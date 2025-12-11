Thấy gì từ showroom Flagship đầu tiên của Mazda tại TP.HCM?

Khai trương showroom Flagship đầu tiên, xác nhận mở bán bộ đôi CX-60 và CX-90 từ năm sau, Mazda đang nghiêm túc với định hướng trở thành thương hiệu xe cao cấp Nhật Bản.

Thaco cùng với Mazda vừa khai trương showroom Flagship đầu tiên của hãng xe Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á. Lãnh đạo cấp cao nhất của Mazda toàn cầu và Thaco đều có mặt.

Tọa lạc tại phường Hiệp Bình (TP.HCM), showroom quy mô 3 tầng lầu được xem là gạch nối tiếp theo đưa thương hiệu Mazda chuyển mình từ thị trường phổ thông sang định vị như một thương hiệu ôtô cao cấp Nhật Bản.

Showroom Flagship đầu tiên tại Đông Nam Á

Không nhiều hãng xe phổ thông chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á để xây dựng một showroom hiện đại.

Với quy mô thị trường lớn hơn, Indonesia hay Thái Lan thường xuyên trở thành địa chỉ để các hãng ra mắt xe mới, hoặc giới thiệu sản phẩm định vị chiến lược tương lai.

Lần này, Mazda chọn TP.HCM của Việt Nam làm nơi xây dựng showroom Flagship với quy mô 3 tầng nổi và một tầng hầm, tổng diện tích sàn lên đến hơn 11.500 m2.

Showroom này được tích hợp đầy đủ chức năng, từ khu trưng bày xe, khu dành cho gia đình, khu vực tổ chức sự kiện cho đến xưởng dịch vụ 3 tầng hiện đại.

Tại sự kiện khai trương, Mazda cho biết showroom Flagship đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo tiêu chuẩn nhận diện mới nhất của Mazda.

Ý tưởng chủ đạo được phát triển bởi GK Design Nhật Bản, Mazda Design Headquarters với triết lý "Connecting - Kết nối" làm trọng tâm.

Với quy mô 3 tầng lầu, toàn bộ không gian showroom Flagship của Mazda được thiết kế để tạo ra nhiều góc nhìn độc đáo, khuyến khích khách hàng khám phá, tối ưu trải nghiệm.

Phần mái hiên mở rộng, cây xanh và các khu vực chuyển tiếp liền mạch giúp showroom mang lại cảm giác vượt xa quy mô của một nơi trưng bày xe thông thường.

Bên cạnh đó, xưởng dịch vụ được thiết kế theo mô hình Xưởng dịch vụ công nghiệp hiện đại với 3 tầng chức năng, bao gồm sửa chữa nhanh, sửa chữa máy gầm và sửa chữa đồng sơn.

Thaco và Mazda đã tích hợp và ứng dụng số hóa vào showroom Flagship, kết nối liền mạch giữa khu trưng bày bán xe, khu tiếp nhận dịch vụ và khu vực sửa chữa, chăm sóc xe, tạo nên trải nghiệm xuyên suốt và thuận tiện cho khách hàng.

Địa chỉ này cũng là nơi đầu tiên tại TP.HCM được Mazda sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới, gồm logo dạng phẳng và tên thương hiệu với thiết kế mới.

Theo kế hoạch, Thaco sẽ triển khai dự án showroom Mazda Flagship Sala tại TP.HCM trong năm 2026. Một showroom Mazda Flagship tiêu chuẩn nhận diện mới cũng sẽ sớm có mặt tại Hà Nội, trước khi Mazda hoàn thành chuyển đổi nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ thống trong năm 2027.

Mazda muốn gì?

Gọi showroom Mazda Flagship vừa khai trương là gạch nối cho sự chuyển mình của Mazda bởi không nhiều hãng xe phổ thông tại Việt Nam sở hữu một đại lý ôtô với cách trưng bày cùng triết lý thiết kế độc đáo như vậy.

Ngay cả trước khi showroom Flagship tại TP.HCM đi vào hoạt động, ý định trở thành thương hiệu xe cao cấp của Mazda đã có dấu hiệu thành hình từ cách đây vài năm, khi Mazda3 được điều chỉnh giá bán theo chiều hướng tăng.

Định hướng tách biệt khỏi mặt bằng phổ thông tại Việt Nam của Mazda càng trở nên rõ ràng hơn với động thái ra mắt loạt SUV cao cấp cỡ trung và lớn trong khuôn khổ sự kiện khai trương showroom Mazda Flagship.

Những Mazda CX-60 hay Mazda CX-90 trước đây chưa từng nằm trong kế hoạch của Thaco và Mazda tại Việt Nam. Nhóm SUV cao cấp và cận cao cấp này chỉ được Mazda phân phối chủ yếu ở châu Âu, Nhật Bản cùng với Australia và New Zealand.

Cùng với đó, Mazda CX-5 hoàn toàn mới cũng được trưng bày, sở hữu ngoại hình khác biệt cùng thay đổi đáng kể bên trong khoang lái. Những thay đổi này giúp mẫu SUV cỡ C hiện đại, trẻ trung hơn, phần nào đó sang trọng hơn và được dự báo sẽ có giá bán không thể thấp hơn Mazda CX-5 hiện tại.

Dù chưa có giá bán chính thức, bộ đôi Mazda CX-60 và Mazda CX-90 được xác nhận sẽ sẵn sàng bàn giao cho khách hàng Việt Nam từ tháng 4/2026. Riêng với Mazda CX-5 thế hệ mới, thời điểm ra mắt chính thức được ấn định vào tháng 11 năm sau.

Mazda có vẻ muốn "vươn mình" cạnh tranh với những thương hiệu "cận cao cấp" thay vì nằm ở nhóm thương hiệu ôtô phổ thông. Giá xe tăng lên là một chuyện, trải nghiệm của khách hàng và sự chấp nhận đối với vị thế mới sẽ quyết định thành bại.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Thaco xác nhận sẽ kinh doanh song song Mazda CX-5 thế hệ mới và cả dòng xe hiện tại.

Tại Việt Nam, Mazda vẫn đang thận trọng.

Lý do cho sự thận trọng

Một trong những thách thức đầu tiên mà Mazda phải đối diện sẽ là doanh số.

Loạt xe có mặt tại Showroom Mazda Flagship như Mazda CX-60, Mazda CX-90 hay cả Mazda CX-5 thế hệ mới và Mazda MX-5 đều được đánh giá khá cao, nhưng cũng đồng thời được nhận định sẽ sở hữu giá bán không thể rẻ.

Giá bán cao sẽ là rào cản của không ít hãng xe nào đang kinh doanh tại Việt Nam - một thị trường tỏ ra khá "nhạy cảm" với yếu tố giá cả.

Mazda CX-5 dù đang là "con gà đẻ trứng vàng" của hãng tại Việt Nam cũng khó có thể hoàn toàn đứng ngoài nỗi lo này. Quyết định bán song hành Mazda CX-5 bản mới và cũ từ cuối năm sau như một xác nhận ngầm cho những thách thức mà Mazda phải giải quyết khi chuyển mình thành một thương hiệu ôtô hạng cao cấp.

Bước đệm từ việc duy trì kinh doanh bản cũ cũng sẽ giúp Mazda tiếp tục có được lượng doanh số ổn định hoặc biến động không đáng kể - ít nhất từ nhóm khách hàng yêu thích thương hiệu và dòng xe Mazda CX-5.

Khi chuyển mình thành một hãng xe cao cấp, Mazda sẽ cần thêm thời gian để xây dựng tệp khách hàng mới, hoặc thuyết phục khách hàng cũ bằng giá trị hợp lý của sản phẩm vá các dịch vụ đi kèm.

Showroom Mazda Flagship đóng vai trò gạch nối cho bước chuyển mình của Mazda, đồng thời cũng là điểm khởi đầu cho hành trình xây dựng giá trị thương hiệu Mazda như một hãng xe cao cấp Nhật Bản.

Cuộc chơi "nâng tầm" này là không hề dễ dàng, bởi định vị thương hiệu không thể một sớm một chiều. Mazda, hay nói đúng hơn là Thaco Auto, đang hiểu rõ những khó khăn này, sự thay đổi lập tức chiến lược sản phẩm, đặc biệt đi cùng việc tăng giá, sẽ dẫn tới giảm doanh số. CX-5 thế hệ cũ với giá sàn sẽ níu giữ những khách hàng còn e dè, trong khi CX-5 thế hệ mới và các mẫu xe cao cấp khác sẽ tìm kiếm khác hàng mới chịu chi hơn.

Cuộc chơi giờ mới bắt đầu và thành-bại của Mazda Việt Nam thế nào, khách hàng chấp nhận sự thay đổi này tới đâu, hãy chờ thời gian trả lời.