MPV điện bán áp đảo thị trường xe Việt tháng cuối năm

Tháng 11, VinFast thông báo bàn giao thành công 9.642 xe Limo Green cho khách hàng trong nước. Nhờ đó, MPV thuần điện này trở thành mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam, với doanh số cao hơn gấp đôi so với cái cái tên xếp ngay sau. VinFast Limo Green có giá 749 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
VinFast VF 3 tiếp tục xuất hiện ở nhóm đầu bán chạy nhất thị trường nhờ doanh số 4.655 xe. Mẫu ôtô điện đô thị cỡ nhỏ đang là trụ cột doanh số của VinFast, hiện đóng góp 40.660 xe vào doanh số hãng tại Việt Nam từ đầu năm. VinFast VF 3 có giá 299 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
VinFast VF 5 bán được 3.072 xe tại Việt Nam trong tháng 11, đứng thứ ba toàn thị trường. Với diễn biến hiện tại, nhiều khả năng VF 5 sẽ phải nhường lại ngôi vương doanh số cho "đàn em" VF 3. Mẫu SUV điện cỡ A VinFast VF 5 hiện có giá 529 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
VinFast VF 6 gần như chắc chắn sẽ là SUV cỡ B bán tốt nhất Việt Nam năm nay. Riêng trong tháng 11, VinFast VF 6 đạt lượng tiêu thụ 2.801 xe. Hai phiên bản VinFast VF 6 hiện có giá lần lượt 689 triệu và 745 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Sau khi tăng trưởng liên tiếp 2 kỳ, doanh số Mitsubishi Xpander giảm nhẹ về mức 2.234 xe. Tính đến hiện tại, Mitsubishi Xpander vẫn là MPV bán chạy nhất Việt Nam, tuy nhiên đang dần cảm nhận rõ sức ép từ VinFast Limo Green. Mitsubishi Xpander hiện có giá 560-699 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.
Doanh số 2.203 xe trong tháng 11 cũng là thành tích tốt nhất từ đầu năm của Mitsubishi Xforce. Về lý thuyết, Mitsubishi Xforce vẫn còn cơ hội cạnh tranh với Toyota Yaris Cross, bởi doanh số lũy kế 12.091 xe sau 11 tháng là không chênh lệch quá nhiều so với đối thủ đồng hương. Mitsubishi Xforce có giá 599-705 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
Với 2.040 xe bán ra trong tháng 11, Ford Ranger ghi nhận kỳ tăng trưởng doanh số thứ 6 liên tiếp. Đại diện của thương hiệu Mỹ vẫn là "vua bán tải", sở hữu doanh số áp đảo các đối thủ Nhật Bản. Các phiên bản Ford Ranger có giá từ 707 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ảnh: Ford.
Mazda CX-5 cũng xây chắc ngôi đầu doanh số phân khúc SUV cỡ C khi bán được 1.766 xe cho khách Việt trong tháng 11. Cục diện nhóm SUV cỡ C được dự báo sẽ có xáo trộn ít nhiều khi Mitsubishi Destinator ra mắt. Bảy phiên bản lắp ráp của Mazda CX-5 có giá bán từ 749 triệu đến 979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
Với 1.720 xe bán ra trong tháng 11, Toyota Yaris Cross đã tích lũy được doanh số 13.208 xe từ đầu năm. Vẫn là xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam nhưng danh hiệu SUV chạy xăng cỡ B bán tốt nhất mà Yaris Cross nắm giữ đang bị thách thức. Giá bán 2 phiên bản Yaris Cross lần lượt 650 triệu và 765 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Toyota Vios là sedan duy nhất góp mặt trong top 10 xe bán chạy tháng 11. Doanh số 1.554 xe trong tháng vừa rồi đủ để giúp Toyota Vios bán chạy hơn Honda City trong phân khúc sedan cỡ B. Ba phiên bản của Toyota Vios hiện có giá lần lượt 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng. Ảnh: TMV.
