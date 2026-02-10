Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Đi từ TP.HCM, nhớ đổ đầy xăng trước khi lái xe vào cao tốc

  • Thứ ba, 10/2/2026 11:08 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Khi các trạm xăng trên cao tốc tạm thời đóng cửa, việc lái xe về quê, đi qua trục cao tốc Long Thành - Dầu Giây liệu có gặp khó khăn?

Một số trạm xăng cho xe trên trục cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang tạm thời không hoạt động và chưa có thời điểm dự kiến mở trở lại.

Đây cũng là trục đường quen thuộc, tiện lợi và thường được người lái ôtô lựa chọn để di chuyển từ nam ra bắc đi chơi hay về quê đón Tết. Như vậy khoảng 400-500 km, đoạn cao tốc này sẽ không có trạm nạp thêm nhiên liệu.

Thực tế, với quãng đường này, các mẫu xe xăng trên thị trường sẽ không gặp quá nhiều sự ảnh hưởng bởi tầm hoạt động thông thường dao động 800-1.000 km/bình xăng (trên cao tốc). Thậm chí với các mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu cao, tầm hoạt động khi đổ đầy xăng cũng vượt trên con số 400 km.

tram xang anh 1

Nhiều trạm đổ xăng cao tốc Long Thành - Dầu Giây đang không hoạt động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ví dụ, Mazda CX-5 có mức tiêu thụ nhiên liệu tổng hợp khoảng 7,76 lít/100 km, Toyota Fortuner khoảng 11,2 lít/100 km cho bản xăng, với bản chạy diesel, mức tiêu thụ khoảng 8,5 lít/100 km. Với việc di chuyển trên cao tốc, mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế còn thấp hơn.

Vì vậy, chủ xe cần lưu ý nạp đầy nhiên liệu từ TP.HCM trước hành trình di chuyển trên trục cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về Nha Trang. Trên thực tế, trước những hành trình dài, việc nạp đầy nhiên liệu để hạn chế rủi ro luôn cần thiết, bên cạnh việc kiểm tra thông tin nơi dừng nghỉ và trạm xăng trên đường.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Sẽ thế nào nếu 'cắt đôi' một chiếc xe, biến nó thành ôtô mini?

Thay vì mua một chiếc ôtô mini mới, sẽ ra sao nếu người dùng chọn cách cắt đôi chiếc xe và biến nó thành một phiên bản tí hon?

2 giờ trước

Rolls-Royce Cullinan bản thuần điện sẽ như thế nào?

Bản thử nghiệm của mẫu Rolls-Royce thuần điện thứ hai được phát hiện, và có thể chính là thế hệ tiếp theo của Cullinan.

3 giờ trước

Đan Thanh

trạm xăng Trạm đổ xăng Cao tốc TP.HCM Dầu Giây Cao tốc Long Thành

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý