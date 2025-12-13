Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Xe máy

Honda Vision 2026 ra mắt, giá không đổi

  • Thứ bảy, 13/12/2025 10:48 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Honda vừa giới thiệu phiên bản thế hệ mới của chiếc tay ga ăn khách - Honda Vision, với một số thay đổi nhỏ và giá bán không đổi.

Honda vừa giới thiệu Honda Vision 2026 tại Việt Nam. So với chiếc xe tiền nhiệm, mẫu tay ga ăn khách nay được thay đổi bộ phối màu cùng tem ở thân xe khác biệt. Trong đó, nổi bật là 2 phiên bản Cao cấp và Thể thao.

Vision thể thao 2026 được bổ sung màu bạc nhám, kết hợp cùng bộ tem mới ở thân xe. Ở phía đuôi, tay dắt sau được tinh chỉnh sang màu đen nhám đồng bộ.

Honda Vision anh 1Honda Vision anh 2Honda Vision anh 3Honda Vision anh 4Honda Vision anh 5

Phiên bản thể thao với màu xám bạc và tem mới. Ảnh: Đan Thanh.

Phiên bản Cao cấp của Vision 2026 có màu đỏ-đen. Ở phần thân xe là logo tên xe màu vàng ánh kim. Toàn bộ phiên bản đều được trang bị hộc chứa đồ có trang bị cổng sạc type-C.

Nhìn chung, thiết kế và trang bị của mẫu xe gần như không có sự thay đổi so với chiếc tay ga các thế hệ trước. Từ năm 2021 đến nay, Honda cũng chưa thực hiện thay đổi hay điều chỉnh gì về thiết kế tổng quan của Honda Vision.

Honda Vision anh 6Honda Vision anh 7Honda Vision anh 8Honda Vision anh 9

Phiên bản Cao cấp của Honda Vision 2026 có màu đỏ. Ảnh: Đan Thanh.

Vision thế hệ mới tiếp tục sử dụng động cơ eSP dung tích 110 cc, 4 kỳ với xy lanh đơn làm mát bằng không khí. Động cơ này tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop), cho ra công suất 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,23 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Giá bán lẻ đề xuất của Honda Vision 2026 cho các phiên bản dao động 31,89-37,29 triệu đồng. Mức giá này không đổi so với chiếc Vision 2025. Như vậy, Honda Vision sẽ tiếp tục cạnh tranh cùng các mẫu xe tay ga cùng tầm giá như Yamaha Janus, Freego, SYM Priti 125. Đây cũng là khoảng giá có các đại diện thuần điện như VinFast Vero X 2025, Vento Neo hay Yadea Voltguard, Datbike Quantum S3.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Porsche tiếp tục tăng giá xe tại Mỹ

Porsche sẽ tiếp tục tăng giá xe tại Mỹ từ tháng 1/2026 tới nhằm bù đắp tác động của thuế quan, trong bối cảnh hãng đối mặt chi phí ngày càng lớn từ các chính sách thương mại.

53 phút trước

Kia Seltos Hybrid chính thức xuất hiện

Kia Ấn Độ đã chính thức xác nhận rằng một phiên bản Seltos Hybrid đang được phát triển, đánh dấu sự thay đổi chiến lược rõ ràng của thương hiệu.

2 giờ trước

Đan Thanh

Honda Vision Honda VinFast Vision Vision 2026 xe tay ga

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý