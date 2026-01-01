Dự báo gây sốc về xe điện Trung Quốc

Khoảng 50 thương hiệu xe điện Trung Quốc được dự báo phải thu hẹp quy mô hoạt động, thậm chí phá sản trong năm 2026.

Theo Carscoops, ôtô điện Trung Quốc vẫn đang xâm chiếm nhiều thị trường toàn cầu, được thúc đẩy bởi nhu cầu bùng nổ cũng như các khoản hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền Bắc Kinh. Ngay cả khi xuất khẩu xe điện Trung Quốc tăng trưởng mạnh trong tháng 11, nhiều vấn đề đang dần xuất hiện.

Năm 2026 được dự báo sẽ là bước ngoặt lớn với ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc. Một cuộc thanh lọc mạnh mẽ dự kiến diễn ra, ảnh hưởng đến hàng chục hãng xe vốn đang gặp khó khăn.

Giới quan sát dự báo lượng xe mới được giao tại Trung Quốc sẽ giảm đến 5% vào năm sau, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ năm 2020. Dự báo này một phần dựa trên động thái cắt giảm hỗ trợ từ Chính phủ Trung Quốc, bên cạnh lịch sử sản xuất thừa của các hãng trong quá khứ.

Thông tin này xuất phát từ tờ South China Morning Post, cho biết khoảng 50 nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang gặp thua lỗ có thể buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động hoặc phá sản hoàn toàn vào năm sau.

“Thời gian đang chống lại những hãng xe có sản phẩm không thể gây ấn tượng với khách hàng trẻ tuổi. Với hầu hết hãng xe điện đang thua lỗ, hiệu quả hoạt động trong năm tới sẽ đóng vai trò quan trọng”, Qian Kang, người điều hành một nhà máy sản xuất bảng mạch in cho ôtô, chia sẻ nhận định.

Lúc này, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang “nín thở” chờ những quyết sách tiếp theo từ chính quyền Bắc Kinh.

Vào tháng 1/2026, Trung Quốc dự kiến đưa ra quyết định liệu có gia hạn với khoản trợ cấp đổi xe điện trị giá 20.000 NDT (khoảng 2.900 USD ) hay không. Mức giảm thuế 10% khi mua xe điện tại Trung Quốc sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Từ đầu năm tới, khách hàng Trung Quốc sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi 5% cho đến năm 2028.

Cuộc chiến giá giữa các hãng nội địa Trung Quốc từng giúp hàng triệu người dân nước này có thể tiếp cận xe điện với chi phí phải chăng, tuy nhiên lại làm suy giảm đáng kể khả năng sinh lời của nhiều thương hiệu.

Các khoản đầu tư đáng kể rót vào mảng R&D cũng như việc các hãng gấp rút làm dày danh mục sản phẩm khiến ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc hiện không có nhiều cái tên có thể sinh lời ở mảng ôtô điện.

Một nhà đầu tư Trung Quốc nhận định cơn sốt huy động vốn trong ngành xe điện đã qua. Đây là thời điểm cho cuộc chiến sinh tồn, nơi các hãng xe có thể sinh lời sẽ chiến thắng, còn những hãng thua lỗ phải sớm đối diện nguy cơ cạn kiệt nguồn vốn.

Không nhiều hãng xe vượt qua được “cơn bão” hiện tại. Các ông lớn có thể sinh lời trong ngành như BYD, Seres hay Li Auto là ngoại lệ hiếm hoi, dự kiến tăng cường hoạt động ở nước ngoài để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Nghiên cứu từ AlixPartners chỉ ra có khoảng 10% thương hiệu ôtô điện Trung Quốc có thể sinh lời trong các năm tiếp theo.