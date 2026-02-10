Đi từ TP.HCM, nhớ đổ đầy xăng trước khi lái xe vào cao tốc

Khi các trạm xăng trên cao tốc tạm thời đóng cửa, việc lái xe về quê, đi qua trục cao tốc Long Thành - Dầu Giây liệu có gặp khó khăn?

Một số trạm xăng cho xe trên trục cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang tạm thời không hoạt động và chưa có thời điểm dự kiến mở trở lại.

Đây cũng là trục đường quen thuộc, tiện lợi và thường được người lái ôtô lựa chọn để di chuyển từ nam ra bắc đi chơi hay về quê đón Tết. Như vậy khoảng 400-500 km, đoạn cao tốc này sẽ không có trạm nạp thêm nhiên liệu.

Thực tế, với quãng đường này, các mẫu xe xăng trên thị trường sẽ không gặp quá nhiều sự ảnh hưởng bởi tầm hoạt động thông thường dao động 800-1.000 km/bình xăng (trên cao tốc). Thậm chí với các mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu cao, tầm hoạt động khi đổ đầy xăng cũng vượt trên con số 400 km.

Nhiều trạm đổ xăng cao tốc Long Thành - Dầu Giây đang không hoạt động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ví dụ, Mazda CX-5 có mức tiêu thụ nhiên liệu tổng hợp khoảng 7,76 lít/100 km, Toyota Fortuner khoảng 11,2 lít/100 km cho bản xăng, với bản chạy diesel, mức tiêu thụ khoảng 8,5 lít/100 km. Với việc di chuyển trên cao tốc, mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế còn thấp hơn.

Vì vậy, chủ xe cần lưu ý nạp đầy nhiên liệu từ TP.HCM trước hành trình di chuyển trên trục cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về Nha Trang. Trên thực tế, trước những hành trình dài, việc nạp đầy nhiên liệu để hạn chế rủi ro luôn cần thiết, bên cạnh việc kiểm tra thông tin nơi dừng nghỉ và trạm xăng trên đường.