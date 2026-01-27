Robot hình người của Hyundai gây lo ngại mất việc làm

Kế hoạch triển khai robot hình người của Hyundai giúp cổ phiếu lập đỉnh nhưng lại làm dấy lên lo ngại lớn từ công đoàn Hàn Quốc về nguy cơ mất việc và dịch chuyển sản xuất sang Mỹ.

Công đoàn lao động của Hyundai Motor tại Hàn Quốc đã lên tiếng cảnh báo ban lãnh đạo hãng xe này về kế hoạch triển khai robot hình người, cho rằng động thái đó có thể gây ra "cú sốc việc làm" đối với người lao động nếu không có sự đồng thuận của công đoàn.

Tại CES 2026, Hyundai đã chính thức giới thiệu mẫu robot nhân dạng Atlas được tích hợp trí tuệ nhân tạo, vốn sẽ được hãng sử dụng trong các nhà máy lắp ráp xe trong tương lai với số lượng lên đến 30.000 con.

Theo một bức thư nội bộ của công đoàn, Hyundai Motor không được phép đưa bất kỳ robot nào ứng dụng công nghệ mới vào nhà máy nếu chưa đạt được thỏa thuận giữa người lao động và ban quản lý. Tổ chức này nhấn mạnh: "Hãy nhớ rằng, nếu không có sự đồng thuận giữa lao động và ban lãnh đạo, sẽ không một robot nào sử dụng công nghệ mới được phép bước chân vào nơi làm việc".

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh kế hoạch triển khai robot hình người của Hyundai đã khiến cổ phiếu hãng tăng vọt lên mức cao kỷ lục, nhưng lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người lao động. Công đoàn cho rằng hãng đang tìm cách gia tăng lợi nhuận bằng việc sử dụng robot để cắt giảm lực lượng lao động.

Với khả năng thao tác linh hoạt không thua kém công nhân, robot Atlas do công ty con Boston Dynamics phát triển đang làm dấy lên lo ngại rằng nhiều công việc lao động tay chân có thể dần bị thay thế bởi công nghệ hiện đại.

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas, Hyundai Motor Group đã chính thức giới thiệu phiên bản thương mại của robot hình người Atlas, do công ty con Boston Dynamics phát triển. Tập đoàn cho biết đặt mục tiêu xây dựng một nhà máy có khả năng sản xuất 30.000 robot mỗi năm vào năm 2028.

Theo kế hoạch, Hyundai sẽ bắt đầu triển khai robot hình người tại nhà máy ở bang Georgia (Mỹ) từ năm 2028, trước khi mở rộng việc ứng dụng robot này ra toàn bộ các cơ sở sản xuất trên toàn cầu. Tuy nhiên, phía công đoàn tỏ ra đặc biệt lo ngại không chỉ về tự động hóa mà còn về chiến lược dịch chuyển sản xuất của thương hiệu sang Mỹ.

Hyundai Motor, cùng với công ty liên kết Kia Corp, hiện là nhà sản xuất ôtô lớn thứ ba thế giới về doanh số trong năm 2025. Tập đoàn cho biết nhà máy tại Georgia sẽ đạt công suất sản xuất 500.000 xe mỗi năm vào năm 2028, trong bối cảnh hãng tìm cách ứng phó với các rào cản thuế quan tại thị trường Mỹ.