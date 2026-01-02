Cứ 10 xe bán ra tại Anh thì có một ôtô Trung Quốc

Các dữ liệu hiện tại cho thấy khoảng 10% xe mới bán ra tại Anh trong năm nay là sản phẩm của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

Theo Carscoops, ôtô Trung Quốc từ chỗ bị nghi ngờ đang âm thầm xây dựng một chỗ đứng vững chắc trên thị trường châu Âu, đặc biệt ở Anh. Đến cuối năm 2025, ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến chiếm khoảng 10% tổng doanh số ôtô mới tại xứ sở sương mù.

Hãng tin The Guardian của Anh dẫn dữ liệu từ chuyên gia phân tích xe điện châu Âu Matthias Schmidt cho biết các thương hiệu Trung Quốc ước tính bán được hơn 200.000 xe điện tại Anh trong cả năm 2025.

Phần lớn doanh số này đến từ 3 cái tên gồm MG, BYD và Chery. MG tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách doanh số khá lớn. Lượng tiêu thụ ôtô MG tại Anh trong năm 2025 đạt hơn 70.000 xe, còn BYD tăng trưởng từ dưới 9.000 xe hồi năm 2024 lên thành hơn 40.000 xe ở năm vừa rồi.

Người Anh đã mua hơn 20.000 xe Jaecoo trong năm đã qua. Lượng tiêu thụ ôtô thương hiệu Omoda tại xứ sở sương mù cũng gần chạm mốc tương tự.

Các hãng xe Trung Quốc khác như Polestar, Leapmotor cũng thu hút khách hàng tại Anh, dù doanh số không quá ấn tượng như loạt thương hiệu kể trên.

Cùng kỳ, nhóm ôtô thương hiệu Nhật Bản chứng kiến thị phần sụt giảm gần một điểm phần trăm. Đà sa sút không quá lớn, tuy nhiên có thể nhận ra và phần nào phản ánh sự chuyển dịch trong xu hướng mua sắm đang diễn ra tại nhiều nơi thuộc lục địa già.

Theo The Guardian, doanh số ôtô Trung Quốc đã tăng trưởng trên khắp các quốc gia tại châu Âu, bất chấp thuế quan ở mức cao.

Các khoản thuế bổ sung này - vốn áp dụng với xe điện sản xuất tại Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ôtô địa phương - lại không được dành cho xe hybrid hoặc xe động cơ đốt trong.

Năm ngoái, doanh số xe hybrid và xe động cơ đốt trong của Trung Quốc đã tăng vọt ở châu Âu. Thị trường Anh đặc biệt đón nhận các thương hiệu ôtô Trung Quốc giữa bối cảnh xứ sở sương mù hiện không còn cái tên nội địa nào đủ lớn.

“Với việc không còn các thương hiệu nội địa sở hữu sản lượng đủ lớn, khách hàng Anh không còn có thể tham gia vào xu hướng ‘mua sắm vì lòng yêu nước’ nữa”, chuyên gia phân tích Matthias Schmidt nhận định.

Ở Đức hay Pháp, khoảng 50% thị trường xe mới thuộc về các hãng nội địa. Tại Trung Quốc, các hãng xe nội địa chiếm đến khoảng 67% thị phần.