên bản hybrid tại thị trường Thái Lan. Ảnh: Autolife Thailand.

Ở phân khúc sedan giá rẻ, phần lớn nhu cầu thị trường đến từ nhóm khách hàng gia đình, hoặc người mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe hybrid tình cờ lại phù hợp với nhóm khách hàng này, tuy nhiên giá xe hay chi phí bảo trì có thể sẽ khiến không ít người cảm thấy đắn đo.

Nhìn chung, cục diện phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam trong năm sau vẫn còn khá khó lường. Không chỉ phải cạnh tranh nhau, những Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City còn phải nỗ lực giành giật thị phần từ nhóm xe điện đô thị.

Phân khúc sedan giá rẻ không thể bị khai tử tại Việt Nam, nhưng tương lai của những mẫu xe này đang khá bấp bênh.