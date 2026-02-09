Nhiều nhà sản xuất pin xe điện chuyển hướng qua pin robot hình người

Trước áp lực thua lỗ do nhu cầu xe điện suy giảm, các hãng pin hàng đầu Hàn Quốc đang đặt cược vào lĩnh vực robot như một hướng đi mới, dù triển vọng đóng góp lợi nhuận trong ngắn hạn vẫn còn hạn chế.

Trong bối cảnh doanh số xe điện suy giảm mạnh khiến lợi nhuận lao dốc, các nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc như LG Energy Solution và Samsung SDI đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới từ thị trường robot, lĩnh vực được kỳ vọng có biên lợi nhuận cao hơn, dù quy mô hiện tại còn khá khiêm tốn.

Pin cho robot hình người - ngành công nghiệp triển vọng

Các chuyên gia cho biết nhu cầu pin cho robot hiện vẫn nhỏ hơn nhiều so với EV và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS). Tuy nhiên, robot, đặc biệt là các mẫu robot hình người (humanoid), đòi hỏi pin chất lượng cao, mật độ năng lượng lớn và khả năng sạc nhanh, đồng nghĩa với giá bán trung bình cao hơn so với pin cho xe điện.

Ngành công nghiệp robot hình người đang lớn mạnh dần theo thời gian cả về mặt phần cứng và phần mềm. Theo một số dự đoán, kích thước của thị trường robot nhân dạng này có thể lên đến 29,1 tỷ USD vào năm 2033.

LG Energy Solution, nhà sản xuất pin lớn nhất Hàn Quốc, đang là doanh nghiệp đi nhanh nhất trong việc thâm nhập lĩnh vực này. Công ty hiện cung cấp pin dạng trụ cho nhiều nhà sản xuất robot toàn cầu, nhắm tới các dòng robot dịch vụ, robot di động tự hành và các nền tảng humanoid cần pin nhỏ gọn nhưng công suất lớn.

LG cho biết họ không chỉ cung cấp sản phẩm cho 6 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới mà còn đang thảo luận với các đối tác về thông số kỹ thuật cũng như lộ trình sản xuất hàng loạt cho thế hệ robot tiếp theo.

Theo một số nguồn tin, LG Energy Solution đang theo đuổi một thỏa thuận cung cấp pin dành riêng cho robot hình người Optimus của Tesla thông qua việc thành lập một đội ngũ chuyên trách khi Tesla tiến tới mở rộng quy mô sản xuất Optimus.

Pin cho robot cần nhẹ, chịu được chu kỳ sạc nhanh và hoạt động liên tục - những ưu điểm mà pin dạng trụ của LG vốn đã được kiểm chứng trên các thiết bị điện tử và dụng cụ điện. Đồng thời, việc mở rộng sang robot cũng giúp LG đa dạng hóa tệp khách hàng ngoài ngành công nghiệp ôtô, trong bối cảnh cạnh tranh và áp lực giá trong mảng pin EV ngày càng gay gắt.

Các nhà sản xuất pin xe điện dần chuyển sang sản xuất pin cho robot

Đối thủ nhỏ hơn của LG là Samsung SDI cũng đang tăng tốc với chiến lược hợp tác. Công ty cho biết đã ký biên bản ghi nhớ với Hyundai vào năm ngoái để cùng phát triển pin tối ưu riêng cho robot, tập trung vào độ ổn định đầu ra, độ bền và tính linh hoạt trong đóng gói. Hyundai Motor hiện là công ty mẹ của Boston Dynamics, một trong những nhà sản xuất robot hàng đầu tại Mỹ.

Trong khi LG Energy Solution tập trung các dự án lớn với Tesla, Samsung SDI đã ký kết các biên bản ghi nhớ khi hợp tác cùng tập đoàn Hyundai, vốn là công ty mẹ của Boston Dynamics, một trong những nhà sản xuất robot hàng đầu tại Mỹ.

Theo các nhà phân tích, robot là "vùng trung gian" hấp dẫn cho các hãng pin: sản lượng không lớn như EV, nhưng biên lợi nhuận cao hơn, mức độ tùy biến sâu và mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn.

Cindy Park, chuyên gia của Nomura, nhận định robot hình người cần pin mật độ công suất cao để phục vụ khả năng đi lại hai chân và xử lý AI trên thiết bị. Bà dự báo giá bán trung bình của pin robot có thể đạt 200 - 350 USD /kWh vào năm 2030, cao hơn đáng kể so với mức 80 - 120 USD /kWh của pin EV.

Robot nhân dạng giờ đây đã có thể thực hiện các động tác tương đối phức tạp, có thể thay thế cho nguồn nhân lực trong tương lai. Tuy nhiên, thiết bị này cần pin mật độ công suất cao để phục vụ khả năng đi lại hai chân và xử lý AI trên thiết bị.

Ngoài ra, robot được kỳ vọng sẽ ngày càng phổ biến trong nhà máy, bệnh viện, nhà hàng và hộ gia đình, từ đó tạo ra nhu cầu ổn định và dài hạn, khác với chu kỳ "bùng nổ rồi suy thoái" của thị trường xe điện.

Triển vọng còn khiêm tốn trong ngắn hạn

Dù tiềm năng dài hạn lớn, các chuyên gia cảnh báo lĩnh vực robot khó có thể sớm cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh cho các hãng pin. Nomura ước tính quy mô thị trường pin robot sẽ đạt khoảng 1 - 3 GWh vào năm 2030, thấp hơn rất nhiều so với 1.647 GWh của pin EV và 750 GWh của ESS.

Tesla, Mercedes-Benz hay BMW đã công bố các dạng robot hình như để có thể thay thế công nhân trong các nhà máy sản xuất ôtô, nhằm tiết kiệm chi phí cũng như tăng độ chính xác và nhất quán trong quá trình lắp ráp.

Theo Kim Hyun-soo, chuyên gia của Hana Securities, không giống ESS - nơi có thể dự đoán tương đối rõ thời điểm và mức độ đóng góp lợi nhuận - robot khó có khả năng tạo ra tác động tài chính đáng kể trong vòng ba năm tới.

Trong khi đó, áp lực lên các hãng pin Hàn Quốc ngày càng lớn. LG Energy Solution ghi nhận khoản lỗ hoạt động 122 tỷ won (khoảng 84,5 triệu USD ) trong quý IV, dù đã nhận trợ cấp sản xuất tương đương 332,8 tỷ won từ Mỹ, do nhu cầu EV tại thị trường này giảm sau khi chính quyền Trump cắt giảm ưu đãi thuế cho người mua xe điện.

Có thể nói, việc chuyển hướng sang sản xuất pin dành cho các loại robot nhân dạng của các ông lớn công nghệ cho thấy đây là bước phát triển hợp lý khi doanh số xe điện hóa có phần chững lại trong thời gian gần đây.

Samsung SDI cũng báo lỗ hoạt động 299,2 tỷ won trong quý cuối năm, với nguyên nhân chính vẫn là nhu cầu EV suy yếu tại Mỹ. Những con số này cho thấy việc mở rộng sang robot có thể là bước đi chiến lược cần thiết, nhưng chưa phải “liều thuốc thần” giúp các nhà sản xuất pin Hàn Quốc nhanh chóng đảo chiều vận mệnh.