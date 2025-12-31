Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bán tải điện Cybertruck 'ế', hợp đồng pin Tesla tuột 99% giá trị

  • Thứ tư, 31/12/2025 09:46 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sự lao dốc về doanh số của bán tải điện Tesla Cybertruck đã khiến thương hiệu này chỉ chọn mua đơn hàng vật liệu giá chưa đến 10.000 USD, thay vì 2,67 tỷ USD như hứa hẹn.

Elon Musk từng tự tin tuyên bố Tesla sẽ bán được 250.000 chiếc Cybertruck mỗi năm nhưng thực tế thị trường lại cho thấy một kết quả trái ngược hoàn toàn. Mẫu bán tải điện được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cả ngành ôtô này hiện chỉ đạt doanh số dự kiến dưới 20.000 chiếc trong năm nay, tức là chưa đầy 10% mục tiêu ban đầu.

Dù lãnh đạo Tesla luôn khẳng định Cybertruck là một thành công rực rỡ nhưng con số thực tế đang gây ra những thiệt hại nặng nề cho các nhà cung cấp linh kiện. Điển hình là L&F Co, một nhà cung cấp vật liệu pin từ Hàn Quốc vừa tiết lộ rằng hợp đồng cung ứng của họ với Tesla đã bị thu hẹp một cách không tưởng do nhu cầu thị trường đối với mẫu ôtô này quá thấp.

Hợp đồng ban đầu được ký kết vào tháng 2/2023 có giá trị lên tới 3.830 tỷ Won (tương đương khoảng 2,67 tỷ USD) để cung cấp vật liệu catốt niken cao cho loại pin 4680 của Cybertruck. Tuy nhiên thỏa thuận này hiện đã bị cắt giảm xuống chỉ còn vỏn vẹn 9,73 triệu Won, tức là khoảng 6.776 USD theo tỷ giá hiện tại.

Tesla, Cybertruck anh 1

Trong năm 2025, Tesla chỉ bán được dưới 20.000 chiếc Cybertruck. Ảnh: Tesla.

Sự sụt giảm kinh khủng này liên quan trực tiếp đến tiến độ phát triển loại pin mang mã 4680 vốn từng được Tesla quảng bá là bước nhảy vọt về công nghệ để sản xuất các mẫu ôtô điện giá rẻ nhưng đến nay vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi. Ngoài ra các thay đổi về chính sách kinh tế và việc loại bỏ các khoản trợ cấp cũng khiến kế hoạch sản xuất hàng loạt của Tesla gặp nhiều trở ngại lớn.

Trong bối cảnh doanh số Cybertruck ảm đạm thì SpaceX đã xuất hiện như một khách hàng đặc biệt khi mua lại hơn 1.000 chiếc ôtô này từ Tesla và con số có thể tăng lên đến 2.000 chiếc trong tương lai.

Dù SpaceX không đưa ra lý do cụ thể cho việc mua sắm số lượng lớn này nhưng giới quan sát cho rằng đây có thể là một động thái giúp Tesla giải phóng lượng hàng tồn kho đang dư thừa. Việc điều phối sản phẩm giữa các công ty do Elon Musk làm chủ cho thấy Tesla đang phải tìm những cánh cửa hậu để giải quyết khó khăn khi mẫu ôtô chiến lược của mình không chiếm lĩnh được thị trường như kỳ vọng ban đầu.

Đan Thanh

