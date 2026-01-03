Loạt xe Porsche dính lỗi phần mềm

Hơn 170.000 xe của Porsche tại Mỹ đang gặp lỗi liên quan đến camera lùi.

Thương hiệu xe thể thao hạng sang Porsche vừa chính thức thông báo đợt triệu hồi quy mô lớn ảnh hưởng đến hơn 173.538 chiếc ôtô thuộc nhiều dòng sản phẩm khác nhau do sự cố liên quan đến hệ thống camera quan sát phía sau tại Mỹ.

Những mẫu xe nằm trong diện ảnh hưởng bao gồm hơn 77.000 chiếc Cayenne và Cayenne E-Hybrid đời 2019-2025, cùng hơn 44.000 chiếc 911, hơn 34.000 chiếc xe điện Taycan và hàng nghìn chiếc Panamera thế hệ mới.

Đáng chú ý là lỗi này không xuất phát từ các hư hỏng vật lý như ống kính bị mờ hay lỏng lẻo mà thực chất là một sự cố phần mềm phức tạp khiến hình ảnh từ camera không thể hiển thị trên màn hình trung tâm ngay khi người lái chuyển sang số lùi.

Theo các tài liệu kỹ thuật từ đợt triệu hồi thì nguyên nhân gốc rễ được xác định là do hiện tượng "nhiễu tín hiệu nhất thời" xảy ra giữa bộ điều khiển và các camera quan sát xung quanh. Mặc dù Porsche thừa nhận rằng lỗi này chỉ xuất hiện trong những tình huống hiếm gặp nhưng nó lại gây ra rủi ro mất an toàn đáng kể vì làm gián đoạn tầm nhìn phía sau của tài xế.

Các mẫu xe của Porsche, bao gồm Macan EV đang bị lỗi phần mềm ảnh hưởng đến camera lùi. Ảnh: Porsche.

Để khắc phục triệt để thì hãng xe Đức đã phát triển một bản cập nhật phần mềm mới không chỉ có khả năng chống nhiễu tốt hơn mà còn tích hợp tính năng "tự chữa lành".

Điều này có nghĩa là nếu có bất kỳ sự gián đoạn tín hiệu nào xảy ra thì hệ thống sẽ tự động khôi phục hoạt động của camera thay vì yêu cầu người dùng phải đưa chiếc ôtô đến đại lý nhiều lần để kiểm tra.

Dự kiến Porsche sẽ bắt đầu liên hệ với các chủ xe bị ảnh hưởng vào tháng 2 năm 2026 để sắp xếp lịch cập nhật phần mềm tại các trung tâm dịch vụ chính hãng.

Trong bối cảnh đang phải xử lý các vấn đề kỹ thuật này thì Porsche cũng đang có những thay đổi đáng chú ý về chiến lược sản phẩm khi quyết định kéo dài vòng đời cho các động cơ đốt trong truyền thống.

Bên cạnh việc chuẩn bị ra mắt các phiên bản điện hóa của dòng 718 Boxster và Cayman thì hãng cũng đã bật đèn xanh cho việc tiếp tục duy trì mẫu Macan chạy xăng và phát triển dòng SUV điện hàng đầu K1 với cả tùy chọn động cơ đốt trong lẫn hybrid thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào xe thuần điện như kế hoạch ban đầu.