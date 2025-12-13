Tưởng lợi hóa hại, xe Trung Quốc hưởng lợi từ chính sách của EU

Bất chấp mức thuế quan được điều chỉnh cao, các mẫu xe Trung Quốc vẫn ghi nhận doanh số tăng trưởng so với năm trước.

Thuế quan mà Liên minh Châu Âu áp đặt lên xe điện sản xuất tại Trung Quốc vốn được thiết kế để bảo vệ các nhà sản xuất ôtô trong nước và thúc đẩy các thương hiệu Trung Quốc thành lập cơ sở sản xuất tại châu Âu.

Tuy nhiên, chiến lược này dường như đang thất bại. Sự dịch chuyển sản xuất được kỳ vọng đã không diễn ra trên quy mô lớn, và doanh số ôtô Trung Quốc trên khắp châu Âu đang tăng vọt thay vì chững lại.

Năm nay, doanh số bán ôtô sản xuất tại Trung Quốc trên khắp EU, Anh và EFTA (Khu vực Mậu dịch Tự do Châu Âu) dự kiến sẽ vượt quá 700.000 chiếc. Con số này tăng đáng kể so với 408.000 chiếc được bán ra trong năm 2024. Sự gia tăng này diễn ra bất chấp việc các mức thuế bổ sung lên tới 35%, cộng với thuế nhập khẩu cơ bản 10% hiện có, đã được áp dụng vào tháng 11 năm ngoái.

Thay vì làm giảm nhu cầu, thuế quan chỉ đơn thuần chuyển hướng nó. Mặc dù các khoản phí bổ sung này nhắm cụ thể vào xe điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), nhưng các mẫu xe hybrid và động cơ đốt trong (ICE) chỉ phải chịu mức thuế cơ bản 10%.

Điều dễ đoán là các thương hiệu Trung Quốc đã tận dụng triệt để phân khúc này, chuyển chiến lược châu Âu của họ sang các mẫu xe né tránh chi phí cao hơn.

Các mẫu xe điện Trung Quốc đang giảm dần sức nóng, trong khi hybrid và PHEV lại tăng doanh số. Ảnh: Carscoops.

Nhờ chi phí sản xuất thấp hơn đáng kể, rẻ hơn tới 30% so với ở châu Âu, các thương hiệu này không thấy có ý nghĩa tài chính khi phải di dời sản xuất chỉ để phục vụ một thị trường được bảo vệ bằng thuế. Thay vào đó, họ đang khai thác lỗ hổng.

Giám đốc điều hành của Jeffries, Philippe Houchois, nói với Auto News rằng "Quyết định của EU đã để lại một lỗ hổng lớn cho các mẫu xe hybrid đầy đủ và thậm chí cả hybrid đến từ Trung Quốc." Cho đến nay trong năm nay, khoảng hai phần ba số xe Trung Quốc nhập khẩu vào châu Âu chỉ phải chịu mức thuế 10% tiêu chuẩn.

Trong khi EV chiếm 44% doanh số ôtô Trung Quốc tại châu Âu từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, thì thị phần này đã giảm xuống chỉ còn 34% trong năm 2025. Ông Houchois giải thích "Quyết định của Liên minh Châu Âu nhằm nhắm mục tiêu vào một công nghệ cụ thể khi áp thuế bổ sung đối với các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc là một quyết định sai lầm."

Việc sản xuất tại địa phương vẫn còn hiếm. Dự kiến chưa đến 20.000 xe mang thương hiệu Trung Quốc được lắp ráp tại châu Âu trong năm nay. BYD có kế hoạch thay đổi điều đó với một nhà máy mới ở Hungary có khả năng sản xuất tới 150.000 chiếc mỗi năm.

Một số OEM Trung Quốc cũng đã báo hiệu kế hoạch bắt đầu sản xuất tại châu Âu. Ví dụ, Leapmotor đang chuẩn bị xây dựng mẫu B10 ở Tây Ban Nha, trong khi GWM đã vạch ra tham vọng sản xuất tới 300.000 xe trong khu vực vào năm 2029. Dongfeng và Hongqi đã chỉ ra rằng họ đang đánh giá các địa điểm ở châu Âu.

Trong khi đó, Chery, Xpeng và GAC đã lắp ráp một số lượng hạn chế xe tại địa phương.