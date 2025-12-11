MPV điện bán áp đảo thị trường xe Việt tháng cuối năm

Doanh số 2.203 xe trong tháng 11 cũng là thành tích tốt nhất từ đầu năm của Mitsubishi Xforce. Về lý thuyết, Mitsubishi Xforce vẫn còn cơ hội cạnh tranh với Toyota Yaris Cross, bởi doanh số lũy kế 12.091 xe sau 11 tháng là không chênh lệch quá nhiều so với đối thủ đồng hương. Mitsubishi Xforce có giá 599-705 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.