Xe xăng dưới 400 triệu - Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ thế nào?

Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo vẫn đang gặp khó khăn trước sức ép không chỉ từ nhóm SUV hạng A phía trên, mà còn từ mẫu xe điện Việt.

Thị trường ôtô Việt đang đứng trước làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ và đầy sôi động trong năm 2025. Chỉ với 11 tháng, gần như mọi phân khúc đều đón chào loạt tân binh gia nhập. Tuy nhiên, phân khúc xe cỡ nhỏ dưới 400 triệu lại "im ắng" một cách bất ngờ.

Đây cũng có thể xem là nhóm xe hiếm hoi không ghi nhận mẫu xe mới nào xuất hiện trong năm 2025. Tính đến hết tháng 11, phân khúc này còn 3 đại diện là Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo.

Chỉ còn Hyundai Grand i10 bán tốt

Trong tháng 11, Grand i10 bán được 360 chiếc, nâng tổng doanh số cả năm lên 2.977 xe. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc ghi nhận lượng xe bán ra thị trường trong tháng vượt qua mức 300 chiếc/tháng.

Hyundai Grand i10 là mẫu xe xăng cỡ nhỏ bán nhiều nhất trong tháng 11. Ảnh: TC Group.

Tính đến hết tháng 11, Hyundai Grand i10 chiếm hơn 55% thị phần của phân khúc. Ưu điểm của mẫu xe này so với các đối thủ cùng nhóm có thể đến từ 2 tùy chọn dáng xe, từ hatchback đến sedan. Grand i10 bán tổng 6 phiên bản, giá dao động 360-455 triệu đồng.

Đứng ngay sau Grand i10 là Toyota Wigo với doanh số tháng 11 đạt 262 chiếc. Sau 11 tháng, hãng xe Nhật bán được tổng 2.163 xe. Hiện tại, Toyota Wigo được bán với 2 phiên bản gồm số sàn và số tự động, giá dao động 360-405 triệu đồng.

Kia Morning là mẫu xe bán chậm nhất phân khúc xe cỡ nhỏ tại Việt Nam. Thaco bán được 16 chiếc Morning trong tháng 11, nâng tổng lượng xe bán ra thị trường lên 263 chiếc từ đầu năm.

Kia Morning cũng vừa được nâng cấp, thay đổi thiết kế nhằm nhắm đến nhóm khách hàng mới hơn, những người trẻ, mong muốn tìm mua một mẫu "xe chơi", phong cách.

Thiết kế mới của Kia Morning dù đẹp nhưng chưa đủ để gia tăng doanh số. Ảnh: Thaco.

Tuy nhiên kết quả bán hàng của Kia Morning đã cho thấy, phân khúc ngách này khó có thể cho thấy doanh số tăng trưởng quá ấn tượng.

Sức ép từ VinFast VF 3

Có thể nói nhóm xe cỡ nhỏ hạng A đang rơi vào thời kỳ khó khăn. Những năm gần đây, phân khúc này đã dần bão hòa bởi sức ép của các mẫu SUV A như Hyundai Venue, Kia Sonet hay Toyota Raize.

Giá của các mẫu xe này không quá chênh lệch so với xe hạng A, nhưng lại chiếm ưu thế hơn nhờ cấu hình ghế ngồi, kích thước rộng rãi cũng như sức mạnh động cơ.

Đến năm 2024, nhóm xe này càng gặp khó khăn hơn với sức ép của một đối thủ mạnh - VinFast VF 3.

Mặc dù được định vị ở nhóm xe điện mini, VF 3 lại vô tình thu hút tệp khách hàng quen thuộc ở nhóm xe hạng A, người trẻ với ngân sách thấp, thường di chuyển trong đô thị.

VinFast VF 3 là một trong những mẫu xe tạo sức ép lớn lên nhóm xe xăng cỡ nhỏ. Ảnh: Phương Lâm.

Điều này giúp VF 3 ghi nhận doanh số ấn tượng. Tính đến hết tháng 11, hãng xe nội địa ghi nhận tổng doanh số là 40.660 chiếc, cao nhất thị trường xe điện Việt.

Nhìn chung, dù chưa kết thúc năm, doanh số của nhóm xe này đã cho thấy, phân khúc xe cỡ nhỏ dưới 400 triệu tại Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ. Việc thiếu vắng tân binh trong năm 2025 không chỉ là sự im ắng tạm thời, mà còn là tín hiệu cho thấy các nhà sản xuất đang mất dần sự quan tâm.

Sự thành công của Hyundai Grand i10 chủ yếu đến từ việc cung cấp biến thể sedan phù hợp cho taxi công nghệ, trong khi các mẫu hatchback thuần túy đang bị siết chặt bởi các mẫu SUV cỡ A (Kia Sonet, Toyota Raize) với cấu hình đa dụng hơn và đặc biệt là sự xuất hiện của VinFast VF 3 ở nhóm xe điện mini.

Trong tương lai gần, nếu không có sự "lột xác" về công nghệ hoặc một chiến lược giá cực kỳ đột phá, nhóm xe hạng A truyền thống sẽ khó tránh khỏi việc bị thu hẹp thị phần, thậm chí rời bỏ thị trường.