Thu xăng đổi điện tại chỗ - mô hình tiện lợi để thay xe trong vài phút

Nhiều người dân thủ đô tranh thủ chuyển đổi xanh với VinFast nhờ sự tiện lợi của mô hình thu xăng đổi điện tại chỗ và chính sách hỗ trợ thiết thực.

“Có sự kiện thì tôi đổi luôn, vừa được trải nghiệm tận tay, vừa đổi xe xăng lên đời xe điện nhanh chóng”, ông Tài (Mai Dịch cũ, Hà Nội) chia sẻ khi có mặt tại “Ngày hội thu xăng đổi điện” của VinFast cuối tuần qua (6/12 và 7/12). Đến sự kiện từ sáng sớm ngày đầu tiên, ông Tài ra quyết định “đổi xăng lấy điện” lập tức.

“Tôi đến đây từ sáng với con. Bố con tôi đã quyết định đổi chiếc xe xăng đang đi sang VinFast Feliz. Lý do thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là xe phù hợp nhu cầu đi học, đi làm của con và thứ ba là cũng muốn góp phần vào xu hướng chuyển đổi xanh”, ông Tài cho biết.

“Ngày hội thu xăng đổi điện” của VinFast diễn ra ngày 6/12 và 7/12 tại khu hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại, đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Vị khách hàng cho biết một yếu tố khác khiến ông đưa ra quyết định nhanh chóng là bởi gia đình đã sở hữu 2 ôtô điện của VinFast và đang cảm thấy rất hài lòng.

“Ngày hội thu xăng đổi điện” là chương trình được hãng xe Việt triển khai từ nhiều tháng nay, mang tới mô hình trưng bày - lái thử - định giá xe xăng cũ - tư vấn mua xe điện mới ngay tại chỗ cho người dân các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại sự kiện, khách hàng có thể mang xe máy xăng cũ tới để được định giá miễn phí. Khoản tiền mua xe sẽ được trừ thẳng vào chi phí đổi xe.

Tại Hà Nội, chỉ trong 2 ngày cuối tuần 6-7/12, đã có hàng trăm khách hàng đổ về để trải nghiệm xe, đồng thời mang xe xăng tới thẩm định miễn phí và tìm hiểu về ưu đãi chuyển đổi khi xu hướng phương tiện xanh đang bùng nổ.

Ghi nhận tại sự kiện, khách tham dự không chỉ được nhận khoản hỗ trợ đến 12% từ VinFast (gồm 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ) mà còn có cơ hội quay số trúng thưởng ôtô điện VF 7 hoặc xe máy điện Feliz Lite, trong khuôn khổ chương trình “Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7” hãng xe Việt đang triển khai tới hết năm. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng tham gia sự kiện vì mong muốn đón đầu các quy định hạn chế xe xăng trong nội đô, góp phần giảm tình trạng ô nhiễm đáng báo động ở Hà Nội.

Anh Nguyễn Nam An đi từ Phạm Văn Đồng cùng vợ tới sự kiện để “lên đời” chiếc xe mới cho con đi học. Sau khi trực tiếp trải nghiệm, hai vợ chồng đã quyết định xuống tiền để việc di chuyển của con trong nội thành dễ dàng hơn.

Vợ chồng anh Nguyễn Nam An (Hà Nội) trực tiếp trải nghiệm xe điện VinFast trước khi quyết định mua cho con.

Là tài xế công nghệ, anh Hùng (29 tuổi, phường Thanh Xuân) cũng đến sự kiện từ rất sớm và đã lái thử hầu hết dòng xe điện VinFast. Không chỉ đề cao cảm giác lái và sự ổn định của các dòng phương tiện, anh Hùng cho biết sẽ đổi sang xe điện để đáp ứng công việc tốt hơn nhờ ưu điểm tiết kiệm chi phí.

“Xe điện có chi phí vận hành rất rẻ, qua đó giúp tài xế như tôi thu được nhiều lợi nhuận hơn”, anh Hùng cho biết. Anh giải thích chi phí bảo trì, bảo dưỡng của xe máy điện thấp hơn xe xăng nhờ cấu tạo động cơ đơn giản. Hơn nữa, chủ xe máy điện VinFast đang được miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng V-Green tới hết tháng 5/2027.

Lượng lớn khách hàng ghé thăm sự kiện trong 2 ngày cuối tuần cho thấy người dân Hà Nội ngày càng quan tâm tới các dòng xe máy điện.

Hệ sinh thái sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc và mức giá cạnh tranh giúp xe điện VinFast đáp ứng đủ nhu cầu, từ học sinh cần phương tiện đi học đến tài xế công nghệ phải chạy hơn trăm km mỗi ngày. Lượng quan tâm tăng mạnh cũng cho thấy người dùng thủ đô đang ngày càng cởi mở và chủ động hơn với xe máy điện.