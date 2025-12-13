Honda Vision 2026 ra mắt, giá không đổi

Honda vừa giới thiệu phiên bản thế hệ mới của chiếc tay ga ăn khách - Honda Vision, với một số thay đổi nhỏ và giá bán không đổi.

Honda vừa giới thiệu Honda Vision 2026 tại Việt Nam. So với chiếc xe tiền nhiệm, mẫu tay ga ăn khách nay được thay đổi bộ phối màu cùng tem ở thân xe khác biệt. Trong đó, nổi bật là 2 phiên bản Cao cấp và Thể thao.

Vision thể thao 2026 được bổ sung màu bạc nhám, kết hợp cùng bộ tem mới ở thân xe. Ở phía đuôi, tay dắt sau được tinh chỉnh sang màu đen nhám đồng bộ.

Phiên bản thể thao với màu xám bạc và tem mới. Ảnh: Đan Thanh.

Phiên bản Cao cấp của Vision 2026 có màu đỏ-đen. Ở phần thân xe là logo tên xe màu vàng ánh kim. Toàn bộ phiên bản đều được trang bị hộc chứa đồ có trang bị cổng sạc type-C.

Nhìn chung, thiết kế và trang bị của mẫu xe gần như không có sự thay đổi so với chiếc tay ga các thế hệ trước. Từ năm 2021 đến nay, Honda cũng chưa thực hiện thay đổi hay điều chỉnh gì về thiết kế tổng quan của Honda Vision.

Phiên bản Cao cấp của Honda Vision 2026 có màu đỏ. Ảnh: Đan Thanh.

Vision thế hệ mới tiếp tục sử dụng động cơ eSP dung tích 110 cc, 4 kỳ với xy lanh đơn làm mát bằng không khí. Động cơ này tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop), cho ra công suất 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,23 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Giá bán lẻ đề xuất của Honda Vision 2026 cho các phiên bản dao động 31,89-37,29 triệu đồng. Mức giá này không đổi so với chiếc Vision 2025. Như vậy, Honda Vision sẽ tiếp tục cạnh tranh cùng các mẫu xe tay ga cùng tầm giá như Yamaha Janus, Freego, SYM Priti 125. Đây cũng là khoảng giá có các đại diện thuần điện như VinFast Vero X 2025, Vento Neo hay Yadea Voltguard, Datbike Quantum S3.