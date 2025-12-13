Sẽ có hơn 116 triệu xe điện hóa lưu thông vào năm 2026

Bất chấp việc nhiều quốc gia cắt giảm ưu đãi, Gartner dự đoán số lượng xe điện hóa toàn cầu vẫn tăng mạnh với Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

Gartner dự báo tăng trưởng của xe điện hóa toàn cầu vẫn duy trì mạnh mẽ, dù nhiều nước đang siết các chính sách ưu đãi. Công ty nghiên cứu dữ liệu và công nghệ này nhận định rằng đến năm 2026, sẽ có khoảng 116 triệu xe điện, bao gồm ôtô con, xe buýt, xe van và xe tải hạng nặng, lưu thông trên khắp thế giới.

Số lượng xe điện hóa lưu thông vào năm 2026 có thể tăng thêm 30%

Ông Jonathan Davenport, Giám đốc cấp cao phụ trách mảng Phân tích của Gartner, cho biết sự thay đổi chính sách tại nhiều quốc gia, như việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với xe điện hay việc một số chính phủ cắt giảm trợ cấp và ưu đãi không làm chậm lại xu hướng tăng trưởng của thị trường.

Công ty phân tích thị trường Gartner cho biết đến năm 2026, lượng xe sử dụng công nghệ điện hóa lưu thông trên toàn cầu sẽ đạt con số hơn 116 triệu chiếc, tăng 30% so với năm trước.

Theo ông, số lượng xe điện hóa trên đường vào năm 2026 vẫn sẽ tăng thêm khoảng 30% so với năm trước. Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường khi được dự báo sẽ chiếm tới 61% tổng số lượng loại phương tiện này trong năm này. Đồng thời, lượng xe plug-in hybrid (PHEV) dự kiến cũng tăng 32% nhờ vào tâm lý người dùng muốn có sự an tâm từ động cơ xăng hỗ trợ khi cần thiết.

Trong khi đó, xe thuần điện (BEV) vẫn duy trì vị thế chủ đạo khi chiếm hơn một nửa tổng số xe sử dụng công nghệ điện hóa vận hành trên thế giới. Tuy vậy, tỷ trọng BEV đã được Gartner điều chỉnh giảm từ mức 77% trước đây xuống còn 63%, do tốc độ phổ cập BEV chậm hơn kỳ vọng, trong khi nhu cầu với PHEV gia tăng mạnh.

Tuy nhiên, điểm đáng ghi nhận là tốc độ phổ cập của xe thuần điện BEV đã được dự đoán thấp hơn so với trước, phản ánh chính xác nhu cầu của thị trường trong thời gian qua.

Sự chuyển dịch này cũng thúc đẩy các hãng xe, như BYD, đẩy mạnh danh mục sản phẩm PHEV và các biến thể liên quan như dòng xe sử dụng động cơ xăng để phát điện cho bộ pin EREV, vốn vẫn vận hành bằng motor điện nhưng mang lại trải nghiệm ổn định và liền mạch hơn cho người lái.

Xét theo số lượng, số lượng BEV toàn cầu được dự báo tăng từ 59,48 triệu xe năm 2025 lên 76,34 triệu xe năm 2026. Với PHEV, con số tương ứng tăng từ 30,07 triệu xe lên 39,83 triệu xe. Tổng cộng, lượng xe điện hóa trên toàn thế giới sẽ đạt gần 89,55 triệu xe trong năm 2025 và 116,18 triệu xe trong năm 2026.

Trung Quốc vẫn tiếp tục là "đầu tàu" xe điện hóa

Về biến động theo khu vực, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Nhu cầu xe điện tại đây được điều chỉnh tăng mạnh so với dự báo trước, từ 13,4 triệu lên 16,5 triệu xe trong năm 2026, nhờ cạnh tranh nội địa khốc liệt khiến giá xe giảm sâu và nhờ các khoản đầu tư bổ sung vào hạ tầng trạm sạc.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về mảng xe sử dụng công nghệ điện hóa. Tuy nhiên, quốc gia này đang đối mặt với tình trạng "đạp giá" khốc liệt giữa các thương hiệu.

Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đang kiểm soát mức hỗ trợ nhằm hạn chế tình trạng giảm giá quá mức của các hãng sản xuất. Trái lại tại Mỹ, nhu cầu suy yếu do chính quyền áp thuế nhập khẩu mới và cắt giảm các khoản ưu đãi dành cho xe điện.

Ở góc độ chính sách, các quy định môi trường vẫn là nhân tố thúc đẩy các nhà sản xuất mở rộng phát triển xe điện hơn là dựa trên nhu cầu thuần túy của thị trường. Nhiều chính phủ đã công bố lộ trình loại bỏ dần xe dùng động cơ đốt trong, không cấp phép cho các mẫu xe mới chạy bằng xăng hoặc dầu trong tương lai. Mục tiêu chính là giảm phát thải CO₂ và bụi mịn, yếu tố được xem là góp phần nghiêm trọng vào ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu.

Các phương tiện được trang bị công nghệ điện hóa tiếp tục giữ vai trò trung tâm của quá trình chuyển dịch năng lượng trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, dù tốc độ phát triển ở từng khu vực có sự khác biệt.

Trong bối cảnh đó, loại phương tiện này tiếp tục giữ vai trò trung tâm của quá trình chuyển dịch năng lượng trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, dù tốc độ phát triển ở từng khu vực có sự khác biệt. Các nhà phân tích cho rằng xu hướng này sẽ còn kéo dài khi chính phủ và doanh nghiệp cùng thúc đẩy quá trình loại bỏ xe động cơ đốt trong và xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện hơn trong những năm tới.