Ngắm trước Hyundai Stargazer 2026 sắp về Việt Nam

Theo nhiều nguồn tin, Hyundai Stargazer bản nâng cấp sẽ sớm được phân phối tại Việt Nam. Trước đó vào tháng 7/2025, chiếc MPV này đã xuất hiện tại thị trường Indonesia với tên gọi Stagazer và Stagazer Carten X (tương tự chiếc Stargazer X ở Việt Nam).
Dễ nhìn thấy Hyundai đã thay đổi thiết kế cho mẫu MPV một cách rõ rệt. Ở mặt ca lăng, lưới tản nhiệt nay được gia tăng kích thước. Cụm đèn chiếu sáng chính cũng được tinh chỉnh thiết kế, dải đèn LED nay được đạt bên dưới logo thương hiệu, nối với cặp đèn led.
Hốc gió 2 bên được làm to bản hơn, đặt ở 2 bên lưới tản nhiệt, gần cản trước.
Ốp mâm trên Stargazer X mới được thay đổi hoàn toàn dù vẫn giữ nguyên kích thước 17 inch.
Dải đèn và cách sắp xếp thiết kế ở đuôi cũng được tinh chỉnh hiện đại hơn.
Bên trong khoang lái, Stargazer X mới sở hữu cụm màn hình 10,25 inch nối liền, hiện đại. Các phím chức năng cũng được sắp xếp hiện đại và trực quan hơn.
Cần số điện tử to bản nay cũng xuất hiện trên Stargazer, thừa hưởng từ đàn anh Santa Fe. Theo truyền thông quốc tế, Stargazer X được trang bị thêm công nghệ làm mát ghế lái.
Hyundai Stargazer 2026 vẫn được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Đi kèm khối động cơ là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp iVT.
Giá và thời gian mở bán Stargazer facelift tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Hiện tại, mẫu MPV đang bán có giá dao động 489-599 triệu đồng cho 3 phiên bản. Đây là mẫu MPV phổ thông cạnh tranh cùng Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V tại Việt Nam.
