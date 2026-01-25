Huawei nhá hàng 3 mẫu xe mới, quyết đấu Xiaomi

Không chỉ "dạo chơi", Huawei đang tỏ rõ tham vọng bành trướng ở thị trường xe thông minh khi liên tục liên doanh và giới thiệu bản vẽ sản phẩm mới.

Cơ quan Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) vừa công bố 3 bằng sáng chế ngoại thất mới dành cho mẫu sedan của HIMA, hãng xe thuộc tập đoàn Huawei. Bản vẽ cho thấy kế hoạch "bành trướng" của công ty công nghệ này ở mảng xe sang khi mang 3 tùy chọn sedan khác biệt.

Bản đầu tiên có thiết kế dáng fastback trẻ trung, mang nhiều nét tương đồng với dòng Luxeed S7. Xe sở hữu phần đầu kín với dải đèn LED xuyên suốt, cụm đèn pha chia đôi và lưới tản nhiệt hình tam giác kéo dài ở phía dưới.

Bản vẽ thứ 2 là một mẫu sedan hạng siêu sang tương tự Maextro S800. Đặc điểm nhận dạng nổi bật là cảm biến LiDAR trên nóc và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Ba bản vẽ mới của Huawei vừa được tiết lộ. Ảnh: Huawei.

Huawei cũng mang đến một mẫu sedan hạng trung với lưới tản nhiệt khép kín lõm vào trong, cụm đèn pha sắc sảo nối liền bằng dải LED. Xe được trang bị LiDAR và tay nắm cửa ẩn, tối ưu hóa tính khí động học và công nghệ hỗ trợ lái.

Sự thành công của các dự án hợp tác trước đó đã thúc đẩy nhiều hãng xe truyền thống gia nhập "vòng tay" của Huawei. Điều này dẫn đến sự ra đời của một loạt thương hiệu mới như Qijing (hợp tác với GAC), Huajing (hợp tác với Baojun - SGMW) và Yijing (hợp tác với Dongfeng).

"Đối với các hãng xe, việc thành công mà không tận dụng công nghệ tiên tiến và quy trình quản lý của Huawei đang ngày càng trở nên khó khăn hơn trong kỷ nguyên xe thông minh hiện nay", ông Ji Xuehong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới Ngành Ô tô thuộc Đại học Công nghệ Bắc Trung Bộ, nhận định.