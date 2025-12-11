Người tiêu dùng hưởng lợi kép khi xe máy điện 'lên ngôi'

Với sự tăng trưởng của VinFast, xe máy điện đang tác động lên sức bán của dòng xe máy xăng, góp phần khiến thị trường không còn cảnh khan hàng dịp cuối năm.

Những năm trước, cứ cận Tết, câu chuyện quen thuộc tại đại lý xe máy xăng là "hết màu", "hết bản", "khan hàng". Người dùng muốn lấy xe sớm cần mua thêm gói phụ kiện, thậm chí chấp nhận chênh cả chục triệu đồng so với giá đề xuất của hãng. Đáng nói, người dùng gần như không có nhiều sự lựa chọn khi muốn lên đời xe máy.

Tuy nhiên, năm nay, thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến diễn biến trái ngược. Xe máy điện đang "gây sức ép" với sức bán của xe máy xăng, góp phần khiến thị trường không còn cảnh khan hàng. Trong bối cảnh này, nhiều hãng xe máy xăng triển khai chương trình giảm giá để thu hút khách, giúp người tiêu dùng không còn gặp khó khăn khi muốn lên đời xe máy dịp cuối năm.

Lý giải cho sự thay đổi của thị trường, các chuyên gia đánh giá sự phổ cập của xe điện, đặc biệt là xe máy điện VinFast, tạo ra thay đổi căn bản trong thói quen, kỳ vọng và tiêu chí lựa chọn của người tiêu dùng Việt.

Thạc sĩ Lê Minh Quân, chuyên gia phân tích thị trường, nhận định VinFast chính là một trong những nhân tố tạo ra sự chuyển đổi này. Theo ông, sự xuất hiện của thương hiệu nội địa đầu tư bài bản, liên tục nâng cấp sản phẩm và tiêu chuẩn phục vụ đã thúc đẩy thị trường xe máy trở nên lành mạnh và tích cực hơn.

Đơn cử về danh mục sản phẩm, sự xuất hiện của VinFast mang lại luồng gió mới cho thị trường. Những mẫu xe máy điện đẹp, thiết kế chỉn chu, đáp ứng nhu cầu nhiều đối tượng khách hàng như học sinh, sinh viên, dân văn phòng, tài xế công nghệ… Đặc biệt, sau nhiều năm có mặt trên thị trường, xe máy điện thương hiệu Việt xây dựng được uy tín với người dùng bởi chất lượng, công nghệ hiện đại và trang bị tốt.

Vị chuyên gia cũng nhắc đến yếu tố nổi bật là dải sản phẩm liên tục được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Ông lấy ví dụ về mẫu xe hỗ trợ hai pin, có thể tháo rời để sạc linh hoạt, cho quãng đường di chuyển dài. Trong khi đó, mô hình xe máy điện đổi pin mà VinFast đang triển khai cũng tạo sự tiện lợi tối đa cho người dùng Việt.

Mặt khác, nhiều người dùng cũng cảm nhận sự yên tâm từ khi có VinFast. Thương hiệu Việt có thời gian bảo hành xe lâu nhất thị trường - lên đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin LFP. Ngoài ra, hãng đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho người dùng như miễn phí sạc tại trạm công cộng đến tháng 5/2027, khiến chi phí sử dụng hàng ngày gần như bằng 0.

"Khi VinFast đưa ra các mẫu xe có thiết kế đẹp, chất lượng tốt và chính sách hậu mãi vượt chuẩn, người tiêu dùng nhận ra xe điện có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày", vị chuyên gia phân tích.

Theo chuyên gia, đầu tàu VinFast đang khiến "luật chơi" trên thị trường xe máy thay đổi theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. "Ở góc độ người tiêu dùng, đây là tin tốt. Nếu không có lực kéo đủ mạnh từ xe điện, rất khó để thị trường xe máy xăng chấp nhận điều chỉnh giá vì người dùng. VinFast góp phần khiến thị trường minh bạch và có lợi hơn cho người dân",ông Quân nói.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, trong bối cảnh ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông gia tăng, xu hướng chuyển dịch sang xe điện không còn là lựa chọn thú vị hay trào lưu nhất thời, mà trở thành lựa chọn hợp lý.