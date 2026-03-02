Thu phí cao tốc Bắc - Nam, từ TP.HCM đi Nha Trang thêm bao nhiêu tiền?

Từ 22h ngày 2/3, phí đường bộ cao tốc khi di chuyển từ TP.HCM đi Nha Trang sẽ tăng thêm hơn 200.000 đồng.

Ảnh: Chí Hùng.

Thông tin từ Cục Đường bộ cho hay từ 22h ngày 2/3, năm dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước sẽ chính thức thu phí. Các tuyến này gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Trong đó, các tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây nằm trên lộ trình di chuyển từ TP.HCM đi Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Việc bắt đầu thu phí ôtô sử dụng 2 cao tốc này khiến tổng tiền phí phải chi ra cho hành trình nói trên tăng thêm vài trăm nghìn đồng.

Cụ thể, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km sẽ áp dụng mức phí cao nhất với nhóm 1 là 90.555 đồng. Theo quy định, nhóm 1 bao gồm ôtô dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng.

Đối với tuyến Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài tính phí 99 km, mức thu tối đa với nhóm 1 là 128.700 đồng. Đơn giá thu phí ở cao tốc này cao hơn đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết do bố trí 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục.

Như vậy, kể từ thời điểm 22h ngày 2/3, ôtô du lịch di chuyển theo lộ trình từ TP.HCM đi Nha Trang phải trả thêm 219.255 đồng phí đường bộ cao tốc.

Tổng phí cao tốc với ôtô nhóm này từ 297.904 đồng cũng vì thế sẽ tăng lên thành 517.159 đồng từ 22h ngày 2/3, tương đương tăng thêm 73,6%.

Đoạn tuyến cao tốc Mức thu phí trước 22h ngày 2/3 (đồng) Mức thu phí từ 22h ngày 2/3 (đồng) TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 86.000 86.000 Dầu Giây - Phan Thiết 0 128.700 Phan Thiết - Vĩnh Hảo 0 90.555 Vĩnh Hảo - Cam Lâm 130.000 130.000 Cam Lâm - Nha Trang 81.904 81.904 Tổng cộng 297.904 517.159

Mức phí tăng khá cao có thể sẽ khiến nhiều tài xế ngần ngại khi lựa chọn phương án di chuyển từ TP.HCM ra Nha Trang bằng cao tốc. Tuy nhiên, việc cho xe chạy trên cao tốc nhìn chung vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc nhất, bởi có thể rút ngắn thời gian di chuyển, ôtô cũng không phải chạy cùng xe máy trên Quốc lộ.

Điều khiển xe trên cao tốc ổn định ở dải 80-120 km/h cũng là một trong những cách thức giúp tối ưu mức tiêu hao nhiêu liệu của ôtô. Nếu chọn phương án di chuyển trên Quốc lộ, mật độ giao thông dày kèm sự xuất hiện của nhiều đoạn giao, khu dân cư khiến tài xế phải phanh và tăng tốc liên tục - vốn là yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu.

Tài xế có thể tùy tình hình thực tế mà lựa chọn phương án di chuyển phù hợp. Tuy nhiên về lý thuyết, mức phí đường bộ cao tốc tăng thêm hơn 200.000 đồng để đổi lại hành trình nhanh và an toàn hơn, nhìn chung vẫn khá ổn.