VinFast chuẩn bị có 400 xưởng dịch vụ, gây ấn tượng về quy mô hậu mãi

Với 350 xưởng dịch vụ hiện hữu và dự kiến cán mốc 400 trong thời gian ngắn sắp tới, VinFast đang tạo được dấu ấn trên thị trường về dịch vụ hậu mãi.

Theo giới chuyên gia, mạng lưới hậu mãi của VinFast trở thành lợi thế cạnh tranh, góp phần giúp thương hiệu củng cố vị thế trên thị trường.

Mạng lưới xưởng dịch vụ của VinFast

Tính đến hiện tại, VinFast sở hữu 350 xưởng dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh, thành. Chuyên gia ôtô Phùng Thế Trọng - người trực tiếp tham quan và trải nghiệm dịch vụ cơ sở mới nhất của VinFast - đánh giá đây là con số ấn tượng về "tài sản hậu mãi".

VinFast sở hữu 350 xưởng dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh, thành.

Đặc biệt, "cơn bão" mở rộng của VinFast vẫn chưa dừng lại. Hãng xe Việt đặt mục tiêu cán mốc 400 xưởng trong năm nay, tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường.

Chiến lược mở rộng này song hành với đà tăng trưởng doanh số. Tháng 11, VinFast lập kỷ lục khi bàn giao hơn 23.100 xe, nâng tổng doanh số 11 tháng của năm lên hơn 147.400 xe. Doanh số tăng nhanh kéo theo nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật cũng tăng tương ứng.

VinFast đặt mục tiêu cán mốc 400 xưởng trong năm 2025.

"Với 350 xưởng và mục tiêu đạt 400 xưởng sắp tới, VinFast gần như có thể 'phục vụ tức thời' nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa hay nâng cấp xe điện", vị chuyên gia phân tích.

Không chỉ mở rộng về số lượng, các xưởng dịch vụ của VinFast còn được đầu tư đồng bộ và hiện đại về chất lượng. Trải nghiệm thực tế của anh Nguyễn Anh Tuấn (chủ xe VF 6 ở Bắc Ninh) tại xưởng VinFast Lộc Linh cũng cho điều tương tự.

"Xưởng sở hữu hệ thống trạm sạc lớn, có thể trở thành điểm dừng quen thuộc cho cộng đồng xe điện. Không gian rộng, bố trí gần chục cầu nâng nên có thể đảm bảo khả năng phục vụ theo thời gian thực", anh Tuấn chia sẻ.

"Tài sản vô hình" tạo nên sức mạnh của hãng xe Việt

Cách VinFast phát triển hệ thống xưởng dịch vụ cho thấy tư duy làm hậu mãi bài bản. Bởi trong ngành ôtô, hậu mãi không đơn thuần là dịch vụ cộng thêm, mà là "tài sản vô hình" có giá trị lâu dài, gắn trực tiếp với an toàn, độ bền và chi phí sử dụng của người dùng.

"Khác với các sản phẩm tiêu dùng thông thường, ôtô là tài sản giá trị lớn, vận hành liên tục. Bất kỳ sự cố kỹ thuật nào cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và lịch trình của người dùng. Vì vậy, một mạng lưới xưởng dịch vụ dày, phản ứng nhanh và đảm bảo chất lượng chuẩn hóa sẽ trở thành yếu tố quan trọng để tạo niềm tin thương hiệu", anh Tuấn nhìn nhận.

Người dùng VinFast được nhận nhiều chính sách hậu mãi hấp dẫn.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, VinFast còn tạo ra khác biệt bằng cách số hóa dịch vụ hậu mãi thông qua công nghệ cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Một trong những nhu cầu lớn nhất của người dùng xe điện là hoạt động cập nhật phần mềm. Với OTA, người dùng VinFast chỉ cần kết nối Internet là có thể tự động tải và cập nhật phần mềm ngay tại nhà. Chiếc xe được nâng cấp mà không cần đến xưởng, tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống dịch vụ.

"Khi cập nhật phần mềm được giải phóng khỏi xưởng, kỹ thuật viên sẽ tập trung nhiều hơn cho bảo dưỡng, sửa chữa chuyên sâu, xử lý tai nạn, bảo hiểm... giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn", chuyên gia Phùng Thế Trọng nhận định.

Bên cạnh đó, thương hiệu Việt tiếp tục làm hài lòng khách hàng với chính sách hậu mãi nổi bật, bao gồm: Cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời gian bảo hành lên tới 7-10 năm, giao nhận xe tại nhà, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong 24 giờ, cho mượn xe hoặc pin miễn phí trong trường hợp sửa động cơ và pin…

Quy mô 350 xưởng và sắp tới là 400, cùng nền tảng OTA và quy trình chuẩn hóa của VinFast đang tạo nên dịch vụ hậu mãi ấn tượng. Đây không chỉ là điểm tựa niềm tin, tạo sự an tâm cho người dùng mà còn là "hậu phương" giúp VinFast tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu tại thị trường Việt Nam.