Ngắm trước Hyundai Stargazer 2026 sắp về Việt Nam

Theo nhiều nguồn tin, Hyundai Stargazer bản nâng cấp sẽ sớm được phân phối tại Việt Nam. Trước đó vào tháng 7/2025, chiếc MPV này đã xuất hiện tại thị trường Indonesia với tên gọi Stagazer và Stagazer Carten X (tương tự chiếc Stargazer X ở Việt Nam).