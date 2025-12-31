BYD làm rõ tin đồn về ôtô bay

Lãnh đạo BYD khẳng định nhà sản xuất ôtô Trung Quốc chưa có kế hoạch phát triển hoặc chuẩn bị ra mắt ôtô bay.

Theo Car News China, BYD vừa chính thức bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng nhà sản xuất ôtô này đang phát triển hoặc chuẩn bị ra mắt ôtô bay.

Cụ thể, ông Li Yunfei - Tổng giám đốc phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng của BYD - khẳng định thông tin cho rằng BYD có kế hoạch giới thiệu ôtô bay là sai sự thật, không dựa trên bất kỳ kế hoạch hay định hướng nào của hãng.

Động thái của BYD diễn ra sau khi hàng loạt bài đăng và video ngắn trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng thương hiệu YangWang của BYD đang chuẩn bị một dự án ôtô bay mang tên Ufly. Mẫu ôtô bay này được cho là sẽ đi kèm công nghệ sạc nhanh MW cùng kiến trúc kỹ thuật hiện đại.

Các nguồn tin chưa được xác thực thậm chí còn dẫn ra những thông số hiệu suất có phần hư cấu, tuyên bố rằng các chuyến bay thử nghiệm đã được hoàn tất.

Hình ảnh được ông Li Yunfei chia sẻ lên mạng xã hội Trung Quốc làm dấy lên tin đồn về khả năng BYD sẽ sản xuất ôtô bay. Ảnh: Li Yunfei.

Theo Car News China, tuyên bố chính thức của BYD đã đập tan các tin đồn, khẳng định rõ ràng các thông tin trên là bịa đặt, không dựa trên bất kỳ dữ liệu phát triển sản phẩm nào được xác minh.

Hiện, mối quan tâm với công nghệ ôtô bay đang gia tăng trong một bộ phận ngành công nghiệp ôtô và hàng không vũ trụ của Trung Quốc.

Nhiều hãng lớn như Xpeng, Geely, GAC, Changan hay FAW đã công khai công bố các sáng kiến hoặc nghiên cứu về phương tiện bay tầm thấp, hoặc hệ thống kết hợp giữa giao thông đường bộ với hàng không.

Một số hãng Trung Quốc đã phát triển xong nguyên mẫu, bước vào quy trình chứng nhận, hoặc cho trưng bày concept ôtô bay tại các sự kiện triển lãm. Theo Car News China, điều này phản ánh xu hướng thử nghiệm đang diễn ra rộng khắp trên toàn ngành công nghiệp ôtô tại quốc gia tỷ dân.

Các báo cáo cho biết công ty con chuyên về phương tiện bay thuộc Xpeng đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm một mẫu ôtô bay. Dự án của các hãng khác đang trong quá trình phê duyệt, hoặc được lên kế hoạch ra mắt sớm nhất vào năm sau.

Các diễn biến này đối lập với lập trường chính thức từ BYD – vốn chưa xác nhận bất kỳ chương trình ôtô bay nào ở thời điểm hiện tại.

Hiện, BYD là hãng xe năng lượng mới lớn nhất thế giới. Nhà sản xuất ôtô có trụ sở ở thành phố Thâm Quyến gần đây cho biết đã hoàn thành cột mốc sản lượng 15 triệu xe năng lượng mới.

Nhờ đó, BYD bỏ xa Tesla về tổng sản lượng ôtô điện - vốn xấp xỉ 8,1 triệu xe tính đến hiện tại. BYD cũng sở hữu sản lượng xe năng lượng mới nhiều hơn Volkswagen khi tập đoàn ôtô Đức chỉ mới hoàn thành sản xuất không hơn 3 triệu xe BEV và PHEV tính đến hiện tại.