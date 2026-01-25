Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Huawei nhá hàng 3 mẫu xe mới, quyết đấu Xiaomi

  • Chủ nhật, 25/1/2026 16:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không chỉ "dạo chơi", Huawei đang tỏ rõ tham vọng bành trướng ở thị trường xe thông minh khi liên tục liên doanh và giới thiệu bản vẽ sản phẩm mới.

Cơ quan Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) vừa công bố 3 bằng sáng chế ngoại thất mới dành cho mẫu sedan của HIMA, hãng xe thuộc tập đoàn Huawei. Bản vẽ cho thấy kế hoạch "bành trướng" của công ty công nghệ này ở mảng xe sang khi mang 3 tùy chọn sedan khác biệt.

Bản đầu tiên có thiết kế dáng fastback trẻ trung, mang nhiều nét tương đồng với dòng Luxeed S7. Xe sở hữu phần đầu kín với dải đèn LED xuyên suốt, cụm đèn pha chia đôi và lưới tản nhiệt hình tam giác kéo dài ở phía dưới.

Bản vẽ thứ 2 là một mẫu sedan hạng siêu sang tương tự Maextro S800. Đặc điểm nhận dạng nổi bật là cảm biến LiDAR trên nóc và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Huawei anh 1Huawei anh 2Huawei anh 3

Ba bản vẽ mới của Huawei vừa được tiết lộ. Ảnh: Huawei.

Huawei cũng mang đến một mẫu sedan hạng trung với lưới tản nhiệt khép kín lõm vào trong, cụm đèn pha sắc sảo nối liền bằng dải LED. Xe được trang bị LiDAR và tay nắm cửa ẩn, tối ưu hóa tính khí động học và công nghệ hỗ trợ lái.

Sự thành công của các dự án hợp tác trước đó đã thúc đẩy nhiều hãng xe truyền thống gia nhập "vòng tay" của Huawei. Điều này dẫn đến sự ra đời của một loạt thương hiệu mới như Qijing (hợp tác với GAC), Huajing (hợp tác với Baojun - SGMW) và Yijing (hợp tác với Dongfeng).

"Đối với các hãng xe, việc thành công mà không tận dụng công nghệ tiên tiến và quy trình quản lý của Huawei đang ngày càng trở nên khó khăn hơn trong kỷ nguyên xe thông minh hiện nay", ông Ji Xuehong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới Ngành Ô tô thuộc Đại học Công nghệ Bắc Trung Bộ, nhận định.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Tới thời của MPV 7 chỗ tại Việt Nam?

Dù phổ thông hay cao cấp, thị trường Việt không thiếu các tùy chọn MPV, tạo ra cuộc đua sôi động ở phân khúc này.

7 giờ trước

Hơn 160.000 xe Toyota tại Mỹ có thể bị lỗi màn hình

Hơn 160.000 chiếc bán tải Toyota Tundra bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.

10 giờ trước

Đan Thanh

Huawei Xiaomi Huawei sedan Luxeed S7 Maextro

  • Huawei

    Huawei

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

    • Thành lập: 1987
    • Sáng lập: Nhậm Chính Phi
    • Trụ sở chính: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Đọc tiếp

Nissan ban nha may tai Nam Phi cho hang xe Trung Quoc Chery hinh anh

Nissan bán nhà máy tại Nam Phi cho hãng xe Trung Quốc Chery

10 giờ trước 08:01 25/1/2026

0

Nissan tiếp tục thu hẹp quy mô sản xuất toàn cầu khi quyết định bán nhà máy lâu đời tại Nam Phi cho hãng xe Trung Quốc Chery, trong bối cảnh tái cấu trúc và cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở phân khúc bán tải.

'Nin tho' cho gia Honda UC3 hinh anh

'Nín thở' chờ giá Honda UC3

16:46 24/1/2026 16:46 24/1/2026

0

Honda UC3 là xe máy điện mới nhất của hãng tại Việt Nam. Xe chưa có giá bán chính thức, được định vị ngang hàng Honda ICON e: và đi kèm cổng sạc chuẩn CHAdeMO có phần lạ lẫm.

Honda 'bat tay' Aston Martin hinh anh

Honda 'bắt tay' Aston Martin

15:15 24/1/2026 15:15 24/1/2026

0

Sự bắt tay này được kỳ vọng sẽ sớm giúp Honda tạo ra một mẫu siêu xe mới, mang hình ảnh của mẫu xe đua F1 của đội Aston Martin.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý